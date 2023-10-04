https://ukraina.ru/20231004/1049880047.html

Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море

Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море - 04.10.2023 Украина.ру

Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море

У Черноморского флота ВМФ РФ есть возможности сдержать британцев, но все военные корабли обладают иммунитетом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов

2023-10-04T05:30

2023-10-04T05:30

2023-10-04T05:30

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В случае захода Британского флота в российские воды топить их суда будет проблематично. Потому что любой военный корабль обладает иммунитетом. Нападение на корабль — это нападение на государство, которому он принадлежит, рассказал военачальник.Скорее всего, российское командование поступит умнее: оно будет вести активную разведку. Вероятно, ВМФ РФ будут применять силы подавления атакующих средств противника, добавил адмирал.Сейчас большую опасность представляют подводные дроны противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у России для этого есть, но они не площадные, а точечные, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html

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новости, россия, черное море, великобритания, вмф, дроны, корабли