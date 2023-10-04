Адмирал Комоедов о том, каким хитрым способом Россия разделается с Британским флотом в Черном море
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКорабль "Василий Быков" вошел в состав Черноморского флота
У Черноморского флота ВМФ РФ есть возможности сдержать британцев, но все военные корабли обладают иммунитетом. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру российский военачальник, политик, в прошлом командующий Черноморским флотом ВМФ России, адмирал Владимир Комоедов
В случае захода Британского флота в российские воды топить их суда будет проблематично. Потому что любой военный корабль обладает иммунитетом. Нападение на корабль — это нападение на государство, которому он принадлежит, рассказал военачальник.
Скорее всего, российское командование поступит умнее: оно будет вести активную разведку. Вероятно, ВМФ РФ будут применять силы подавления атакующих средств противника, добавил адмирал.
"Напомню, что англичане с американцами через космос наводят подаренные украинским силам морские и воздушные дроны на наши объекты", - подчеркнул Комоедов.
Сейчас большую опасность представляют подводные дроны противника. Чтобы обнаружить аппарат таких размеров, необходимо затратить много сил. Технические возможности у России для этого есть, но они не площадные, а точечные, заключил собеседник издания.
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