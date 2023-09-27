https://ukraina.ru/20230927/1049720047.html

Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи

Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи - 27.09.2023 Украина.ру

Время бесплатного сыра закончилось: США прислали Украине условия дальнейшей помощи

Подробная разнарядка для украинского правительства пришла из-за океана. Американцы выставили практически Киеву ультиматум: или реформы, или больше никакой помощи.

2023-09-27T07:46

2023-09-27T07:46

2023-09-27T10:00

эксклюзив

сша

украина

эксперты

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Украинские проамериканские СМИ распространили документ. Реформы должны проходить под пристальным надзором западных партнеров и касаться всех ключевых сфер безопасности, оборонки, недр и ресурсов. Эксперты проанализировали документ и написали о своих выводах в соцсетях.Политолог Юрий БаранчикСША направили Киеву колониальные условия получения дальнейшей военной помощи. Чтобы туземцы не делали вид, что не получали и не видели, письма отправлены премьер-министру Шмыгалю и в администрацию Зеленского. Попутно организована утечка в СМИ, а приказной тон послания подкреплен сообщением на сайте американского посольства. Требования выстроены в порядке срочности (от 3 месяцев до 18) и направлены на полный контроль США над ключевыми сферами финансов и репрессий. Первым делом нужно: — ввести дополнительных членов в набсоветы Укрэнерго и Нафтогаза;— создать набсовет для нового Укроборонпрома;— усилить независимость созданных Западом «антикоррупционных» органов НАБУ и САП (в случае с САП независимость от генпрокурора). Сферу деятельности СБУ предписано ограничить контрразведкой, антишпионской деятельностью, борьбой с терроризмом и киберпреступностью. Коломойскому не уберечься. Также требуется провести проверку судей Верховного суда на предмет «добропорядочности» и заменить плохих судей на хороших. Под руководством международных экспертов. Много написано по поводу реформ в Министерстве обороны, в том числе по поводу организации закупок. Она будет по стандартам НАТО, а контролировать закупки Киев не будет. Чуть позднее надо ввести рыночные цены на газ и электричество. Хотя сейчас на Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения на время военного положения. Резюмируя: через полтора года у хохлов из своего имущества останутся одни взятые в кредит шаровары. А регламент их ношения будут определять за океаном, исходя из военных нужд.Политтехнолог Карл ВолохНу теперь это официально: период бесплатных завтраков завершился. Зеленскому с бригадой придется вернуться к реформам постмайдановского периода. И даже начать бороться с коррупцией. Представляете, какое горе постигло наших бравых комедиантов? А если проклятые янки еще и до персоналий доберутся?Политолог Виктор ТаранСМИ написали, что будто бы американцы выставили нам ультиматум, хотите оружие и финансовую поддержку — проводите реформы. Ну и скачали на несколько страниц перечень реформ плюс индикаторы плюс временные рамки. По факту меняйся или умри. кто-то говорит, что это прагматичный и верный подход со стороны союзников. Остальные обвиняют партнеров в цинизме, мол, сначала дайте оружие, а после победы мы разберемся с реформами.Политический эксперт Павел СебастьяновичОсобенно смешно, что в американском перечне реформ указаны номера конкретных законопроектов, которые наш парламент должен принять. Прям сидели американцы, писали законопроекты, регистрировали их, а теперь требуют, чтобы приняли.Уверен, что ни у одного американца нет представления, о чем там идет речь. Не достает только конкретных фамилий, кого «американцы» хотят назначить на всяческие должности. Противно, что общественные организации, толкающие судебную и антикор реформы, не обсуждают эти реформы с обществом. Очевидно, что реформы не получаются и двигаться дальше в ложном направлении все труднее и труднее. А теперь это еще и привязка к американской помощи. Грустно.Политолог Сергей ТаранО визите Зеленского в США. После романтического этапа идеализма в американо-украинских отношениях наступил этап сухой прагматики. Вместо оваций перед Конгрессом президента Зеленского в этот раз ждал деловой разговор с президентом Байденом и конгрессменами, и думаю на этих встречах больше обменивались аргументами и цифрами, чем лозунгами и эмоциями. Максимально четко интерес США к Украине определил республиканец Грэм, заявивший, что очень выгодно инвестировать в Украину — союзника, понемногу уничтожающего геополитического врага США Россию, и при этом ни один американский солдат не погибает. Так же прагматично относится к США и сегодняшняя Украина, которую пока мало интересует опыт американской демократии или реформ, — критически интересуют американские деньги и оружие, без которых войну вести просто невозможно. Для более надежных прагматических отношений от Киева и Вашингтона Белый Дом уже назначил в Украину своих контролеров — за расходованием военной помощи будет следить генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч, а за средствами на послевоенное восстановление — спецпредставитель по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер. Можно не сомневаться, что полномочия назначенных контролеров будут значительно шире, чем сейчас представляется, ведь от американской помощи будет зависеть львиная часть всего украинского бюджета и во время, и после войны. А самое главное — выделенные на Украину средства уже сейчас стали фактором внутренней американской политики. Более того — фактором избирательной кампании в США. Прагматический и очень серьезный интерес Байдена в том, чтобы коррупционных скандалов с этими средствами было меньше. Именно американские выборы будут определять и продолжительность нового прагматичного этапа американо-украинских отношений. Он продлится строго до выборов в США. Ну а дальше все зависит от их результатов.Политический эксперт Олег ПопенкоЗаместитель советника Белого дома по национальной безопасности по международной экономике Майк Пайл отправил в адрес Координационной платформы доноров письмо с перечнем реформ, которые должна провести Украина для продолжения оказания ей военной помощи. Что по тарифам: внедрить программу либерализации тарифов на природный газ и электроэнергию, внедрить план действий, направленный на либерализацию тарифов на газ и электроэнергию для лучшего обеспечения энергосбережения и финансовой устойчивости компаний и операторов одновременно разработать схемы целевой поддержки для уязвимых потребителей в контексте реформирования системы субсидий на электроэнергию. Принять меры по дальнейшей либерализации цен на газ и электроэнергию, а также подготовиться к развитию «зеленой» энергетики и интеграции энергосистемы между Украиной и ЕС. Сопровождать процесс либерализации механизмами социальной защиты для смягчения влияния на более бедные слои населения. Перевожу на нормальный язык. 1. Тарифы возрастут. При этом в краткосрочной перспективе. 2. Срок реализации задач по тарифам определен вашингтонским обкомом 12 месяцев. 3. Возрастут тарифы на газ и электроэнергию, а значит возрастут и тепло, и на горячую воду, и на услуги водоканалов (которые и так искусственно сдерживаются) 4. Рост тарифов на электроэнергию будет до 5–6 грн до конца 2024 года 5. Тарифы на газ возрастут до уровня 11–13 грн, возможно, в 2 этапа до 15 грн. 6. Тарифы на тепло и горячую воду без компенсаций от государственного и местных бюджетов возрастут на 30–50% в зависимости от региона.

https://ukraina.ru/20230926/1049694239.html

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, сша, украина, эксперты