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На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку - 03.10.2023 Украина.ру
На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
Сотрудники СБУ собрали доказательства против военного инженера, который в 2014 году перешел на сторону России и помог Черноморскому флоту установить контроль над единственной украинской подводной лодкой "Запорожье"
2023-10-03T12:30
2023-10-03T12:30
2023-10-03T12:30
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В СБУ подозревают 34-летнего жителя Житомирской области в "переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта". Об этом украинское ведомство сообщило 2 октября на своей странице в соцсетях.С 2011 года мужчина проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций Военно-морских сил ВСУ в Крыму."... в мае 2014 года старший лейтенант добровольно перешел на сторону врага и помог врагу установить контроль над единой украинской субмариной", - отмечается в сообщении СБУ.Старший лейтенант отказался выполнить приказ о передислокации подводной лодки "Запорожье" на подконтрольную Украине территорию, продолжил служить в составе Черноморского флота РФ и получил российский паспорт, заявили в СБУ.Теперь на Украине военного инженера подозревают в государственной измене, за что ему грозит до 15 лет заключения. "Несмотря на то, что злоумышленник скрывается от правосудия, спецслужбе известны его место жительства, идентифицирующие данные и круг контактов", - подчеркивается в сообщении СБУ.Ранее в Ивано-Франковской области украинская полиция задержала 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники". Ее обвиняют в ведении информационной деятельности, "направленной на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР".
https://ukraina.ru/20231003/1049835100.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сбу, субмарина, крым
На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
Сотрудники СБУ собрали доказательства против военного инженера, который в 2014 году перешел на сторону России и помог Черноморскому флоту установить контроль над единственной украинской подводной лодкой "Запорожье"
В СБУ подозревают 34-летнего жителя Житомирской области в "переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта". Об этом украинское ведомство сообщило 2 октября на своей странице в соцсетях.
С 2011 года мужчина проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций Военно-морских сил ВСУ в Крыму.
"... в мае 2014 года старший лейтенант добровольно перешел на сторону врага и помог врагу установить контроль над единой украинской субмариной", - отмечается в сообщении СБУ.
Старший лейтенант отказался выполнить приказ о передислокации подводной лодки "Запорожье" на подконтрольную Украине территорию, продолжил служить в составе Черноморского флота РФ и получил российский паспорт, заявили в СБУ.
Теперь на Украине военного инженера подозревают в государственной измене, за что ему грозит до 15 лет заключения.
"Несмотря на то, что злоумышленник скрывается от правосудия, спецслужбе известны его место жительства, идентифицирующие данные и круг контактов", - подчеркивается в сообщении СБУ.
Ранее в Ивано-Франковской области украинская полиция задержала 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники". Ее обвиняют в ведении информационной деятельности, "направленной на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР".