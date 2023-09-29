https://ukraina.ru/20230929/1049786285.html

Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской области

Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской области - 29.09.2023 Украина.ру

Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской области

Результатом очередного артиллерийского обстрела Грайворонского городского округа стало повреждение нескольких гражданских объектов. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

2023-09-29T13:37

2023-09-29T13:37

2023-09-29T13:37

новости

белгородская область

шебекино

всу

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артиллерия

сво

вячеслав гладков

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"Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы", - сказано в сообщении ТГ-канала губернатора.Гладков сообщил также, что "на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", а "учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате".Белгородская область граничит с двумя областями Украины, откуда регулярно наносятся удары по гражданским объектам на российской территории. Накануне ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов российского региона.Гладков сообщил, что 28 сентября ВСУ произвели артиллерийские обстрелы в Белгородском районе: по селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. По одному БПЛА сбито над сёлами Дубовое и Черемошное. При этом ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.⠀В Валуйском городском округе минометному обстрелу подверглось село Вериговка. Тоже обошлось без человеческих жертв и разрушений. Над селом Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.В Волоконовском районе артиллерия ВСУ обстреляла хутор Старый и село Тишанка. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 га, оно потушено. Пострадавших и разрушений нет.⠀В Грайворонском городском округе из миномёта ВСУ обстреляли окраину села Мокрая Орловка. "Обошлось без последствий", - отметил губернатор. ⠀В Краснояружском районе по селу Староселье было выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В районе села Староселье противник применил дрон-камикадзе. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.Под артиллерийский обстрел также попало село Теребрено (14 попаданий). Человеческих жертв нет, но разрушены 7 частных домовладений и 3 административных зданиях, повреждена линия электропередачи. Электроснабжение частично восстановлено.⠀В Шебекинском округе по городу Шебекино было выпущено 3 миномётных и 6 танковых снарядов. Человеческих жертв нет. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий, незначительно повредив несколько цехов и линию электропередачи (электроснабжение уже восстановлено).По селу Новая Таволжанка выпущено 12 миномётных снарядов, по селу Безлюдовка – 6 артиллерийских снарядов, по сёлам Середа и Муром – 11 и 3 миномётных снаряда. По информации губернатора, в этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.

https://ukraina.ru/20230928/1049775662.html

https://ukraina.ru/20230912/1049362330.html

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новости, белгородская область, шебекино, всу, военные преступления, артиллерия, сво, вячеслав гладков