https://ukraina.ru/20230925/1049680913.html

Эсэсовец против "плохих русских": эксперты о нацистском скандале в парламенте Канады

Эсэсовец против "плохих русских": эксперты о нацистском скандале в парламенте Канады - 25.09.2023 Украина.ру

Эсэсовец против "плохих русских": эксперты о нацистском скандале в парламенте Канады

Разгорается скандал вокруг аплодисментов престарелому украинскому "ветерану борьбы против русских в годы Второй мировой войны" в стенах канадского парламента

2023-09-25T17:07

2023-09-25T17:07

2023-09-25T17:07

эксклюзив

канада

зарубежье

скандал

русские

дивизия сс "галичина"

елена панина

фашизм

джастин трюдо

дмитрий песков

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Ярослав Хунка удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.Как выяснилось, 97-летний "ветеран" состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаковПремьер Трюдо позже оправдывался, что не знал фактов биографии канадского украинца, но этого было недостаточно, чтобы замять скандал. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина, Дмитрий Песков прокомментировал чествование эсэсовца в канадском парламенте: "Неряшливое отношение к исторической памяти, которая должна храниться, возмутительно. Они ничего не знают об угрозе фашизма. Это чревато тем, что фашизм будет проявляться, сейчас он пытается встать на ноги на Украине, с чем мы и ведём непримиримую борьбу". В свою очередь украинские и российские эксперты высказались на своих страницах в соцсетях.Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина:Эсэсовец в парламенте Канаде: "Плохо, что был за Гитлера. Хорошо, что против русских" Скандал вокруг стоячей овации нацистскому преступнику, которую устроили в стенах парламента Канады её премьер-министр Трюдо и президент Украины Зеленский, не думает утихать. Местные политики, переживающие за свою карьеру, бросили деланно каяться, ссылаясь на незнание, кому они аплодировали, и подчёркивая своё неприятие нацизма. Так, спикер Палаты общин Канады Энтони Рота, который лично представил в парламенте "украинско-канадского ветерана" Гунько, затем принялся извиняться, явно выгораживая Трюдо. Мол, идея пригласить "ветерана" — целиком его собственная. "Впоследствии мне стало известно больше информации, которая заставляет сожалеть о моём решении", — добавил Рота. Оправдывается и и юрист Джейсон Черняк, также аплодировавший Гунько в парламенте: дескать, он и подумать не мог, что сражавшийся с русскими "украинский партизан" воевал на стороне Гитлера. Возможно, для Роты и Ко. станет сюрпризом, что дед нынешнего министра финансов Канады, которую зовут Христя Фриланд, — тоже был отпетым нацистом. Михайло Хомяк с 1939 года издавал в Кракове, а затем в Вене прогерманскую газету Krakivski Visti. Типографию которой отобрали у еврея, убитого затем в концлагере Белжец. А курировал работу дедушки канадского министра лично Ганс Франк, повешенный по приговору Нюрнбергского трибунала. Редакционные подборки газеты Хомяка можно найти в музеях Холокоста по всему миру. "Краковские вести" отмечали "наимощнейшую индивидуальность Адольфа Гитлера", "радость"украинского народа от уничтожения немцами "польских узурпаторов", "восторги" по поводу "хороших бомбардировок Ливерпуля"... Писала газета и о том, "как хорош стал Киев без евреев, получивших заслуженное наказание", и как счастливо живётся без евреев в Польше. В Польше, кстати, тоже потребовали от Канады извинений за приглашение в Палату общин украинского нациста. Посол в Оттаве Витольд Дзельский заявил, что Варшава "никогда не согласится обелять таких злодеев". Ещё один пример восхитительного лицемерия. То есть лечить нынешних украинских нацистов, отправлять им оружие и воевать в их рядах полякам не зазорно. А тут — крики про "Никогда" и "Ни за что". Чем же закончится эта история? Скорее всего, Гунько задвинут куда подальше, а всех собак повесят на парламентскую службу протокола. Пожалуй, если бы не реакция со стороны еврейской организации Канады, то и скандала бы никакого не было. Важно понимать, что в глазах Канады, с 1950 года превратившейся по настоятельной просьбе Лондона в заповедник для украинских эсэсовцев, как и в глазах всего Глобального Запада, нацизм — это не зло само по себе. Частенько это даже союзник, у которого "пока плоховато с пиаром". Пусть, мол, существует, только Гитлера не упоминает и евреев не трогает. Русских? "Этих можно". Главное как раз в этом. Канадский парламент, Трюдо и Зеленский чествовали нациста именно за его "борьбу против русских". На это никто в Канаде так и не возразил. И уж точно никто за это не извинился.Политолог Михаил Павлив:Выскажусь сейчас непечатно. Заранее прошу прощения у тех чьи нежные конституции травмирую. Может уже хватит сутки мусолить тему с старым СС-совским в Канаде?Охать, Ахать! Вам не надоело это чистоплюйство? Хватит про героизацию и легализацию нацизма! Он давно легализован в новых формах по всему миру, и в старых по всей Восточной Европе! Само существование государства Украина национальной идеей которого является русофобия (крайняя форма шовинизма, ксенофобии, дегуманизации) уже легализация нацизма! Так что, хватит этих соплей! Достали ей Богу! Мы на войне. И война эта не за ресурсы, не за интересы, не за суверенитет, а за жизнь!Журналист Юрий Васильев:А этот Гунько в канадском парламенте — на самом деле, очень хороший знак.Самое время Россиюшке объявить что-то вроде вот чего:"Мы видим, что идеи украинского нацизма на официальном уровне разделяет Канада. Нас, разумеется, это печалит по-человечески — но весьма бодрит гуманитарно.Поскольку нашей стране не нужно будет тратить ни время, ни силы, ни здоровье, ни жизни наших людей на осуществление процесса денацификации Украины — если все украинские граждане, разделяющие идеи нацизма, позаботятся о своем переселении в Канаду. С чадами и домочадцами. Чемодан — вокзал — Торонто, так точно.Мы понимаем важность бескомпромиссной борьбы с нацизмом, где бы ни появились его кровавые щупальца. При этом мы осознаем, что Канада располагается достаточно далеко, чтобы любезные руководству этой страны идеи украинского нацизма перестали представлять прямую угрозу — как для нашей страны, так и для жителей Украины, не разделяющих эту человеконенавистническую идеологию.Мы также понимаем, что перевоспитание взрослого, сложившегося в определенной идеологической парадигме человека — возможно в отдельных случаях и совершенно утопично, если речь идёт о массах.Для нас хохлонацизм — проблема, требующая кардинального и недвусмысленного решения в рамках СВО. Для Канады же эта идеология — очевидно, радость, взыскующая зигования. Таким образом, массовая эвакуация в Канаду украинских нацистов представляет собой типичный win — win, хоть вы, дорогие западные партнёры, этого и не заслужили". Ну хоть поиздеваться наши дорогие дипломаты могут, а? Такая подстава пропадает.Украинский журналист Василий Апасов:Удивительная история, как споткнуться на ровном месте. Кому надо было в канадский парламент притащить ветерана СС-Галичина когда там был президент? Кто пролоббировал этот момент? Диаспора? Людям, которые работают в ОП и отвечают за международные встречи первого лица, стоит намного внимательнее подходить к своей работе. И еще один момент, который важно заметить. Судя по уже прозвучавшим извинениям от официальных лиц в Канаде за такую подставу, бардак бывает не только у нас. У них тоже в никто понятия не имеет что они делают. Теперь будут очередные ненужные и неприятные разговоры с поляками и евреями. А для чего попадать в такие ситуации?Народный депутат Макс Бужанский:Провокация канадской диаспоры относительно попыток легализации эсэсовцев, с треском провалилась. Принадлежность к СС максимально токсична на Западе даже спустя 80 лет после окончания Второй Мировой Войны. Хотя то, что бывшего эсэсовца пытались представить в качестве участника другого формирования, не относящегося к СС говорит о том, что об этой токсичности и в диаспоре прекрасно всё знали. Тот случай, когда не помог даже откровенный обман.Политик Олег ЦаревДумаете, канадский парламент аплодируют Зеленскому? Не только ему. Все они рукоплещут Ярославу Гуньке, который воевал на фронтах Второй Мировой. В рядах 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галиция". Дивизия СС "Галичина" или "Галиция"— тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943—1945 годах. В сентябре 1944 дивизия насчитывала 12.900 человек. Как раз в 1944 году дивизия войск СС "Галиция" была разгромлена под Бродами у Львова войсками 1-го Украинского фронта. Затем использовалась для карательных операций на Украине, Польше, Франции и т.д. Например, ее направили подавлять Варшавское восстание в 1944. В апреле 1945 14-ую добровольческую пехотную дивизию войск СС "Галиция" переименовали в 1-ую Украинскую дивизию. После войны Ярослав Гунька эмигрировал в Канаду, сейчас ему 97 лет. Смотрел видео и ждал, когда старичок под влиянием нахлынувших чувств зигу бросит и каблуками щелкнет. Удержался. А то неудобно получилось бы.Журналисты давно заметили, что многие западные политики, встречавшиеся с Зеленским, делающие совместные фото, плохо кончают. Среди самых ярких примеров — отставки премьеров Великобритании Бориса Джонсона и Лиз Трасс, их же министр обороны Уоллес, президент Эстонии Кальюлайд, премьер Италии Марио Драги и другие. Но если эти примеры можно отчасти списать на совпадение и сочетание многих факторов, то извинения Спикера палаты общин канадского парламента Энтони Рота — конкретное и определенное следствие встречи с Зеленским и совместное рукоплескание нацистскому ветерану. Зарубежные визиты Зеленского превращаются в катастрофу для тех, кто с ним контачит.* Орфография и пунктуация авторов сохранены

https://ukraina.ru/20230924/1049650420.html

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