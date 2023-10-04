https://ukraina.ru/20231004/1049897787.html

"Современная форма неонацизма": Захарова о запрете на въезд в ЕС автомобилей в российскими номерами

"Современная форма неонацизма": Захарова о запрете на въезд в ЕС автомобилей в российскими номерами - 04.10.2023 Украина.ру

"Современная форма неонацизма": Захарова о запрете на въезд в ЕС автомобилей в российскими номерами

Запрет на въезд в ЕС для автомобилей из России не останется без ответа, заявила 4 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга

2023-10-04T13:19

2023-10-04T13:19

2023-10-04T13:19

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Профильные ведомства прорабатывают возможную реакцию на этот шаг со стороны ЕС. "Могу сказать, что без должной реакции действия указанных стран Европейского Союза не останутся", добавила Захарова.Очередные меры со стороны ЕС, по словам дипломата, нарушают основные международно-правовые нормы и являются попыткой ряда европейских стран "отыграться на всех россиянах на фоне фиаско санкционной политики" в отношении России.2 октября глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов объявил, что государство вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.

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новости, россия, мария захарова, ес, мид рф, автомобили, неонацист