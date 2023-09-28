Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина - 28.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина
Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина - 28.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина
Taurus — это высокоточная крылатая ракета, которая обладает радиусом применения в 500 километров. Она является аналогом SCALP и Storm Shadow, уже переданных Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T05:30
2023-09-28T05:30
новости
"taurus"
ракеты
истребители
су-24
крымский мост
украина
ввс украины
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SCALP и Storm Shadow бьют на расстояние 300 километров, потому что их ограничили в дальности в соответствии с Вассенаарским соглашением 1996 года по контролю за ракетными технологиями, отметил эксперт.ВКС РФ постоянно выцеливают украинснкие Су-24 и стараются достать ракетами класса "воздух — воздух" с истребителей, которые дежурят вдоль линии боевого соприкосновения, указал эксперт.Учитывая, какой урон нанесли украинские ракеты Крымскому мосту и Севастополю, можно представить тот объем разрушений, которые могут причинить Taurus, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230927/1049735138.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, "taurus", ракеты, истребители, су-24, крымский мост, украина, ввс украины
Новости, "Taurus", ракеты, истребители, Су-24, Крымский мост, Украина, ВВС Украины

Военный эксперт объяснил, какой урон могут нанести "Таурусы" и откуда их будет запускать Украина

05:30 28.09.2023
 
© commons.wikimedia.org / ILA-boyTaurus
Taurus - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
© commons.wikimedia.org / ILA-boy
Читать в
Taurus — это высокоточная крылатая ракета, которая обладает радиусом применения в 500 километров. Она является аналогом SCALP и Storm Shadow, уже переданных Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
SCALP и Storm Shadow бьют на расстояние 300 километров, потому что их ограничили в дальности в соответствии с Вассенаарским соглашением 1996 года по контролю за ракетными технологиями, отметил эксперт.
"Если Украина будет играть в эти соглашения, она будет запускать Taurus из глубины их позиций. Они будут декламировать, что они летят от линии соприкосновения на 300 километров, но фактически пуск будет еще за 200 километров от линии фронта, чтобы сохранить сами носители ракет Су-24", - подчеркнул Анпилогов.
ВКС РФ постоянно выцеливают украинснкие Су-24 и стараются достать ракетами класса "воздух — воздух" с истребителей, которые дежурят вдоль линии боевого соприкосновения, указал эксперт.
Учитывая, какой урон нанесли украинские ракеты Крымскому мосту и Севастополю, можно представить тот объем разрушений, которые могут причинить Taurus, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Евстафьев интервью - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
Вчера, 16:13
Дмитрий Евстафьев: Зеленский добился главного, и это главное может стоить ему жизни Не нужно питать иллюзий, что республиканцы – против поддержки Украины. Это не так. Они против поддержки Украины в том неконтролируемом и коррупционном (без них) режиме, в котором это делает администрация Байдена. Их цель – все контролировать, считает политолог Дмитрий Евстафьев
 
Новости"Taurus"ракетыистребителиСу-24Крымский мостУкраинаВВС Украины
 
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