https://ukraina.ru/20230928/1049737985.html

Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина

Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина - 28.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина

Taurus — это высокоточная крылатая ракета, которая обладает радиусом применения в 500 километров. Она является аналогом SCALP и Storm Shadow, уже переданных Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-28T05:30

2023-09-28T05:30

2023-09-28T05:30

новости

"taurus"

ракеты

истребители

су-24

крымский мост

украина

ввс украины

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SCALP и Storm Shadow бьют на расстояние 300 километров, потому что их ограничили в дальности в соответствии с Вассенаарским соглашением 1996 года по контролю за ракетными технологиями, отметил эксперт.ВКС РФ постоянно выцеливают украинснкие Су-24 и стараются достать ракетами класса "воздух — воздух" с истребителей, которые дежурят вдоль линии боевого соприкосновения, указал эксперт.Учитывая, какой урон нанесли украинские ракеты Крымскому мосту и Севастополю, можно представить тот объем разрушений, которые могут причинить Taurus, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230927/1049735138.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, "taurus", ракеты, истребители, су-24, крымский мост, украина, ввс украины