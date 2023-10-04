https://ukraina.ru/20231004/1049895232.html

"Отбирать свои пяди и крохи…". У России есть всё необходимое для своего наступления

"Отбирать свои пяди и крохи…". У России есть всё необходимое для своего наступления - 04.10.2023 Украина.ру

"Отбирать свои пяди и крохи…". У России есть всё необходимое для своего наступления

Вольно или невольно бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в эфире You-Tube-канала Judging Freedom обозначил самый сакральный вопрос современности, максимально сузив его до уровня спецвоенной операции (СВО)

2023-10-04T13:36

2023-10-04T13:36

2023-10-04T13:36

россия

наступление

запад

сша

украина

владимир зеленский

владимир путин

нато

ес

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049896305_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_d6214113a94e304db048dcf058e3845f.jpg.webp

Все задаются вопросом: что же будет делать Россия, бросив вызов "коллективному Западу", золотому миллиарду и их гегемону – США? Пойдет ли она до конца в своем противостоянии или все же на каком-то этапе будет договариваться?Возникает такой рой вопросов об условиях возможной договоренности, что голова кругом идет. Ведь открытая и скрытая пятая колонна даже внутри самой России уверена: что бы ни происходило на полях сражения Запада с Востоком при поддержке Глобального Юга, Россия все равно будет с Западом – с США и Европой. Ну, хочется им именно такой конфигурации собственно будущего.Однако мистер Дуглас в такой ситуации задает вопрос о будущем СВО и сам отвечает на него: России в операции предназначена победа, и она скоро будет, потому что Россия скоро перейдет в своё контрнаступление. "Их (то есть российскую армию. – Авт.) уже ничего не сможет остановить от наступления. Так почему же им не атаковать? Ну, чиновники из американской администрации и так далее скажут, что, мол, русские на это не способны, они этого не могут. Что ж, это нелепо. Они бьют украинцев, как мух. Украинцев уничтожают. Каждый раз, когда они поднимают свои головы, их убивают. Русские совершенно точно могут атаковать. Но Путин на самом деле не хочет продвигаться на запад дальше, чем он уже продвинулся. Плохие новости для нас в том, что прямо сейчас русские уже подготовили еще 200-300 км железных дорог в восточной Украине. Это для логистики. Это говорит о реальной подготовке к потенциальному крупному наступлению на запад", -- предположил Дуглас.И указание на то, что Россия смогла за последние месяцы подготовить, как говорит Дуглас, "сотни военных соединений", готовых воевать, -- это серьезный аргумент.Второе: во всем виновата логика войны. Если какая-то сторона долго находится в обороне и умело защищается, наращивая при этом силы, то когда наступающая сторона выдохнется, возможны лишь два пути: либо обороняющиеся удовлетворяются тем, что защитили, либо сами переходят в контрнаступление, чтобы выполнить свои заранее поставленные задачи. Это так просто, что даже Владимир Зеленский со своей неонацистской сворой могли бы понять. Но увы…А задачи СВО, поставленные президентом России Владимиром Путиным, ясны – обеспечить безопасность своих границ на украинском участке. А для этого нужно, чтобы Украина либо стала нейтральной, внеблоковой и не помышляла о НАТО и ЕС, либо вообще исчезла в том виде, в котором она представляет угрозу России.Однако, опять нестыковка в виде Украины и ее властей: им поставлена задача – любой ценой нанести стратегическое поражение России. Но об этом легче подумать и поговорить, чем сделать. Украина уже надорвала пупок в "контрнаступе", поэтому ей конкретизировали задачи: либо вести беспрерывную войну с Россией на истощение, либо поднатужиться и так сильно надавить на Россию, чтобы та согласилась на перемирие, а Запад мог подмарафетить общипанные крылышки и подготовиться к новой войне получше и поосновательнее.Но и в Москве-то понимают, что время работает на них. И что чем дольше Россия будет пускать подкожный жир Западу, тем быстрее он закончится. Вместе со своим бывшим однополярным миром, который надоел уже всем, особенно Глобальному Югу. А ненависть к самому гегемону так просто порой зашкаливает.Владимир Путин уже уточнил задачи: а) СВО безоговорочно выполняет свои задачи и обеспечивает безопасность России; б) переговоры возможны, но на условиях России. И Украина при этом, еще раз напомню, играет мизерную роль, если вообще играет. И даже то, останется ли она или исчезнет при переделе на сферы влияния, интересовать должно украинцев и их правящие, не надо смеяться, элиты. Причем не клику Зеленского, об адекватности и вменяемости которой могут говорить лишь психиатры. Поэтому полковник Дуглас не так уж и не прав – Россия может перейти в свое контрнаступление.Во-первых, потому что сегодня военные действия идут как минимум на четырех российских территориях – в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях, а ее несколько областей – Крым, Брянщина, Курщина, Белгородщина и т. д. – подвергаются системным обстрелам и нападениям. А значит, российской армии, с одной стороны, еще предстоит, как пел Владимир Высоцкий, "отбирать свои пяди и крохи". А с другой – отдвигать вражескую армию подальше от российских границ.Во-вторых, украинский контрнаступ действительно выдохся, истощил силы и ресурсы Украины и ее ВСУ, перемолол армию, свел на нет превосходство в вооружении, поставленном из, как они сами горделиво говорили вначале, почти 50 стран мира, "ненавидящих диктатуру Путина". Вот недавние данные Минобороны России о том, чем закончилась СВО для Украины: привела к уничтожению 18 тысяч единиц техники ВСУ, среди которых — немецкие танки Leopard, французские AMX, как минимум один британский Challenger 2 и американские БМП Bradley. Ликвидированных танков насчитывается 543 единицы, а именно они должны были стать главной ударной силой ВСУ. Плюс почти 80 тысячи погибших солдат ВСУ.Эти данные постоянно меняются. Интернет-ресурс "Свободная пресса" приводит данные военврача одной из бригад ВСУ, который на условиях анонимности рассказал, что на каждого раненого офицера плюс-минус приходится до 80 "трехсотых" рядовых. С натяжкой справедливо это и для "двухсотых". Следовательно, реально погибло 200 тысяч, что совпадает с данными похоронных волонтеров незалежной. Западные источники увеличивают цифру потерь до более чем 300 тысяч.Но на Украине поставлена задача: провести мобилизацию, уже похожую на "могилизацию", и набрать еще 1-3 миллиона солдат. Зеленский старается. А министр обороны России Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом армии заявил об отсутствии планов по дополнительной мобилизации в России. Потому что, по словам министра, войска располагают необходимым количеством военнослужащих для проведения спецоперации. С начала года на службу по контракту и в добровольческие формирования поступили более 335 тысяч человек, и только в сентябре контракт заключили более 50 тысяч граждан.Как видим, слова российского министра совпадают со словами американского полковника, хотя последний первому и не подчиняется. Другими словами, для российской контратаки все есть.В-главных, усталость от Украины приводит к тому, что сокращается выделение ей средств и вооружений. Известно, что за время СВО только США выделили Украине 109 миллиардов долларов на все нужды, еще 85 млрд евро выделил Евросоюз, раскошелились и другие страны условного Запада (это данные американских и европейских источников). Но к успеху украинского контрнаступа, не говоря уже о "стратегическом поражении России", это не привело. А ничто так не расхолаживает и приводит к унынию, как перманентные поражения.И вот The Washington Times пишет: Украине грозит столкновение с врагом, не менее опасным, чем российская армия, — усталость от нее, ведущая к ослаблению решимости Запада помогать Киеву. И уже проявляются первые признаки того, что поддержка Украины не будет длиться бесконечно:- в прошедшие выходные республиканцы в конгрессе США на 45 дней исключили помощь Украине из принятого в последний момент законопроекта о расходах;- некоторые кандидаты в президенты от Республиканской партии считают, что Вашингтону пора использовать свое влияние для достижения мира, а не для ведения бессрочной войны;- спикер Палаты представителей республиканец Кевин Маккарти пал жертвой, как посчитали его враги, "проукраинского" сговора с демократами относительно бюджета и отсрочки шатдауна (приостановки работы федерального правительства), который мог бы еще больше похоронить рейтинг кандидата в презиенты-2024 Джо Байдена. Инициатор отставки, республиканец Мэтт Гетц, прямо обвинил Маккарти в том, что тот якобы согласовал с президентом США Джо Байденом "секретную сделку" о финансировании Украины. А ведь этот самый Маккарти недавно Зеленского и на порог Конгресса, брезгуя, не пустил;- в это же время в Киеве съезд глав МИД стран ЕС не смог согласовать объемы помощи Украине.Президенту Байдену даже пришлось собирать специальную телеконференцию союзников, чтобы заверить всех, что он обеспечит дальнейшее финансирование Украины, несмотря на то, что Конгресс его подвесил. Он призывает всех не волноваться – деньги на войну в Украине против России будут найдены.Усталость от Украины, недофинансирование, смерти подобное, явное, видимое и ощущаемое усиление России деморализуют и украинскую сторону. В самом широком смысле – от правящих кланов до рядового состав ВСУ, который активнее начал сдаваться в плен, отказываясь воевать неизвестно за что.Отсюда и вопрос, в котором сразу же кроется и ответ: так почему же в таких условиях России не наступать?

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230919/1049531191.html

https://ukraina.ru/20230915/1049424085.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_5d71dc0621b5631840141ec33436eb20.jpg.webp

россия, наступление, запад, сша, украина, владимир зеленский, владимир путин, нато, ес, сво, дуглас макгрегор, эксклюзив