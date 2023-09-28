https://ukraina.ru/20230928/1049748119.html

Депутат Госдумы предупредил Польшу об украинской угрозе

Депутат Госдумы предупредил Польшу об украинской угрозе - 28.09.2023 Украина.ру

Депутат Госдумы предупредил Польшу об украинской угрозе

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал Польшу обратить внимание на угрозу, которая исходит от нацистской Украины, передает 28 сентября РИА Новости

2023-09-28T08:43

2023-09-28T08:43

2023-09-28T08:54

польша

нацизм

зарубежье

шеремет

новости

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"Польше следует поубавить пыл и быть осторожной в своих недружественных действиях и негативных заявлениях в отношении соседней нацистской Украины. А то не ровен час может вновь повториться Волынская трагедия. Современные украинские нацисты в этом поднаторели и уже превзошли своих прадедов, а благодаря огромному количеству летального оружия, преимущественно западного образца, сделать они это смогут легко и непринужденно", - заявил Шеремет.По его словам, киевские власти представляют угрозу национальной безопасности Польши, и виной тому польские власти, которые из-за своей русофобской политики "закрывали глаза" и тем самым способствовали "взращиванию нацизма на Украине".

https://ukraina.ru/20230927/1049726295.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

польша, нацизм, зарубежье, шеремет, новости