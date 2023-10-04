Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС - 04.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231004/1049890064.html
Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС
Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС - 04.10.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ответных мер за конфискацию машин с российскими номерами
2023-10-04T10:12
2023-10-04T10:12
новости
россия
дмитрий песков
автомобили
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049150761_0:61:2884:1683_1920x0_80_0_0_1335e9525279b0b9d003f8b4567a0715.jpg
При этом он назвал решение о конфискации автомобилей с российскими номерами "совершенно абсурдным". Такое решение, по его словам, лишний раз оказывает негативное влияние на "и без того плачевые отношения и далеко не красят руководство стран, которые принимают подобное решение".2 октября глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов объявил, что государство вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
https://ukraina.ru/20230914/1049410485.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049150761_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_7261b388bda6adcc0c395a58f79abcf2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дмитрий песков, автомобили, санкции
Новости, Россия, Дмитрий Песков, автомобили, санкции

Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС

10:12 04.10.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ответных мер за конфискацию машин с российскими номерами
"Мы должны делать так, как лучше нам, и не всегда это зеркальные меры", - заявил Песков.
При этом он назвал решение о конфискации автомобилей с российскими номерами "совершенно абсурдным". Такое решение, по его словам, лишний раз оказывает негативное влияние на "и без того плачевые отношения и далеко не красят руководство стран, которые принимают подобное решение".
2 октября глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов объявил, что государство вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
Новый КПП Ульяновское-Шрамко открылся в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 15:15
Глава МИД Эстонии призвал конфисковать все автомобили с российскими номерами Все находящиеся в Эстонии автомобили с российскими номерами должны быть конфискованы или перерегистрированы, заявил глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщили журналисты РИА Новости
 
НовостиРоссияДмитрий Песковавтомобилисанкции
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:57Министр обороны Нидерландов: Украина - дешевый способ убедиться, что Россия не угрожает НАТО
10:56Поляки не хотят больше помогать украинцам — опрос
10:56"Послать позитивный сигнал". Зачем Украину опять манят членством в ЕС
10:55Подполковник ФСБ Сергей Храпач об обвинении Буданова в терроризме: Россия должна действовать как Израиль
10:52Александр Казаков объяснил, для чего используют танки ВСУ и что изменит на фронте распутица
10:50"Альтернатива для Германии" всё популярнее в ФРГ. Но власти перенимают антииммигрантскую риторику партии
10:46Вадим Авва: кто он
10:42Украинец, атаковавший российский самолёт под Минском, обвинил СБУ в предательстве
10:24В МВД Украины заявили, что ищут "золотую середину" для возвращения уклонистов в страну
10:22В ДТП с автобусом в Италии погибли пять украинцев
10:12Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС
09:24Рогов призвал объявить ГУР и СБУ террористическими организациями
09:13Система ПВО сбила десятки украинских дронов над тремя областями России - Минобороны РФ
09:01Киевский режим в отчаянии от хода наступления и недостатка современного оружия - Bild
09:00Десятки уничтоженных дронов, успехи россиян, мир на условиях РФ. Главное на Украине на утро 4 октября
08:00"Семёрка" и спутник
07:53Самолеты ВКС России пресекли попытку высадить в Крыму десантную группу ВСУ
07:24Писториуса возмутил вопрос о возможности договориться с Россией по Украине
07:00Казаков рассказал, какой заказ получил Зеленский и какой срок ему отмерили в Вашингтоне
06:49Невидимая победа России. Что не так с украинским черноморским зерновым коридором
Лента новостейМолния