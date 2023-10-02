"Стегание кнутом мёртвой лошади": Захарова прокомментировала усилия ЕС по Украине - 02.10.2023 Украина.ру
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"Стегание кнутом мёртвой лошади": Захарова прокомментировала усилия ЕС по Украине
"Стегание кнутом мёртвой лошади": Захарова прокомментировала усилия ЕС по Украине - 02.10.2023 Украина.ру
"Стегание кнутом мёртвой лошади": Захарова прокомментировала усилия ЕС по Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила усилия Брюсселя по включению Украины в ЕС со "стеганием кнутом мёртвой лошади". Об этом Захарова 2 октября написала в своём телеграм-канале
2023-10-02T12:29
2023-10-02T12:29
новости
ес
мария захарова
жозеп боррель
украина
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Глава Евродипломатии Жозеп Боррель 2 октября заявил, что Украине предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе. "Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил он.В конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года.Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров.Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
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новости, ес, мария захарова, жозеп боррель, украина
Новости, ЕС, Мария Захарова, Жозеп Боррель, Украина

"Стегание кнутом мёртвой лошади": Захарова прокомментировала усилия ЕС по Украине

12:29 02.10.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила усилия Брюсселя по включению Украины в ЕС со "стеганием кнутом мёртвой лошади". Об этом Захарова 2 октября написала в своём телеграм-канале
"Картина Жозепа Борреля "Стегание кнутом мёртвой лошади", холст, маргарин", - прокомментировала Захарова.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель 2 октября заявил, что Украине предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе.
"Это вызов. Работа, которую предстоит проделать в этом процессе адаптации, огромна", - заявил он.
В конце августа глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев хочет начать переговоры о членстве в Евросоюзе до конца года.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу необходимо будет ответить на ряд "длинных и трудных вопросов", прежде чем начать переговоры о вступлении Украины. По словам Орбана, в ЕС не знают точную численность населения Украины, размер ее территории, и другие параметров.
Также Орбан отметил, что нельзя избежать и того вопроса, как принять Украину, если страна находится в состоянии войны.
23 июня 2022 года Европарламент принял резолюцию в поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины. При этом в Еврокомиссии заявили, что Украине предстоит выполнить семь требований, чтобы не лишиться этого статуса.
Судебная реформа среди условий ЕС наиболее комплексная: украинскому правительству нужно провести реформу Конституционного суда, завершить изменения в высшем совете правосудия и высшей квалификационной комиссии судей, а также продолжить борьбу с коррупцией.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2023
11:34
Киеву придётся сделать очень многое для вступления в ЕС - Боррель Украинским властям предстоит проделать огромную работу для членства в Евросоюзе, заявил 2 октября глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais
 
НовостиЕСМария ЗахароваЖозеп БоррельУкраина
 
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