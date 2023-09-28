Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине - 28.09.2023 Украина.ру
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Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине
Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине - 28.09.2023 Украина.ру
Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине
С помощью ракет ATACMS сложно поразить долговременный укрепленный блиндаж или танк, но они могут наносить удары по пехоте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2023-09-28T05:15
2023-09-28T05:15
новости
atacms
ракеты
вооружение
кассетные боеприпасы
удары
всу
пехота
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Нужно понимать, что ATACMS - это целое семейство старых ракет M-39, которые начали делать еще в 1980х годах. А ракеты M-57 — это модернизация разработки 2010–2020-х годов от компании Lockheed Martin, отметил Анпилогов.Если верить западным источникам, Украине планируют передать старые ракеты М-39. Потому что их у США просто больше, порядка 1800 штук, а модернизацию прошли не более 800 ракет, добавил эксперт.Плюс дальность M-39 — 160 километров. Но M-57 бьет на 300 километров, но их Украине вряд ли дадут. Заявления об их небольшом количестве тоже неслучайны. Компания Lockheed Martin не производит новые ракеты, а просто ставит на них новую боевую часть и систему спутникового наведения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230927/1049716160.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, atacms, ракеты, вооружение, кассетные боеприпасы, удары, всу, пехота
Новости, ATACMS, ракеты, вооружение, кассетные боеприпасы, удары, ВСУ, пехота

Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине

05:15 28.09.2023
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
С помощью ракет ATACMS сложно поразить долговременный укрепленный блиндаж или танк, но они могут наносить удары по пехоте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Нужно понимать, что ATACMS - это целое семейство старых ракет M-39, которые начали делать еще в 1980х годах. А ракеты M-57 — это модернизация разработки 2010–2020-х годов от компании Lockheed Martin, отметил Анпилогов.
Если верить западным источникам, Украине планируют передать старые ракеты М-39. Потому что их у США просто больше, порядка 1800 штук, а модернизацию прошли не более 800 ракет, добавил эксперт.
"Это не высокоточная ракета. Коэффициент вероятностного отклонения ее головной боевой части составляет 150-200 метров. Но головная часть у нее — кассетная. Масса суббоеприпасов открываются на высоте до километра и разлетаются во все стороны", - указал Анпилогов.
Плюс дальность M-39 — 160 километров. Но M-57 бьет на 300 километров, но их Украине вряд ли дадут. Заявления об их небольшом количестве тоже неслучайны. Компания Lockheed Martin не производит новые ракеты, а просто ставит на них новую боевую часть и систему спутникового наведения, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Александр Камкин интервью
Вчера, 07:13
Александр Камкин: Россия на Украине выигрывает первый раунд большого поединка, но НАТО тоже получает опытЕсть очень много косвенных подтверждений того, что и "Хаймарсами", и "Пэтриотами", и артиллерийскими системами управляют либо кадровые военные, либо граждане тех стран, откуда на Украину поступает эта техника, считает германист, политолог, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин
 
НовостиATACMSракетывооружениекассетные боеприпасыударыВСУпехота
 
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