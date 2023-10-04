Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море - 04.10.2023 Украина.ру
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Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море
Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море - 04.10.2023 Украина.ру
Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море
У Черноморского флота ВМФ РФ есть возможности сдержать британцев, но все военные корабли обладают иммунитетом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
2023-10-04T05:30
2023-10-04T05:30
новости
россия
черное море
великобритания
вмф
дроны
корабли
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В случае захода Британского флота в российские воды топить их суда будет проблематично. Потому что любой военный корабль обладает иммунитетом. Нападение на корабль — это нападение на государство, которому он принадлежит, рассказал военачальник.Скорее всего, российское командование поступит умнее: оно будет вести активную разведку. Вероятно, ВМФ РФ будут применять силы подавления атакующих средств противника, добавил адмирал.Сейчас большую опасность представляют подводные дроны противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у России для этого есть, но они не площадные, а точечные, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231003/1049871254.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, черное море, великобритания, вмф, дроны, корабли
Новости, Россия, Черное море, Великобритания, ВМФ, дроны, корабли

Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море

05:30 04.10.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКорабль "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота
Корабль Василий Быков вошел в состав Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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У Черноморского флота ВМФ РФ есть возможности сдержать британцев, но все военные корабли обладают иммунитетом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
В случае захода Британского флота в российские воды топить их суда будет проблематично. Потому что любой военный корабль обладает иммунитетом. Нападение на корабль — это нападение на государство, которому он принадлежит, рассказал военачальник.
Скорее всего, российское командование поступит умнее: оно будет вести активную разведку. Вероятно, ВМФ РФ будут применять силы подавления атакующих средств противника, добавил адмирал.
"Напомню, что англичане с американцами через космос наводят подаренные украинским силам морские и воздушные дроны на наши объекты", - подчеркнул Комоедов.
Сейчас большую опасность представляют подводные дроны противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у России для этого есть, но они не площадные, а точечные, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Алексей Зубец для интервью
Вчера, 16:36
Алексей Зубец: США любят быстрые победы и не терпят неудачников, поэтому послали сигнал ЗеленскомуУ американцев есть возможность финансировать Украину через пять-шесть каналов. Это могут быть программы международной помощи, сотрудничества в рамках оборонного бюджета, считает директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец
 
НовостиРоссияЧерное мореВеликобританияВМФдроныкорабли
 
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