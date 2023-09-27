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Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста
Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста - 27.09.2023 Украина.ру
Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста
Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны. Об этом заявил журналистам 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-09-27T14:59
2023-09-27T14:59
2023-09-27T14:59
нацисты
канада
зарубежье
дмитрий песков
кремль
новости
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"Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал официальный представитель Кремля..Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.
https://ukraina.ru/20230927/1049728921.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
нацисты, канада, зарубежье, дмитрий песков, кремль, новости
Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста
Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны. Об этом заявил журналистам 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал официальный представитель Кремля..
Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.