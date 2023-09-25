https://ukraina.ru/20230925/1049681207.html

МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент

МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент - 25.09.2023 Украина.ру

МИД Белоруссии потребовал от Канады извиниться за приглашение украинского нациста в парламент

В Белоруссии вспомнили о нацистском преступнике украинского происхождения, который в Канаде прожил более 60 лет и не понес заслуженного наказания

2023-09-25T16:39

2023-09-25T16:39

2023-09-25T16:39

новости

белоруссия

канада

дивизия сс "галичина"

парламент

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Белоруссия в годы Второй мировой войны потеряла каждого третьего жителя и поэтому в стране глубоко оскорблены кадрами чествования ветерана дивизии СС "Галичина" в Палате общин канадского парламента. Об этом говорится в комментарии пресс-службы белорусского МИД, распространенном 25 сентября.Во внешнеполитическом ведомстве Белоруссии убеждены, что такое "циничное отношение к памяти тысяч невинных жертв нацизма – не случайный инцидент, каким его сейчас пытаются представить организаторы данного шоу"."Это своего рода квинтэссенция многолетней последовательной политики властей Канады и ряда стран коллективного Запада по укрывательству и обелению нацистских преступников, сознательному попустительству попыткам переписывания истории", - подчеркивается в сообщении.По словам белорусских дипломатов, Минск неоднократно обращался к властям Канады с просьбой содействовать в расследовании уголовного дела по факту геноцида населения Белоруссии во время Великой Отечественной войны и послевоенный период, но эти обращения остались без ответа."Достаточно вспомнить другого нацистского преступника украинского происхождения – печально известного палача Хатыни Владимира Катрюка, который более 60 лет прожил в Канаде и не понес заслуженного наказания, поскольку канадские власти отказали в его выдаче", - отметили в МИД Белоруссии, потребовав от международных и общественных организаций, объединений и фондов памяти жертв Второй мировой войны дать надлежащую правовую и моральную оценку данному инциденту.Также в Минске заявили, что ждут официальных извинений канадского руководства.Как сообщало издание Украина.ру, ранее на заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ukraina.ru/20230924/1049650902.html

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новости, белоруссия, канада, дивизия сс "галичина", парламент