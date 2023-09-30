https://ukraina.ru/20230930/1049788632.html

Зеленскому осталось тридцать дней. Разведчик США, украинские эксперты и политики о войне и мире

Зеленскому осталось тридцать дней. Разведчик США, украинские эксперты и политики о войне и мире - 30.09.2023 Украина.ру

Зеленскому осталось тридцать дней. Разведчик США, украинские эксперты и политики о войне и мире

В ходе контрнаступления ВСУ до сих пор не достигли каких-либо значимых результатов, продвижение идет крайне медленно. Это признают и в Киеве. "Крайне сложной" назвала ситуацию на фронте экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр. .

2023-09-30T11:18

2023-09-30T11:18

2023-09-30T11:20

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По ее словам, украинские силы продвигаются на востоке и на юге лишь "на несколько сотен метров в день", отчасти бои завершаются без изменения положения.Западной помощи не хватает, поскольку "мир не готовился к нашей войне и не делал запасы", написала Анна Маляр в своем телеграм-канале. Она отметила, что "для нас эта война может закончиться сохранением или утратой державы", но в любом случае приведет к выходу "на новые технологии ведения войны и новые образцы вооружений" - что уже и происходит, технологическая гонка начинается с двух сторон.Отсутствие серьезных успехов в длящемся уже четвертый месяц контрнаступлении ВСУ отмечают на Западе. Экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин, комментируя публикации в западных СМИ о результатах украинского конфликта на текущий момент, отметил: Запад считает, что Россия будет пережидать, ждать, когда Запад ослабеет и т.д. По мнению эксперта, "этот вывод абсолютно неправильный"."То, что результаты войны на сегодняшний день нулевые – с этим можно согласиться. Что с российской стороны и с украинской стороны погибли – ну, наверное, уже сотни тысяч людей за эти полтора года, за год и семь месяцев – это тоже соответствует действительности. Что, наверное, больше миллиона стали инвалидами, это тоже, наверное, соответствует действительности, с двух сторон. А какой результат – вот эти (отвоеванные ВСУ – Ред.) километры?", - сказал Соскин в очередном выпуске своего видеоблога.По словам политолога, все видят, что тут "есть тупик". Соскин считает, что ВСУ должны были наступать раньше, до того, как появились российские линии обороны. Но ВСУ тогда не наступали – и за это, по мнению эксперта, кто-то в украинских верхах должен ответить. Он добавил: остался месяц для того, чтобы чего-то добиться, скоро США могут прекратить помощь Киеву – там "все идет к шатдауну"."Фронт стал, и у Зеленского и этой власти осталось 30 дней", считает эксперт.Впрочем, некоторые признаки указывают на то, что останавливаться Запад не собирается. Так, NYT сообщает о планах ряда стран нарастить производство оружия на территории Украины, с чем, возможно, связаны недавние визиты в Киев генсека НАТО Йенса Столтенберга и министров обороны Франции и Великобритании Себастьяна Лекорню и Гранта Шэппса. В публикации отмечается, что союзники не успевают за растущими потребностями ВСУ.Итоги встречи Зеленского со Столтенбергом и министрами обороны Франции и Великобритании прокомментировал в своем аккаунте в соцсети бывший американский разведчик Скотт Риттер. По его словам, "они отказались от реалистичного мирного предложения в пользу дальнейшего поощрения членства Украины в НАТО".Раз так, то можно сделать вывод о приближении конца современной украинской нации, считает экс-разведчик.В интервью ютуб-каналу Danny Haiphong Скотт Риттер отметил, что западные страны начинают отворачиваться от Зеленского, а среди простых украинцев растет негодование из-за коррумпированности режима. Он назвал Зеленского "поверженным политиком" и предположил, что "его дни сочтены". Экс-разведчик дал совет Зеленскому покинуть президентский пост и бежать из страны - иначе "может нарваться на гнев офицеров, которые чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности".Воевать можно бесконечно, действительно - до последнего украинца. "Украина — государство-смертник: когда наверху решат, что ее ресурс исчерпан, ее утилизируют", - считает лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук."В международной политике США действуют по принципу "Давай сначала съедим твое, а потом каждый свое". Отказавшись от Минских соглашений, а потом вообще от всяких переговоров не на своих условиях, Украина уничтожила собственную экономику, инфраструктуру, энергетику, потеряла половину населения. Все это привело к фактическому уничтожению государственности и полной зависимости от внешнего управления. Естественно, все это было сделано под "бурные и продолжительные аплодисменты" Запада, а режиссерами процесса выступили США и Великобритания", – заявил Медведчук в своей колонке.Вот такая реальность. Но, может быть, есть какой-то путь к миру? Можно ли еще достичь какого-то компромисса? Такой путь есть, считает украинский философ Сергей Дацюк. По его мнению, компромисса можно достичь, просто приведя украинскую Конституцию в соответствие с Декларацией о суверенитете Украины."Декларация, в которой зафиксирован нейтральный внеблоковый статус Украины, а также безъядерный, на нее ссылается Конституция, она имеет конституционный статус. Потому нам ни к чему возвращаться не нужно – единственное, что из преамбулы нужно убрать курс на ЕС и НАТО, преамбулы Конституции, внесенный туда во времена Порошенко, и все станет хорошо. Нужно убрать противоречие в конституционных нормативных актах, в преамбуле к Конституции, и можно вести переговоры…", - сказал Дацюк в интервью ютуб-каналу "Новости LIVE".По его словам, надо найти ответ на вопрос, будет ли все решаться на поле боя или, все-таки, решение будет найдено дипломатическим путем или путем переговоров?"Если на поле боя, то Россия будет вынуждена именно так вести разговор с нами, но и мы тогда будем вынуждены чем-то уступить, потому что компромисс – это шаги не одного навстречу, это шаги обоих навстречу, иначе компромисса не будет. А для нас компромисс – пойти на уступки преамбулой Конституции в пользу декларации, на которую ссылается Конституция – это не компромисс, это фактически ликвидация противоречий. С России за это можно будет много выторговать, но это только в том случае, если мы пойдем по пути переговоров", – отметил философ.А Виктор Медведчук считает, что для разрешения украинского кризиса необходимо изменить систему отношений в современной международной политике. "Мир не может, не хочет и не должен подчиняться военной дубинке стран НАТО. Не может небольшая группа стран принимать решения за весь остальной мир", - заявил он в своей статье для "АиФ".По мнению Медведчука, для обеспечения безопасности не только Украины, но всего мира необходимо соблюдение трех условий."Первым условием является признание и интересов, и суверенитета стран, к Западу не относящихся. Россия, как и любая другая страна, должна иметь гарантии, что не подвергнется военному вмешательству "экспорта демократии" со стороны Запада", - отметил политик.По его словам, "вторым и важным условием является приоритет человеческих жизней над любыми политическими интересами". Украина же давно стала государством, где человеческая жизнь, права гражданина и его мнение не имеют никакого значения. Но западные политики называют это демократией – и "это вызывает вопросы, что вообще они под демократией понимают".Третьим условием является понимание, что "мир уже давно дошел до опасной черты, и необходима постройка новой системы безопасности, поскольку старая уже не работает", считает Медведчук. Политик добавил, что "сегодня Запад хочет вернуть свое господство с помощью "чудо-оружия", которое передают Украине". Однако – "хорошо видно, что сегодня никакое оружие не решает проблемы не то что мировой безопасности, но даже тактические задачи на поле боя".

https://ukraina.ru/20230929/1049763927.html

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https://ukraina.ru/20230928/1049734574.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, нато, россия, запад, политика, экономика, эксперты