На Украине вспомнили, как потеряли единственную подводную лодку

Александр Перенджиев о том, что сделает с британским флотом Россия, если он прорвётся в Чёрное море

Если Турция пропустит британские корабли в Черное море, Россия должна их уничтожить сразу при выходе из проливов, не дожидаясь атаки у своих берегов. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев