Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина
Taurus — это высокоточная крылатая ракета, которая обладает радиусом применения в 500 километров. Она является аналогом SCALP и Storm Shadow, уже переданных Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
SCALP и Storm Shadow бьют на расстояние 300 километров, потому что их ограничили в дальности в соответствии с Вассенаарским соглашением 1996 года по контролю за ракетными технологиями, отметил эксперт.
"Если Украина будет играть в эти соглашения, она будет запускать Taurus из глубины их позиций. Они будут декламировать, что они летят от линии соприкосновения на 300 километров, но фактически пуск будет еще за 200 километров от линии фронта, чтобы сохранить сами носители ракет Су-24", - подчеркнул Анпилогов.
ВКС РФ постоянно выцеливают украинснкие Су-24 и стараются достать ракетами класса "воздух — воздух" с истребителей, которые дежурят вдоль линии боевого соприкосновения, указал эксперт.
Учитывая, какой урон нанесли украинские ракеты Крымскому мосту и Севастополю, можно представить тот объем разрушений, которые могут причинить Taurus, заключил собеседник издания.
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