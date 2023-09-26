https://ukraina.ru/20230926/1049699806.html

Украина как новая Корея. Планы Запада в отношении Украины от издания Bloomberg

Украина как новая Корея. Планы Запада в отношении Украины от издания Bloomberg - 26.09.2023 Украина.ру

Украина как новая Корея. Планы Запада в отношении Украины от издания Bloomberg

Обозреватель Bloomberg Opinion Нил Фергюсон 24 сентября опубликовал в издании статью "Терпение Запада заканчивается быстрее, чем вооружённый конфликт на Украине"

2023-09-26T13:53

2023-09-26T13:53

2023-09-26T13:53

эксклюзив

украина

наступление

помощь

фергюсон

bloomberg

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Название статьи выглядит оптимистично для России, но выводы делаются оптимистичными для Украины. Он, правда исходит из рациональных соображений, но где рациональность, а где Украина?Отдав должное украинцам, которым хватило ума превратить свою страну "в экспериментальную лабораторию для войны будущего", Фергюсон констатирует провал украинского наступления: "сейчас всё меньше шансов на то, что украинцам удастся перерезать российский сухопутный мост в Крым с выходом к Черному или Азовскому морю". До окончательной цели – восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года, ещё очень далеко.Перспективы Украины в этих условиях выглядят следующими.Во-первых, война будет продолжаться не менее десятилетия. Тут он ссылается на мнение директора штаба совместного планирования и управления немецкого министерства обороны генерала Кристиана Фройдинга: "немецкое правительство составляет планы с горизонтом прогнозирования до 2032 года".Правда, сам Фергюсон по этому поводу недоумевает: "непонятно, сколько ещё наступлений сможет провести Украина до 2032 года. Или хотя бы до осени будущего года". При этом он отмечает улучшающееся вооружение ВСУ, но констатирует, что "никакими технологиями нельзя восполнить отсутствие опыта у военнослужащих". Тем самым обнуляется значение принятых недавно США решений о передаче Украине новых наступательных вооружений, в частности – ракет большой дальности и истребителей F-16, которые будут использоваться как платформа для запуска крылатых ракет.Вообще же цели Украины достижимы только "в случае краха российского государства либо падения боевого духа российской армии. Но ни то, ни другое России, судя по всему, не грозит".Во-вторых, "самая примечательная особенность прошедшего года – это то, насколько хорошо держится украинская экономика под бременем войны и оккупации, даже с учётом того, что 70 процентов бюджета страны составляет зарубежная помощь".Нам казалось, что если бюджет на 70% состоит из зарубежной помощи (на самом деле нет, поскольку речь идёт только о финансовой стороне, бесплатная военно-техническая помощь сюда не входит), то никакой экономики просто нет, так что и держаться в общем-то нечему.В-третьих, по мнению Фергюсона в этих условиях Украина смогла приняться за коррупцию, о чём говорит посадка Коломойского и смещение Резникова.Ну, допустим. Мы считаем, что причина борьбы с коррупцией – политическая, но так ли уж важен повод?В то же время Фергюсон констатирует ослабление помощи со стороны Запада.Да, сейчас Украина получает много помощи, но США потратили на военную помощь Украине (в процентах от ВВП) "в 15 раз меньше, чем на войну в Корее, в пять раз меньше, чем на войну во Вьетнаме, в пять раз меньше, чем на войну в Персидском заливе и в четыре раза меньше, чем на войну в Ираке".Мы бы, правда, отметили, что во всех этих конфликтах США принимали участие непосредственно. Фергюсен это знает и уточняет: "для западных налогоплательщиков вооружённый конфликт на Украине стал весьма низкозатратным способом ослабить военный потенциал России, не рискуя при этом ни одной жизнью".Однако, именно это обстоятельство, по-видимому, влияет на готовность западных налогоплательщиков поддерживать Украину. Потому что одно дело – поддерживать "своих парней", другое дело – каких-то людей из какой-то Ukraine. "Опрос, проведённый недавно CBS, показал, что число избирателей-республиканцев, выступающих за поставки оружия на Украину, неуклонно снижается – с 49 процентов в феврале до 39 процентов в настоящее время. Доля республиканцев, выступающих за предоставление иной помощи и предметов снабжения, упала с 57 до 50 процентов". Это даже если предположить, что западным налогоплательщикам так уж надо ослаблять Россию…В Европе ситуация ещё хуже – нет консенсуса даже на уровне стран, которые не желают серьёзно обсуждать принятие в состав Союза Украины (как будто это можно серьёзно обсуждать).Кстати говоря, публикация появилась до сообщения Джона Кирби о том, что средств на поддержку Украины "хватит ещё на несколько недель или около того". Кирби, надо думать, преувеличивает, намекая на необходимость выполнения официально выдвинутого Зеленскому ультиматума. Но Фергюсон пишет не о таких текущих обстоятельствах, а о серьёзных рисках сокращения помощи.Что же советует обозреватель Украине?"Вместо того, чтобы рисковать, соглашаясь на затяжные военные действия, к которым добавится опасность ослабления западной поддержки, Украине следует закрепить то, чего она уже добилась. (…)В ожидании возврата оккупированных врагом территорий можно добиться большего, чем вы думаете. Достаточно вспомнить о колоссальном экономическом и политическом прогрессе Южной Кореи за 70 лет, хотя перемирие 1953 года так и не превратилось в полноправный мир, и остается опасная пограничная зона между Югом и враждебным северным соседом. Вот факт: в 1991 году ВВП на душу населения на Украине был чуть больше, чем в Южной Корее. Сейчас южнокорейский показатель в четыре раза превышает украинский".В общем – заморозить конфликт. Не на чуть-чуть (как было в случае Азербайджана, который таки дождался смены власти в Ереване), а на значительный промежуток времени.Перспектива выглядит привлекательной для Украины. Во всяком случае – по сравнению с официальной перспективой "победы", после которой разрушенная и обезлюдевшая Украина в принципе перестанет быть кому-либо интересной.Другое дело, что не очень понятно, кто позволит создавать на территории Украины эффективную экономику. Ранее Запад, имея все мотивы к превращению страны в "витрину демократии", вместо этого реализовал на её территории "план Моргентау". Более вероятно, что на Украине будет реализована не Южная, а Северная Корея – не настоящая, а та, которую описывает тот же Bloomberg. Так что план Фергюсона невыполним. С одной стороны, не удастся уговорить украинское руководство, с другой стороны, не удастся уговорить коллективный Запад. Последнему проще тянуть конфликт до тех пор, пока Украина не превратится в "дикое поле", которое можно будет отдать России с тем, чтобы она тратила ресурсы на его восстановление.

https://ukraina.ru/20230922/1049623490.html

https://ukraina.ru/20230922/1049639387.html

https://ukraina.ru/20230921/1049564710.html

фергюсон

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эксклюзив, украина, наступление, помощь, фергюсон, bloomberg