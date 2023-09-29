Артиллерия ВСУ разрушила школу и жилые дома в Белгородской области
© Федор Громов
© Федор Громов
Результатом очередного артиллерийского обстрела Грайворонского городского округа стало повреждение нескольких гражданских объектов. Об этом 29 сентября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
"Вооруженные силы Украины обстреляли село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Осколками снарядов повреждены два частных жилых дома: выбиты окна, посечены фасады, крыши и заборы и один автомобиль. Также повреждения имеются в здании местной школы", - сказано в сообщении ТГ-канала губернатора.
Гладков сообщил также, что "на месте работают все оперативные службы, подомовой обход продолжается", а "учебный процесс в округе проходит в дистанционном формате".
Белгородская область граничит с двумя областями Украины, откуда регулярно наносятся удары по гражданским объектам на российской территории. Накануне ВСУ обстреляли несколько населённых пунктов российского региона.
Гладков сообщил, что 28 сентября ВСУ произвели артиллерийские обстрелы в Белгородском районе: по селу Нехотеевка выпущено 5 артиллерийских снарядов, по селу Журавлевка – 2, по селу Щетиновка – 3 артиллерийских снаряда. По одному БПЛА сбито над сёлами Дубовое и Черемошное. При этом ни в одном из населённых пунктов района пострадавших и разрушений нет.
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В Валуйском городском округе минометному обстрелу подверглось село Вериговка. Тоже обошлось без человеческих жертв и разрушений. Над селом Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.
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В Валуйском городском округе минометному обстрелу подверглось село Вериговка. Тоже обошлось без человеческих жертв и разрушений. Над селом Карабаново системой ПВО сбит БПЛА самолётного типа.
В Волоконовском районе артиллерия ВСУ обстреляла хутор Старый и село Тишанка. В результате обстрела произошло возгорание сухой травы на площади 2,5 га, оно потушено. Пострадавших и разрушений нет.
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В Грайворонском городском округе из миномёта ВСУ обстреляли окраину села Мокрая Орловка. "Обошлось без последствий", - отметил губернатор.
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В Краснояружском районе по селу Староселье было выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В районе села Староселье противник применил дрон-камикадзе. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.
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В Грайворонском городском округе из миномёта ВСУ обстреляли окраину села Мокрая Орловка. "Обошлось без последствий", - отметил губернатор.
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В Краснояружском районе по селу Староселье было выпущено 40 артиллерийских снарядов, по окраинам поселка Задорожный и села Графовка – 3 и 4 артиллерийских снаряда соответственно. В районе села Староселье противник применил дрон-камикадзе. В этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.
Под артиллерийский обстрел также попало село Теребрено (14 попаданий). Человеческих жертв нет, но разрушены 7 частных домовладений и 3 административных зданиях, повреждена линия электропередачи. Электроснабжение частично восстановлено.
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В Шебекинском округе по городу Шебекино было выпущено 3 миномётных и 6 танковых снарядов. Человеческих жертв нет. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий, незначительно повредив несколько цехов и линию электропередачи (электроснабжение уже восстановлено).
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В Шебекинском округе по городу Шебекино было выпущено 3 миномётных и 6 танковых снарядов. Человеческих жертв нет. Часть снарядов попала на территорию одного из промышленных предприятий, незначительно повредив несколько цехов и линию электропередачи (электроснабжение уже восстановлено).
По селу Новая Таволжанка выпущено 12 миномётных снарядов, по селу Безлюдовка – 6 артиллерийских снарядов, по сёлам Середа и Муром – 11 и 3 миномётных снаряда. По информации губернатора, в этих населённых пунктах пострадавших и разрушений нет.