https://ukraina.ru/20230927/1049719677.html

Коричневые линии. Украинский скандал отправил в отставку канадского спикера

Коричневые линии. Украинский скандал отправил в отставку канадского спикера - 27.09.2023 Украина.ру

Коричневые линии. Украинский скандал отправил в отставку канадского спикера

Громкий международный скандал вокруг престарелого украинского эсэсовца Ярослава Гуньки, которому стоя аплодировали члены канадского парламента, в присутствии президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, привел к скоропостижной отставке спикера палаты общин Энтони Роты

2023-09-27T07:28

2023-09-27T07:28

2023-09-27T07:50

эксклюзив

зарубежье

канада

нацисты

дивизия сс "галичина"

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«С тяжелым сердцем сообщаю парламенту о своей отставке с поста спикера. Я еще раз выражаю свое глубокое сожаление», — заявил Рота, который еще вчера считался одним из лидеров правящей Либеральной партии, а теперь является токсичным политиком, с широко известной репутацией промоутера нацистов.Именно Рота пригласил на встречу в парламенте украинского коллаборациониста, который открыто гордился своим эсэсовским прошлым.Спикер канадской палаты общин считал этот политический ход удачным со всех сторон.Во-первых, он зарабатывал очки в своем избирательном округе с неблагозвучным названием Ниписсинг, потому что в нем проживает большая община украинцев, перебравшихся за океан после Второй мировой войны. А, во-вторых, присутствие седовласого 98-летнего ветерана «украинской дивизии» предоставляла отличную возможность попиариться на встрече с украинским президентом.Конечно, Энтони Рота прекрасно знал, что так называемая «украинская дивизия» на самом деле представляла собой преступное карательное подразделение СС, воевавшее на стороне нацистской Германии. Однако представляя Гуньку в парламенте, он скромно умолчал об этих подробностях, охарактеризовав его как украинско-канадского героя, который «боролся за независимость Украины против русских».Спикер был уверен, что такая версия полностью устроит его коллег. Украинские националисты имеют в канадской политике большое влияние, причем их представляют во власти влиятельные политики — вроде министра финансов Христи Фрилянд, внучки еще одного нацистского коллаборанта, которая тоже аплодировала Ярославу Гуньке в парламентском зале.Кроме того, искажение исторической правды о событиях Второй мировой войны, а также попытки пересмотреть ее финальный итог являются сейчас нормой для западного политического мейнстрима.Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон недавно заявил, что украинцы одержали в ней победу вместе с американцами и британцами. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прозрачно намекнула на то, что ядерную бомбу на Хиросиму сбросили злые русские.А министр обороны Германии Борис Писториус назвал Калининград старым немецким названием Кенигсберг — хотя такие ревизионистские выходки прежде представляли собой для немецких государственных чиновников строгое табу.Энтони Рота, который имеет репутацию расчетливого и опытного политика, посчитал, что предложение почтить овациями украинского эсэсовца вызовет сейчас благосклонную реакцию — и не ошибся.«Что мне кажется примечательным, так это то, что когда Гуньку представили как человека, который "сражался с русскими во Второй мировой войне", все депутаты бездумно встали и аплодировали, по-видимому, забывая, что русские были на нашей стороне во Второй мировой войне», — отметил этот факт старший научный сотрудник Института глобальной политики Закари Пайкин.Однако мир отреагировал на это позорное событие совсем по-другому. Как оказалось, в западном обществе все еще существуют коричневые линии, которые пока еще не позволяют открыто глорифицировать бывших эсэсовцев. Даже если это сражавшиеся против московских большевиков украинцы.Чествование Гуньки сразу же возмутило представителей влиятельных еврейских организаций, которые выявляют уцелевших коллаборантов, принимавших прямое или косвенное участие в преступлениях холокоста.Не менее резко высказалась польская сторона — ведь, судя по архивным фотографиям, украинский эсэсовец служил на оккупированных польских землях, где его подразделение совершило множество преступлений.Министр образования Польши Пшемыслав Чарнек уже написал, что польское правительство будет добиваться от Канады выдачи Гуньки.«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС «Галичина» в присутствии президента Зеленского, я принял меры по возможной экстрадиции этого человека в Польшу», — сообщил он об этом у себя в блоге.Не менее резко высказалась канадский депутат словацкого происхождения Мишель Ремпель Гарнер — потому что украинские эсэсовцы из дивизии «Галичина» печально прославились во время карательных акций против словацких антифашистов.«Как председатель парламентской группы дружбы Канада — Словакия, я обязана отметить, что человек, который был признан в пятницу в парламенте, был частью подразделения, которое использовалось против Словацкого национального восстания, организованного словацким движением сопротивления во время Второй мировой войны.Это мое наследие! Части этой дивизии, в которой воевал этот человек, были отправлены на помощь в подавлении словацкого восстания. Боевые группы были сформированы для активного поиска и уничтожения участников сопротивления. А по словам словацкого историка Фремаля, члены дивизии помогали в антипартизанских репрессивных и террористических акциях, совершали убийства и другие бесчинства», — с возмущением отметила член парламента.Комментарии премьера Трюдо, который попытался неумело отмежеваться от скандала с украинским коллаборантом, объясняя его происками России, только усилили всеобщее возмущение.«С Джастина Трюдо спросили за аплодисменты солдату СС, который сражался на стороне нацистов, и он тут же начал болтать о "российской дезинформации". Вы видите, как западные элиты используют Россию, чтобы свалить на нее все свои провалы?» — написал об этом в блоге лауреат Пулитцеровской премии, известный журналист Глен Гринвальд.«Не хочу никого шокировать, но есть небольшая вероятность, что не все является российской дезинформацией», — иронично согласился с ним американский предприниматель Илон Маск.История с Гунькой заставило общественность пристально взглянуть на украинскую диаспору, проживающую на территории Северной Америки — потому что в ней отмечается значительное влияние ультраправых, которые инкорпорировались в канадские политические элиты.Газета Toronto Sun с возмущением написала, что в канадском городе Оквилл уже семнадцать лет стоит стела в честь дивизии СС «Галичина». Хотя мэр города Роб Бертон давно требует снести этот эсэсовский монумент.«Это позор и пощечина канадским евреям. Плевок на могилу каждого канадского ветерана», — написали журналисты этого издания.Они отметили, что канадское правительство до сих пор не принесло извинений за бурные овации Гуньке, пытаясь списать всю вину на подавшего в отставку Энтони Роту. Хотя, по мнению многих экспертов, эта история может окончательно обрушить политическую карьеру премьера Трюдо, давно уже растерявшего свою прежнюю популярность.Западные политики, привыкшие обниматься с украинскими ультраправыми, внезапно поняли: попытка перейти эти коричневые линии может принести за собой серьезные неприятности.А это плохой знак для украинского руководства, которое прославляет нацистских коллаборантов всеми возможными способами, не задумываясь о результатах такой политики.

https://ukraina.ru/20230925/1049686846.html

https://ukraina.ru/20230926/1049707176.html

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Александр Савко

Александр Савко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Савко

эксклюзив, зарубежье, канада, нацисты, дивизия сс "галичина"