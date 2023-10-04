https://ukraina.ru/20231004/1049867803.html

Уничтожение Украины будет продолжено. Эксперты считают деньги, которые США и ЕС вложат в войну

Уничтожение Украины будет продолжено. Эксперты считают деньги, которые США и ЕС вложат в войну - 04.10.2023 Украина.ру

Уничтожение Украины будет продолжено. Эксперты считают деньги, которые США и ЕС вложат в войну

Ситуация для Киева складывается крайне сложная. Фронт стоит, военная помощь Запада под вопросом, внутри страны развиваются разрушительные процессы и в экономической, и в социальной сфере. Что дальше? Ответ на этот вопрос ищут украинские политики и эксперты.

2023-10-04T06:40

2023-10-04T06:40

2023-10-04T06:57

эксклюзив

сво

украина

россия

сша

запад

военная помощь

экономика

вадим карасев

кость бондаренко

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О приостановке помощи США (конечно, временной) мы уже писали. И главы МИД стран ЕС на саммите в Киеве не смогли договориться о выделении Украине военной помощи в пять млрд евро на следующий год.Однако это не значит, что помощи киевскому режиму не будет совсем. Отвечая на вопрос ведущей ютуб-канала Одесса.Live, можно ли рассчитывать на возобновление поставок, украинский политолог Вадим Карасев заметил, что многое будет зависеть от ситуации на линии фронта, а также от того, насколько серьезно в Киеве отнесутся к письму из США с перечнем необходимых реформ.Сейчас помощь Украине "расстыкована" с общим бюджетом и будет отдельно обсуждаться в Конгрессе США, при этом будет обсуждаться и украинская коррупция, будут выдвигать условия, сказал эксперт. Вообще, по его словам, демократам и Байдену сейчас нужна некая заморозка конфликта или "застой в войне", так как "война может повернуться по-разному", а при отсутствии гарантированного успеха ВСУ - "Байдену трудно будет переизбраться".Карасев предположил, что в Киеве, видимо, готовы принять формулу "реформы в обмен на военную помощь, тем более, что действительно, реформы и нужны". Но при этом он призвал не слишком-то переигрывать. В частности, это касается требования деолигархизации: по мнению политолога, на Украине "олигархов уже нет". Он пояснил, что олигархи – это те, кто влияет на политику при помощи денег или собственных медиа, а в стране сейчас нет медиа (единый телемарафон не в счет, это бюджет и это единая позиция власти) и нет политики.Есть не олигархи, но монопольные собственники, а разрушение крупной монопольной собственности может принести не пользу, а вред с точки зрения экономической эффективности, считает Карасев. По его словам, этот вопрос будет обостряться по мере приближения Украины к ЕС, где считают, что украинцы "должны аграркой заниматься – и все".Но сколько для занятий одной только "аграркой" вообще потребуется украинцев, сколько окажутся лишними – это другой вопрос. Кстати, и война тоже очень эффективно снижает количество потенциально "лишних" граждан. И военная помощь Киеву со стороны Запада будет возобновлена, считают многие эксперты."В западном политическом мире есть некая ценностная граница, и они не могут нам не помогать – ну, Россия напала на Украину… и т.д.", - считает украинский политолог и общественный деятель Дмитрий Спивак. Однако, по его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала "Да это так", западники "уже не знают: как с этого соскочить, потому что полтора года – их экономика не выдерживает, они думали - 5-7 месяцев и это все закончится".Эксперт напомнил, что все страны защищают свои интересы, добавив, что "ситуации в Европе с приходом право-радикалов толкает европейских нынешних лидеров к тому, чтобы отменять санкции". Им нужны дешевый газ, дешевая нефть. Итоги выборов в Словакии, по мнению Спивака, можно рассматривать как сигнал европейским политическим истеблишментам: "надо устаканивать экономику, иначе пол-Европы захватят право-радикалы".Если не выдерживает экономика Запада, то о состоянии экономики украинской и говорить нечего. Падение экономических показателей влечет за собой падение социальных стандартов. Перспектив нет, но есть опасность погибнуть, поэтому украинцы разбегаются. Как отметил украинский политолог Кость Бондаренко, "ни одно государство мира в процентном отношении не теряло такого количества людей, как Украина, ни одно государство мира не переживало такую депопуляцию, как Украина за эти полтора года"."То есть реально то, что пережила Украина в последнее десятилетие, – это была огромнейшая трагедия, о которой никто не говорит, о которой будут еще писать историки. Эта трагедия разве что сопоставима с трагедией Украины ХVII века, временами Руины. Когда Центральная Украина вообще превратилась в пустыню на десятилетия. Это мы тоже переживали", – сказал Бондаренко в интервью журналисту Александру Шелесту.То ли еще будет. Для Запада цели на Украине еще не достигнуты, да и ВПК требует и будет требовать новых и новых заказов. Поэтому разжигатели войны не спят. Associated Press сообщает о письме, которое Пентагон направил в Конгресс США, призвав возобновить финансирование Украины. Военное ведомство сообщает конгрессменам, что оставшихся средств (1,6 млрд долларов) для военной помощи Киеву хватит примерно на шесть месяцев при условии, что расходы останутся на нынешнем уровне. Без дополнительного финансирования придется задержать или сократить поставки Киеву систем ПВО, боеприпасов, беспилотников и техники, и это в то время, когда Россия готовит (как считают в Пентагоне) зимнее наступление.Глава МО Украины Рустем Умеров сообщил в своем аккаунте в соцсети, что он провел телефонный разговор с шефом Пентагона Ллойдом Остином, чтобы обсудить дальнейшую военную помощь со стороны США. По словам министра, Остин заверил его, что поддержка США будет продолжена.России не стоит убаюкивать себя мыслью о том, что Запад "устал", считает военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. По его мнению, "масштабы поставок оружия США Киеву будут только увеличиваться"."В ближайшее время Украина получит дальнобойные ракетные системы, с помощью которых она сможет наносить удары по объектам ключевой транспортной и логистической инфраструктуры в Крыму и других субъектах РФ. Нам в свете последних сообщений о противоречиях на Западе ни в коем случае нельзя убаюкивать себя напрасными надеждами и иллюзиями, что поддержка эта прекратится", - сказал Коротченко РИА Новости.По словам аналитика, "есть консолидированная позиция США и Евросоюза, что как минимум в течение ближайших трёх лет объемы поставок вооружений и военной техники Украине будут сохраняться и иметь тенденцию к нарастанию". Из этого и надо исходить.

https://ukraina.ru/20231003/1049855746.html

https://ukraina.ru/20230930/1049788632.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, россия, сша, запад, военная помощь, экономика, вадим карасев, кость бондаренко, эксперты, политика, игорь коротченко