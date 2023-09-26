"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь - 26.09.2023 Украина.ру
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"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь - 26.09.2023 Украина.ру
"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь
За текущий месяц ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, сообщил 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ
2023-09-26T14:45
2023-09-26T14:45
новости
россия
минобороны рф
сергей шойгу
всу
потери всу
вооруженные силы украины
запад
сша
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За сентябрь ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских боевиков, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка "Леопард" и 1 английский танк Challenger, сообщил глава военного ведомства.Шойгу отметил также отсутствие у ВСУ каких-либо значимых результатов так называемого контранступления, которое началось 4 июня.США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим, по словам Шойгу, кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, "на убой".
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новости, россия, минобороны рф, сергей шойгу, всу, потери всу, вооруженные силы украины, запад, сша
Новости, Россия, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, ВСУ, потери ВСУ, Вооруженные силы Украины, Запад, США

"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь

14:45 26.09.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВизит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
Визит министра обороны РФ С. Шойгу в Иран
© Министерство обороны РФ
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За текущий месяц ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, сообщил 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ
За сентябрь ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских боевиков, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка "Леопард" и 1 английский танк Challenger, сообщил глава военного ведомства.
Шойгу отметил также отсутствие у ВСУ каких-либо значимых результатов так называемого контранступления, которое началось 4 июня.

"Западные кураторы Украины не отступают от своего бесчеловечного принципа: "оружие как путь к миру", - отметил он.

США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим, по словам Шойгу, кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, "на убой".
"Такие циничные действия Запада и их приспешников в Киеве лишь подталкивают Украину к самоуничтожению", - резюмировал он.
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Активная оборона и наступательные действия. Что происходит в зоне спецоперацииВооруженные силы Украины (ВСУ) четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артёмовском и Запорожском направлениях. Ощутимых успехов противнику добиться не удается. Украинские генералы используют резервы, бросая в бой подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой бригады, прицелились сейчас и к Крыму на Херсонском направлении
 
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