Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста - 26.09.2023 Украина.ру
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Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста
Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста - 26.09.2023 Украина.ру
Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста
Российские законодатели приняли заявление в связи с поощрением властями Канады украинского нацизма и неофашизма
2023-09-26T16:30
2023-09-26T16:30
новости
государственная дума рф
заявление
дивизия сс "галичина"
канада
парламент
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Депутаты Государственной думы РФ рассматривают присутствие украинского эсэсовца на заседании канадского парламента как "очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре". Об этом говорится в заявлении, которое депутаты российского парламента на пленарном заседании 26 сентября приняли единогласно.Российские депутаты считают, что, пригласив 22 сентября на заседание парламента 98-летнего эсэсовца, служившего во Второй мировой войне в дивизии "Ваффен-СС" "Галиция", канадские власти грубо нарушили международное право.Нюрнбергский трибунал однозначно осудил преступления украинских военнослужащих войск СС, виновных в гибели десятков тысяч мирных жителей Советского Союза, напомнили в Госдуме.Как сообщало издание Украина.ру, на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ukraina.ru/20230926/1049691305.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, государственная дума рф, заявление, дивизия сс "галичина", канада, парламент
Новости, Государственная дума РФ, заявление, Дивизия СС "Галичина", Канада, парламент

Депутаты Госдумы потребовали судить тех, кто пригласил в парламент Канады нациста

16:30 26.09.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб РФ
Герб РФ - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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Читать в
Российские законодатели приняли заявление в связи с поощрением властями Канады украинского нацизма и неофашизма
Депутаты Государственной думы РФ рассматривают присутствие украинского эсэсовца на заседании канадского парламента как "очередной шаг в целенаправленном выверенном курсе Канады и Запада в целом на переписывание истории в угоду политической конъюнктуре". Об этом говорится в заявлении, которое депутаты российского парламента на пленарном заседании 26 сентября приняли единогласно.
Российские депутаты считают, что, пригласив 22 сентября на заседание парламента 98-летнего эсэсовца, служившего во Второй мировой войне в дивизии "Ваффен-СС" "Галиция", канадские власти грубо нарушили международное право.
Нюрнбергский трибунал однозначно осудил преступления украинских военнослужащих войск СС, виновных в гибели десятков тысяч мирных жителей Советского Союза, напомнили в Госдуме.
"Подобные действия, направленные на героизацию нацизма в законодательных органах власти, также заслуживают рассмотрения в судебном порядке", — отметили парламентарии.
Как сообщало издание Украина.ру, на заседание парламента Канады в честь визита Владимира Зеленского в числе прочих был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого представили рукоплещущему залу как ветерана борьбы против русских. Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
10:18
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