https://ukraina.ru/20230927/1049732193.html

Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста

Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста - 27.09.2023 Украина.ру

Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста

Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны. Об этом заявил журналистам 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2023-09-27T14:59

2023-09-27T14:59

2023-09-27T14:59

нацисты

канада

зарубежье

дмитрий песков

кремль

новости

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"Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал официальный представитель Кремля..Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.

https://ukraina.ru/20230927/1049728921.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

нацисты, канада, зарубежье, дмитрий песков, кремль, новости