https://ukraina.ru/20230927/1049728921.html

Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова

Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова - 27.09.2023 Украина.ру

Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова

Заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы. Об этом 27 сентября на брифинге предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2023-09-27T14:00

2023-09-27T14:00

2023-09-27T14:00

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"Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях", - сказала Захарова.Она добавила, что в настоящее время отношения Москвы с Оттавой и так находятся в глубочайшем кризисе из-за позиции канадского руководства.В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. А позже подал в отставку. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от премьера страны. По его словам, за выбор гостей отвечала его служба протокола.

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канада, новости, зарубежье, скандал, захарова, россия