Заигрывания Оттавы с нацистами скажутся на российско-канадских отношениях - Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
Заигрывания канадских властей с нацистами неизбежно скажутся на отношениях Москвы и Оттавы. Об этом 27 сентября на брифинге предупредила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Заигрывания с нацистами и систематические враждебные выпады Оттавы без последствий не останутся. Дело не ограничится протестами, всё это неизбежно скажется на российско-канадских отношениях", - сказала Захарова.
Она добавила, что в настоящее время отношения Москвы с Оттавой и так находятся в глубочайшем кризисе из-за позиции канадского руководства.
"Мы рассматриваем Канаду как крайне недружественное государство, власти которого запятнали себя пособничеством нацизму, предав собственную историю. Мы будем соответствующим образом выстраивать нашу политику", - подчеркнула Захарова.
В прошлую пятницу на заседание парламента по случаю визита Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота представил как "украино-канадского ветерана Второй мировой войны, сражавшегося за украинскую независимость против русских". Спикер также назвал Хунку украинским и канадским героем.
Скандал разразился, когда выяснилось, что Хунка воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии войск СС "Галичина", которая не только противостояла Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Рота заявил, что Хунку в парламент пригласил именно он. А позже подал в отставку.
Лидер канадской оппозиции Пьер Пуальевр потребовал извинений от премьера страны. По его словам, за выбор гостей отвечала его служба протокола.
Вчера, 18:20Украина в поисках чудо-оружия, уклонисты должны понести наказание, скандал в Канаде. Итоги 26 сентябряВ то время, как Киев понемногу "смягчает" зерновой скандал с Польшей, скандал с ветераном дивизии СС "Галичина" в канадском парламенте набирает обороты; На Украине обсуждают прибывшие танки Abrams и ждут дальнобойные ракеты ATACMS; Госпогранслужба Украины хочет привлекать к ответственности уклонистов, но женщин пока планируют выпускать