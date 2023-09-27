Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова - 27.09.2023 Украина.ру
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Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова
Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова - 27.09.2023 Украина.ру
Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова
Заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы. Об этом 27 сентября на брифинге предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2023-09-27T14:00
2023-09-27T14:00
канада
новости
зарубежье
скандал
захарова
россия
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"Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях", - сказала Захарова.Она добавила, что в настоящее время отношения Москвы с Оттавой и так находятся в глубочайшем кризисе из-за позиции канадского руководства.В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. А позже подал в отставку. Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от премьера страны. По его словам, за выбор гостей отвечала его служба протокола.
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канада, новости, зарубежье, скандал, захарова, россия
Канада, Новости, Зарубежье, скандал, Захарова, Россия

Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова

14:00 27.09.2023
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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Заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы. Об этом 27 сентября на брифинге предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях", - сказала Захарова.
Она добавила, что в настоящее время отношения Москвы с Оттавой и так находятся в глубочайшем кризисе из-за позиции канадского руководства.
"Мы рассматриваем Канаду как крайне недружественное государство, власти которого запятнали себя пособничеством нацизму, предав собственную историю. Мы будем соответствующим образом выстраивать нашу политику", - подчеркнула Захарова.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. А позже подал в отставку.
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от премьера страны. По его словам, за выбор гостей отвечала его служба протокола.
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