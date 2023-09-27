Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста - 27.09.2023 Украина.ру
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Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста
Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста - 27.09.2023 Украина.ру
Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста
Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны. Об этом заявил журналистам 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2023-09-27T14:59
2023-09-27T14:59
нацисты
канада
зарубежье
дмитрий песков
кремль
новости
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"Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал официальный представитель Кремля..Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.
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нацисты, канада, зарубежье, дмитрий песков, кремль, новости
нацисты, Канада, Зарубежье, Дмитрий Песков, Кремль, Новости

Кремль призвал Канаду выдать выступившего в парламенте нациста

14:59 27.09.2023
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Канадские власти обязаны предать правосудию или выдать эсэсовца, выступавшего в парламенте страны. Об этом заявил журналистам 27 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно. Поэтому, конечно, мы считаем, что канадские власти обязаны предать правосудию и выдать тем, кто собирается предать правосудию это преступника", - сказал официальный представитель Кремля..
Он добавил, что вряд ли в этой ситуации даже есть повод для судебного разбирательства, так как "однозначно, речь идет о нацисте".
На заседание канадского парламента в минувшую пятницу в честь визита Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана "борьбы против русских". На поверку он оказался бывшим бойцом добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только сражалась с Красной Армией, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Ответственность за приглашение в парламент украинского националиста взял на себя спикер палаты общин Энтони Рота. Он объявил, что уходит в отставку.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
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Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - ЗахароваЗаигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы. Об этом 27 сентября на брифинге предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
нацистыКанадаЗарубежьеДмитрий ПесковКремльНовости
 
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