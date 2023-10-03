На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку - 03.10.2023 Украина.ру
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На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку - 03.10.2023 Украина.ру
На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку
Сотрудники СБУ собрали доказательства против военного инженера, который в 2014 году перешел на сторону России и помог Черноморскому флоту установить контроль над единственной украинской подводной лодкой "Запорожье"
2023-10-03T12:30
2023-10-03T12:30
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В СБУ подозревают 34-летнего жителя Житомирской области в "переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта". Об этом украинское ведомство сообщило 2 октября на своей странице в соцсетях.С 2011 года мужчина проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций Военно-морских сил ВСУ в Крыму."... в мае 2014 года старший лейтенант добровольно перешел на сторону врага и помог врагу установить контроль над единой украинской субмариной", - отмечается в сообщении СБУ.Старший лейтенант отказался выполнить приказ о передислокации подводной лодки "Запорожье" на подконтрольную Украине территорию, продолжил служить в составе Черноморского флота РФ и получил российский паспорт, заявили в СБУ.Теперь на Украине военного инженера подозревают в государственной измене, за что ему грозит до 15 лет заключения. "Несмотря на то, что злоумышленник скрывается от правосудия, спецслужбе известны его место жительства, идентифицирующие данные и круг контактов", - подчеркивается в сообщении СБУ.Ранее в Ивано-Франковской области украинская полиция задержала 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники". Ее обвиняют в ведении информационной деятельности, "направленной на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сбу, субмарина, крым
Новости, СБУ, субмарина, Крым

На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку

12:30 03.10.2023
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота РФ в Севастополе
Корабли Черноморского флота РФ в Севастополе - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
© РИА Новости . Василий Батанов
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Читать в
Сотрудники СБУ собрали доказательства против военного инженера, который в 2014 году перешел на сторону России и помог Черноморскому флоту установить контроль над единственной украинской подводной лодкой "Запорожье"
В СБУ подозревают 34-летнего жителя Житомирской области в "переходе на сторону врага в условиях вооруженного конфликта". Об этом украинское ведомство сообщило 2 октября на своей странице в соцсетях.
С 2011 года мужчина проходил военную службу в должности инженера радиотехнической боевой части большой подводной лодки "Запорожье" Центра морских операций Военно-морских сил ВСУ в Крыму.
"... в мае 2014 года старший лейтенант добровольно перешел на сторону врага и помог врагу установить контроль над единой украинской субмариной", - отмечается в сообщении СБУ.
Старший лейтенант отказался выполнить приказ о передислокации подводной лодки "Запорожье" на подконтрольную Украине территорию, продолжил служить в составе Черноморского флота РФ и получил российский паспорт, заявили в СБУ.
Теперь на Украине военного инженера подозревают в государственной измене, за что ему грозит до 15 лет заключения.
"Несмотря на то, что злоумышленник скрывается от правосудия, спецслужбе известны его место жительства, идентифицирующие данные и круг контактов", - подчеркивается в сообщении СБУ.
Ранее в Ивано-Франковской области украинская полиция задержала 69-летнюю пенсионерку, которая вспоминала о Советском Союзе в соцсети "Одноклассники". Ее обвиняют в ведении информационной деятельности, "направленной на распространение и популяризацию коммунистической символики и лозунгов тоталитарного режима СССР".
Города России. Севастополь - РИА Новости, 1920, 03.10.2023
06:03
Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное мореЕсли Турция пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их уничтожить сразу при выходе из проливов, не дожидаясь атаки у своих берегов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев
 
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