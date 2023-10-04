https://ukraina.ru/20231004/1049890064.html
Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС
Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС - 04.10.2023 Украина.ру
Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ответных мер за конфискацию машин с российскими номерами
2023-10-04T10:12
2023-10-04T10:12
2023-10-04T10:12
новости
россия
дмитрий песков
автомобили
санкции
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При этом он назвал решение о конфискации автомобилей с российскими номерами "совершенно абсурдным". Такое решение, по его словам, лишний раз оказывает негативное влияние на "и без того плачевые отношения и далеко не красят руководство стран, которые принимают подобное решение".2 октября глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов объявил, что государство вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.
https://ukraina.ru/20230914/1049410485.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, россия, дмитрий песков, автомобили, санкции
Новости, Россия, Дмитрий Песков, автомобили, санкции
Песков прокомментировал конфискацию машин с российскими номерами в ЕС
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность ответных мер за конфискацию машин с российскими номерами
"Мы должны делать так, как лучше нам, и не всегда это зеркальные меры", - заявил Песков.
При этом он назвал решение о конфискации автомобилей с российскими номерами "совершенно абсурдным". Такое решение, по его словам, лишний раз оказывает негативное влияние на "и без того плачевые отношения и далеко не красят руководство стран, которые принимают подобное решение".
2 октября глава пограничной полиции Болгарии Антон Златанов объявил, что государство вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Подобный запрет уже действует в Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Финляндии.
8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснения касательно санкций, введённых против России ещё в 2022 году. Санкции распространяются также на личный автотранспорт граждан РФ, имеющих российские регистрационные номера, и, соответственно, граждане РФ не могут въезжать на личных автомобилях на территорию Евросоюза даже в туристических целях и даже на короткий срок, говорилось в пояснении.