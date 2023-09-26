https://ukraina.ru/20230926/1049701719.html

"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь

"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь - 26.09.2023 Украина.ру

"Самоуничтожение Украины": Шойгу рассказал о потерях ВСУ за сентябрь

За текущий месяц ВСУ потеряли свыше 17 тысяч человек, более 2700 единиц вооружения и военной техники, сообщил 26 сентября министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ

2023-09-26T14:45

2023-09-26T14:45

2023-09-26T14:45

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За сентябрь ВС РФ уничтожили свыше 17 тысяч украинских боевиков, более 2700 единиц вооружения и военной техники, в том числе 7 американских БМП Bradley, 77 американских артиллерийских систем М777, 51 самоходная артиллерийская установка из Германии, Франции, Польши и Соединенных Штатов Америки, а также 2 немецких танка "Леопард" и 1 английский танк Challenger, сообщил глава военного ведомства.Шойгу отметил также отсутствие у ВСУ каких-либо значимых результатов так называемого контранступления, которое началось 4 июня.США и их союзники продолжают вооружать Украину, а киевский режим, по словам Шойгу, кидает необученных солдат в бессмысленные штурмы, "на убой".

https://ukraina.ru/20230926/1049689670.html

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новости, россия, минобороны рф, сергей шойгу, всу, потери всу, вооруженные силы украины, запад, сша