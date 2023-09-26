https://ukraina.ru/20230926/1049691305.html

Как готовят очередной крестовый поход в Россию. Запад на пути реабилитации Гитлера и его своры

Как готовят очередной крестовый поход в Россию. Запад на пути реабилитации Гитлера и его своры - 26.09.2023 Украина.ру

Как готовят очередной крестовый поход в Россию. Запад на пути реабилитации Гитлера и его своры

Вот, собственно, и все, что нужно знать о современном коллективном Западе и методах его пропагандистско-психологической обработки общественного мнения "пипла", который должен предложенное "схавать".

2023-09-26T10:18

2023-09-26T10:18

2023-09-26T10:53

мнения

украина

неонацисты

неофашисты

запад

адольф гитлер

владимир зеленский

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Лучше всего подходит изложенный украинский вариант, слизанный украинскими мастерами вранья сначала у Йозефа Геббельса, а потом четко оформленный британцем Джорджем Оруэллом. Конечно, знал бы мистер Оруэлл когда писал свой знаменитый роман "1984", что его жесткую, язвительную и удивительно правдивую сатиру воспримут как руководстве к действиям, он, может быть, и не издавал роман. Но получилось то, что получилось: его принципы узаконенного "Министерством правды" двоемыслия из романа о тоталитаризме ("война – это мир", "свобода – это рабство", "невежество – это сила") стали настольными для всех последующих тоталитарных диктаторских режимов, исповедующих лицемерие, двойные стандарты, цинизм, подлость и двойную мораль.И вот что мы видим после приглашения в канадский парламент для чествования под овации и вставание всего депутатского корпуса эсэсовца из дивизии СС "Галичина" Ярослава Хунки. Возмутились все, даже ООН, заявив, что и через 78 лет после победы во Второй мировой войне и не имеющего срока давности приговора Нюрнбергского международного трибунала нельзя заигрывать с нацизмом и фашизмом в их новейшей реинкарнации в виде неофашизма и неонацизма.Однако не прошло и трех-четырех дней после страшного инцидента, и премьер-министр Канады Джастин Трюдо, который перед этим испугался потери популярности и даже извинился за то, что нацист побывал в канадском парламента и был омыт овациями депутатов, теперь говорит на английском и французском языках, что ничего страшного не случилось. И что надо не о нацисте думать, а противостоять российской пропаганде, которая и… придумала весь этот инцидент и использует, чтобы очернить светлый лик Запада. Видимо, здорово цыкнули на этого чела в разных носках из какого-нибудь американского ЦИПсО (центра информационно-психологической обработки), чтобы правильно гнал волну и не отклонялся от темника "неонацизм – это межнациональное равенство". Как в Украине, где просто призывают резать русских для чистоты украинской нации.А старик Ярослав Хунка так отлично это делал в молодости (тогда он, правда, был Гунькой), расстреливая и русских, и поляков, и словаков, что и сейчас может рассказать, как это делать. Что ж его чмырить на старости лет, намекая на руки по локоть в крови?Затем выстрелила фракция Либеральной партии, правящей в Канаде, которая потребовала… Удалить из стенограммы заседания парламента позорные слова спикера Энтони Рота, восхваляющие этого нациста! Вот этот фрагмент хотят забыть: "Энтони Рота: "У нас в Палате сегодня -- украинско-канадский ветеран Второй мировой войны, который боролся за украинскую независимость против русских и продолжает поддерживать правду сегодня, несмотря на то, что ему уже 98 лет (бурные овации, зал встает). Его зовут Ярослав Хунка… С гордостью сообщаю, что он из Норт-Бей и моего избирательного округа. Он украинский герой, он канадский герой. И мы благодарим его за всю его службу! Спасибо! (бурные овации, зал встает)".Все строго по Оруэллу, да: "Прошлое подчищено, подчистка забыта, ложь стала правдой..."?Видимо, да. Особенно если учесть, что первой, выскакивая из одежек, подрывалась на ноги вице-премьер Канады Хрыстя Фриланд, внучка геббельсовского пропагандиста Михайла Хомяка, редактора газеты "Краковские вести", которая оправдывала расстрелы всех "неарийских инородцев" и вдохновляла на казни. Ну, чтобы Ярославу Гуньке (будущей Хунке) за расстрельным пулеметом комфортнее сиделось.Хрыстю эту давно просто обожает нынешний "ариец" Владимир Зеленский:И наконец, в-третьих, уже появилась страшная, язвительная, но отражающая ситуацию шутка: "Ветеран ваффен СС принес извинения за то, что его приветствовал Президент Украины Володымыр Александрович Зеленский. Он не знал, что в здание парламента Канады пускают собак и евреев".Сейчас даже трудно представить, как они выветрят из здания парламента этот смрад сельского нужника под действием дрожжей и серы из ада, который сопровождал появление убийцы в "храме демократии".Оно и понятно: "Первая украинская дивизия" была также известна как дивизия ваффен-СС "Галичина" или 14-я дивизия ваффен СС — добровольческое подразделение, находившееся под командованием гитлеровских нацистов. Она комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков. Это были обыкновенные каратели, садисты и убийцы, которые на поле боя с настоящей Красной армией продержались пару дней и были вдрызг разгромлены и обращены в позорное бегство. А вот когда их посылали против мирных граждан, то они чувствовали себя, как их нынешние потомки и наследники 2 мая 2014 года при сожжении Одесского Дома профсоюзов. Добивали несожженных, расчленяли даже детей, вешали, топили в колодцах, сжигали в домах.Позже спикер Рота на своей странице в социальной сети X, запрещенной в России, написал, что ошибся и принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина". Он признал также, что это была полностью его инициатива и что он глубоко сожалеет о своем решении. Подчищал, значит, реноме свое шефа -- премьера Трюдо.Однако посол России в Канаде Олег Степанов возразил: "Я считаю, что это не ошибка. Это просто следствие безнаказанности бывших нацистских преступников, безнаказанности деятельности канадского украинского конгресса, который состоит из детей и внуков, в большинстве своем потомков вот этих самых нацистских приспешников, карателей, эсэсовцев".Но действительно канадцам к таким запахам и к таким омерзительным поступкам в парламенте и в стране не привыкать. Именно Канада и США после 1945 года приютили и одарили гражданством большинство этой недобитой падали, которая убежала туда по разным каналам. И это не удивительно: гитлеровских недобитков сохраняли на будущее уже американцы, которые готовились в борьбе не на жизнь, а на смерть с "советами". Коллективный Запада сохранял, пестовал и воспроизводил фашизм и нацизм, а также их носителей и продолжателей "дела Третьего рейха" про запас. Под случай, который представился сейчас, когда все набросились на Россию.В 1991 году СССР пал. И теперь, через 32 года настал черед России. Вот против нее и направлены все эти политические и физиологические потомки недобитых упырей, карателей и вурдалаков. Это чистой воды реабилитация гитлеровского нацизма в его украинской реинкарнации неонацизма. Выросшего из прежнего так называемого "украинского буржуазного национализма".Это если этимологически исследовать корни явления. Но этимология тут не важна. Тут главную роль играют политическая целесообразность, цинизм и подлость, ставшие основой нынешней политики коллективного Запада в его противостоянии с Россией. Запад использует нацизм и неонацизм, как тараны в борьбе с Россией.На первом этапе, как я уже неоднократно писал, нацизм, его возрождение, глорификация гитлеровских коллаборантов и компрадоров, переписывание истории в угоду сегодняшней конъюнктуре, осквернение памяти, истории, нравственности и общих традиций служило средством выведения стран так называемого соцлагеря в Европе и постсоветских республик из-под влияния России. То, что во всем так называемом цивилизованном мире считалось моветоном (возрождение и заигрывание с нацизмом и фашизмом), в странах Прибалтики и Восточной Европы приветствовалось и насаждалось.Потом это коснулось Украины, Молдавии, даже стран бывшего советского Кавказа. Теперь украинский неонацизм и русофобия -- фактически государственная идеология Украины.На нынешнем втором этапе неонацизм и неофашизм используются как средства мобилизации. Сплочения и объединения русофобов всех страны и национальностей в борьбе с Россией. Неонацизм и русофобия, отмена культуры и культура отмены относительно России – это маркеры, различающие на Западе своих и чужих. Чужие – это русские, свои – те, кто хочет "победить Путина" и уничтожить Россию. Все просто и предельно откровенно.Впереди маячит третий – завершающий – этап: полное переписывание истории и реабилитация итальянского и прочих фашизмов и гитлеровского нацизма. И следовательно, реабилитация Адольфа Гитлера, Бенито Муссолини, Германа Геринга, Генриха Гиммлера, Мартина Бормана, Йозефа Геббельса и прочих идеологов и практиков человеконенавистничества. С одновременным объявлением их борцами с российским -- или того хуже! – путинским империализмом.Наряду со Степаном Бандерой и прочей мелюзгой в самых разных странах, которая сегодня, как говорится, "воз не тянет". А вот когда в ряды борцов и потенциальных "победителей Путина" встанут эти "первачи" из страшного прошлого, то тогда не стыдно будут мастырить и очередной крестовый поход под знакомым лозунгом "дранг нах остен" (на восток). За жизненным пространством, (лебенсраум), черноземами, природными ресурсами, новыми рабами.Запад страдает этой геополитической фигней давно: раз в 100 лет то Наполеон Бонапарт, то Гитлер собираются всей всеевропейской шайкой и идут на восток "Путина (царя, Сталина, коммунизм то да се) бить". И огребают по полной.И даже трудно представить, что может быть на четвертом этапа, когда начнется этот "крестовый поход" -- Третья-то мировая война может быть ядерной, а значит, и последней для человечества.Но то, что произошло в канадском парламенте и повсеместно с реабилитацией нацизма, то, что льется кровь в СВО, что весь мир толкают на противостояние с Россией за интересы Запада, - это пробный шар. Он говорит, что деградация Запада уже достигла дна. И Запад начал рыть донный ил, дошел до твердого, а потом снизу постучались и поскреблись черти со своими кочергами. Порой даже кажется, что еще чуть-чуть, и створки ада разверзнутся.Утешает, правда, одно: оказалось, что не так уж и много в мире сторонников украинских неонацистов. Уже появилась удивительная карта с обозначением тех, о ком в Украине при неонацистах Зеленского говорят "весь мир с нами":Не густо оказалось. Но война-то в Украине идет, и Запад не собирается ее сворачивать.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20230925/1049686846.html

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мнения, украина, неонацисты, неофашисты, запад, адольф гитлер, владимир зеленский