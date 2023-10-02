https://ukraina.ru/20231002/1049834714.html

Россия — единственная нормальная страна в мире. И мир должен вернуться к нормальности

Россия — единственная нормальная страна в мире. И мир должен вернуться к нормальности - 02.10.2023 Украина.ру

Россия — единственная нормальная страна в мире. И мир должен вернуться к нормальности

Эту историю я вычитал в местной прессе. Есть такое удовольствие: сидеть осенним утром в маленьком чистом кафе на берегу моря и лениво листать провинциальные новости. Газета была "Ялта", а заведение находилось прямо на пляже поселка Симеиз. Наверное, лучшего пляжа в знакомой мне курортной ойкумене

2023-10-02T12:25

2023-10-02T12:25

2023-10-02T12:25

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По крайней мере таких пирсов, выстланных пусть древними, но натуральными коврами, я не видел нигде в мире - ни в кичливых Эмиратах, ни в гламурной Франции, ни в экзотической Индии, ни в пиратской Венесуэле… Осколок Зурбагана - или мечта старика Хоттабыча.Так вот. В газете была заметка как раз об этих дивных местах. Прямо здесь, под магической горой Кошкой, почти двести лет назад решили искупаться случайные путники - секунд-майор Иван Акимович Мальцев и литературно-дипломатический гений Александр Сергеевич Грибоедов.Плавать приятели не умели, что было характерно для эпохи. Плескались в нежной воде у бережка. Но Иван Акимович умудрился и здесь потерять обручальное кольцо. Сказал, что не вернется в адрес, пока не найдет. И дело, мол, совсем не в десяти граммах драгоценного металла. Это - талисман, память, священная реликвия, бесценная его прелесть.Грибоедов спешил на главную встречу в своей жизни. За морем его ждала смерть. Он не мог пропустить свидание. Поэтому посоветовал приятелю просто приобрести этот дивный кусочек моря вместе с берегом. И тогда колечко по сути остается в вечном владении хозяина. Что Акимович и сделал, сторговав землю у губернатора Нарышкина…Это потом его сын Сергей Иванович, блестящий генерал и матерый промышленник, впечатленный историей с кольцом отца, решил "залечь на дно в Симеизе". Он построит над пляжем хрустальный дворец. Изобретет винтомоторные военные суда нового поколения. Разработает первую в истории империи концепцию импортозамещения. А в конце жизни завещает деньги на то, что невозможно потерять - расширение грамотности. Совсем близко подошел магнат к идеи о том, что мощь любой цивилизации зависит от скорости перемещения внутри нее людей и товаров, услуг и идей…Еще позже, под воздействием того же придания, юный Рахманинов исполнит здесь одной светлой осенью свои первые композиции. Лейтмотивом будет тема утраты и обретения…Но все это другая и очень русская история. А пока зафиксируем, что именно тут была найдена универсальная модель обретения через утрату. И в юридической, и в эстетической форме.После этой то ли легенды, то ли были, меня уже не особо тревожили алармистские репортажи о потере Карабаха, панические вердикты об утрате Армении и даже всего Закавказья. Уверен, Россия со временем обретет бескрайние земли, где покоятся в том числе и эти, вроде бы загубленные, прелести. Как и перстенек, они ценны не номинальной рыночной стоимостью: скромна их геополитическая значимость, малы территории, ограничены ресурсы. Но невероятно много в них сакральности - общей исторической памяти, русской пролитой крови, совместных ценностей, наконец. За этим Россия вернется. Не может не вернуться. А Иван Акимович только подсказал как это делается.Говоря о совместных ценностях, я бы пока ограничился одним ноуменом - тягой к нормальности. Это, пожалуй, главная суть пробуждающейся нашей державы. Поясню.Недавно я участвовал в острой дискуссии о возможности гражданской войны в Штатах. Известные американисты, доказывавшие эту вероятность, взвешивали до долей процентов электораты "демонов" и "респов", вгрызались вглубь межэтнических противоречий белых и цветных, иронизировали по поводу мышиного масштаба личностей основных тамошних персонажей, диагностировали паралич власти и деменцию лидера…Все правильно и точно. Вот только с выводами, скорее всего, ошиблись. "Гражданки" в Штатах не будет. Потому, что она там уже была. Вторая Гражданская!Гражданские войны, в отличие от межгосударственных, - это всегда борьба не за территории и ресурсы, а за мировоззрение и мироощущение. Проще всего это обозначить как столкновение нормальности с ненормальностью.На первой своей войне в Америке победили как раз те, кто считал ненормальным рабство как абсолютное господство человека над человеком. Эта ненормальность доказывалась и святыми книгами, и чековыми книжками. Первые утверждали, что перед Богом все равны, а вторые убеждали, что рабы менее производительны, чем наемные работники - и выгоднее покупать не их тело, а их труд.А вот во второй гражданской, совсем недавно, взяли реванш "ненормалы". Я уже писал об этом, когда оценивал их базовые и абсолютно анормальные цели: отмена семьи, собственности, государства. Они "сделали это"! И стали управлять страной и половиной мира.Проблема только в том, что они плохо учили историю и не учли, что у них и соперников - различная социальная база поддержки. На стороне одних, конечно, много всего - "мозговые тресты", основные медиа, многочисленные "меньшинства", креативный класс, киноиндустрия, трансгендеры и транскорпорации. Интернет, наконец. А на стороне оппонентов только одно - жизнь. Точнее - природа человека.История им бы напомнила, что жизнь победить нельзя. Точнее, формально можно, но она рано или поздно возьмет свое. Вот в семнадцатом году прошлого века и у нас победили "ненормалы". Да, гениальные и харизматичные, но убежденные в тех же ненормальных целях. Помните? Тоже начали с того, что отменили семью, собственность, государство. Но природа взяла свое. Без всяких революций лет через пять тихо-тихо все вернулось: и семья, и собственность, и государство…В Штатах сейчас - не тот наш семнадцатый, а годок этак двадцать третий. Революцию либерастов янки проскочили, контрреволюция консерваторов только набирает силу. К президентским выборам в следующем октябре все будет предельно ясно. К власти вернуться "нормалы". Нет, это не друзья России. Но России, пожалуй, последней по всем показателям нормальной стране в мире, с ними легче будет говорить и договариваться. Если…Всегда, блин, есть проклятое "если". В первую очередь если в нашем руководстве не приструнят (хотя бы) "ненормалов". Уже отмечал, что защита своей собственности - это один из критериев нормальности и личности, и коллектива, и государства. В тех же Штатах убили собственность, отменив ее устои: банковскую тайну, субъект-объектную диалектику и неприкосновенность. А после фактической экспроприации российских активов в тамошних банках вообще говорить не о чем.По теории этого вопроса я уже рекомендовал штудировать фундаментальные труды великого русского правоведа Бориса Николаевича Чичерина. Там все понятно.То, что Штаты неизбежно - природа берет свое! - возвращаются к нормальности, совсем не значит, что они того же сразу потребуют от своих вассалов. Нормальной Америке говорить с нормальной Россией куда проще через голову своих ручных "ненормалов". Поэтому сегодня Украина. Поэтому завтра Армения. Поэтому послезавтра - Центральная Азии. Если… Если там справимся, все будет…. "Нормально, Григорий! Отлично, Константин!"Значит, судьба такая. Принуждать к миру мы уже научились. Будем учиться принуждать к нормальности. "И тебя вылечим!". Хотя уже готов хор про "принудительную медицину". Родственники и друзья сумасшедших, как правило, - самые большие враги их лечения. До выздоровления, конечно…А кольцо Мальцева пока не нашли. Но, главное, пляж наш. Поэтому шансы есть. Ведь на внутреннем ободке перстенька выгравировано: "Моя семья, мое добро, моя держава."

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_346:0:900:554_100x100_80_0_0_70c945f0b7550f73fb4c396f7f48f2d8.jpg

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_346:0:900:554_100x100_80_0_0_70c945f0b7550f73fb4c396f7f48f2d8.jpg

мнения, россия, армения, карабах, сша, александр грибоедов, крым, закавказье