https://ukraina.ru/20230928/1049735556.html

Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине

Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине - 28.09.2023 Украина.ру

Военный эксперт о том, какую угрозу несут для России ракеты ATACMS и дадут ли их Украине

С помощью ракет ATACMS сложно поразить долговременный укрепленный блиндаж или танк, но они могут наносить удары по пехоте. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент Фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов

2023-09-28T05:15

2023-09-28T05:15

2023-09-28T05:15

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Нужно понимать, что ATACMS - это целое семейство старых ракет M-39, которые начали делать еще в 1980х годах. А ракеты M-57 — это модернизация разработки 2010–2020-х годов от компании Lockheed Martin, отметил Анпилогов.Если верить западным источникам, Украине планируют передать старые ракеты М-39. Потому что их у США просто больше, порядка 1800 штук, а модернизацию прошли не более 800 ракет, добавил эксперт.Плюс дальность M-39 — 160 километров. Но M-57 бьет на 300 километров, но их Украине вряд ли дадут. Заявления об их небольшом количестве тоже неслучайны. Компания Lockheed Martin не производит новые ракеты, а просто ставит на них новую боевую часть и систему спутникового наведения, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230927/1049716160.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, atacms, ракеты, вооружение, кассетные боеприпасы, удары, всу, пехота