МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент - 25.09.2023 Украина.ру
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МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент
МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент - 25.09.2023 Украина.ру
МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент
В Белоруссии вспомнили о нацистском преступнике украинского происхождения, который в Канаде прожил более 60 лет и не понес заслуженного наказания
2023-09-25T16:39
2023-09-25T16:39
новости
белоруссия
канада
дивизия сс "галичина"
парламент
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Белоруссия в годы Второй мировой войны потеряла каждого третьего жителя и поэтому в стране глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента. Об этом говорится в комментарии пресс-службы белорусского МИД, распространенном 25 сентября.Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии убеждены, что такое "циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма – не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу"."Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории", - подчеркивается в сообщении.По словам белорусских дипломатов, Минск неоднократно обращался к властям Канады с просьбой содействовать в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, но эти обращения остались без ответа."Достаточно вспомнить другого нацистского преступника украинского происхождения – печально известного палача Хатыни Владимира Катрюка, который более 60 лет прожил в Канаде и не понес заслуженного наказания, поскольку канадские власти отказали в его выдаче", - отметили в МИД Белоруссии, потребовав от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту.Также в Минске заявили, что ждут официальных извинений канадского руководства.Как сообщало издание Украина.ру, ранее на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, канада, дивизия сс "галичина", парламент
Новости, Белоруссия, Канада, Дивизия СС "Галичина", парламент

МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент

16:39 25.09.2023
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МИД Белоруссии
Здание МИД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
© РИА Новости . Иван Руднев
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В Белоруссии вспомнили о нацистском преступнике украинского происхождения, который в Канаде прожил более 60 лет и не понес заслуженного наказания
Белоруссия в годы Второй мировой войны потеряла каждого третьего жителя и поэтому в стране глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента. Об этом говорится в комментарии пресс-службы белорусского МИД, распространенном 25 сентября.
Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии убеждены, что такое "циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма – не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу".
"Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории", - подчеркивается в сообщении.
По словам белорусских дипломатов, Минск неоднократно обращался к властям Канады с просьбой содействовать в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, но эти обращения остались без ответа.
"Достаточно вспомнить другого нацистского преступника украинского происхождения – печально известного палача Хатыни Владимира Катрюка, который более 60 лет прожил в Канаде и не понес заслуженного наказания, поскольку канадские власти отказали в его выдаче", - отметили в МИД Белоруссии, потребовав от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту.
Также в Минске заявили, что ждут официальных извинений канадского руководства.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Вчера, 10:06
Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - APПрезидент Украины Владимир Зеленский поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослава Хунку во время выступления в парламенте Канады. Об этом сообщило Американское агентство Associated Press 23 сентября
 
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