https://ukraina.ru/20230926/1049707176.html

Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста

Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста - 26.09.2023 Украина.ру

Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста

Российские законодатели приняли заявление в связи с поощрением властями Канады украинского нацизма и неофашизма

2023-09-26T16:30

2023-09-26T16:30

2023-09-26T16:30

новости

государственная дума рф

заявление

дивизия сс "галичина"

канада

парламент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101898/56/1018985607_0:115:2913:1754_1920x0_80_0_0_fec7ca242a9fb603fd22931ee3cdba82.jpg.webp

Депутаты Государственной думы РФ рассматривают присутствие украинского эсэсовца на заседании канадского парламента как "очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре". Об этом говорится в заявлении, которое депутаты российского парламента на пленарном заседании 26 сентября приняли единогласно.Российские депутаты считают, что, пригласив 22 сентября на заседание парламента 98-летнего эсэсовца, служившего во Второй мировой войне в дивизии "Ваффен-СС" "Галиция", канадские власти грубо нарушили международное право.Нюрнбергский трибунал однозначно осудил преступления украинских военнослужащих войск СС, виновных в гибели десятков тысяч мирных жителей Советского Союза, напомнили в Госдуме.Как сообщало издание Украина.ру, на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ukraina.ru/20230926/1049691305.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, государственная дума рф, заявление, дивизия сс "галичина", канада, парламент