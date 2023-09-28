Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
С помощью ракет ATACMS сложно поразить долговременный укрепленный блиндаж или танк, но они могут наносить удары по пехоте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Нужно понимать, что ATACMS - это целое семейство старых ракет M-39, которые начали делать еще в 1980х годах. А ракеты M-57 — это модернизация разработки 2010–2020-х годов от компании Lockheed Martin, отметил Анпилогов.
Если верить западным источникам, Украине планируют передать старые ракеты М-39. Потому что их у США просто больше, порядка 1800 штук, а модернизацию прошли не более 800 ракет, добавил эксперт.
"Это не высокоточная ракета. Коэффициент вероятностного отклонения ее головной боевой части составляет 150-200 метров. Но головная часть у нее — кассетная. Масса суббоеприпасов открываются на высоте до километра и разлетаются во все стороны", - указал Анпилогов.
Плюс дальность M-39 — 160 километров. Но M-57 бьет на 300 километров, но их Украине вряд ли дадут. Заявления об их небольшом количестве тоже неслучайны. Компания Lockheed Martin не производит новые ракеты, а просто ставит на них новую боевую часть и систему спутникового наведения, заключил собеседник издания.
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