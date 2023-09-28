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Депутат Госдумы предупредил Польшу об украинской угрозе
Депутат Госдумы предупредил Польшу об украинской угрозе - 28.09.2023 Украина.ру
Депутат Госдумы предупредил Польшу об украинской угрозе
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Польшу обратить внимание на угрозу, которая исходит от нацистской Украины, передает 28 сентября РИА Новости
2023-09-28T08:43
2023-09-28T08:43
2023-09-28T08:54
польша
нацизм
зарубежье
шеремет
новости
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"Польше следует поубавить пыл и быть осторожной в своих недружественных действиях и негативных заявлениях в отношении соседней нацистской Украины. А то не ровен час может вновь повториться Волынская трагедия. Современные украинские нацисты в этом поднаторели и уже превзошли своих прадедов, а благодаря огромному количеству летального оружия, преимущественно западного образца, сделать они это смогут легко и непринужденно", - заявил Шеремет.По его словам, киевские власти представляют угрозу национальной безопасности Польши, и виной тому польские власти, которые из-за своей русофобской политики "закрывали глаза" и тем самым способствовали "взращиванию нацизма на Украине".
https://ukraina.ru/20230927/1049726295.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
польша, нацизм, зарубежье, шеремет, новости
Польша, нацизм, Зарубежье, Шеремет, Новости
Депутат Госдумы предупредил Польшу об украинской угрозе
08:43 28.09.2023 (обновлено: 08:54 28.09.2023)
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Польшу обратить внимание на угрозу, которая исходит от нацистской Украины, передает 28 сентября РИА Новости