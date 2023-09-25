https://ukraina.ru/20230925/1049676607.html

Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил Зеленский

Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил Зеленский - 25.09.2023 Украина.ру

Танки "Абрамс" уже на Украине, подтвердил Зеленский

Танки Abrams уже на Украине, подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом он написал 25 сентября в своём телеграм-канале

2023-09-25T15:08

2023-09-25T15:08

2023-09-25T15:08

новости

украина

владимир зеленский

сша

танк

поставки

m1 abrams

рустем умеров

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Украинский президент поблагодарил союзников за выполнение договоренностей и заявил, что уже ищет новые контракты и расширяет "географию поставок".Журналисты издания NewsNow со ссылкой на представителей Минобороны США сообщили о прибытии первой партии американских танков M1 Abrams на Украину.Накануне президент США Джо Байден сообщил, что первые американские танки Abrams поступят на Украину на следующей неделе, но точную дату не уточнил. Штаты обещали поставить Киеву 31 боевую единицу Abrams.Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью порталу Warzone заявил, что американские танки Abrams на Украине "долго не проживут".По его мнению, данные танки должны быть использованы в "очень специфических, хорошо подготовленных операциях", потому что если их использовать на передовой и просто в общевойсковых боях, то на поле боя долго они не проживут.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ukraina.ru/20230925/1049675975.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, сша, танк, поставки, m1 abrams, рустем умеров