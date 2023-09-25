Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор - 25.09.2023 Украина.ру
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Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор - 25.09.2023 Украина.ру
Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор
Дрон-камикадзе 25 сентября атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
2023-09-25T13:23
2023-09-25T13:23
дроны
вячеслав гладков
белгородская область
новости
атака
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"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков.По его словам, оперативные службы выехали на место.Село Муром находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.Ранее в понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские военные нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. В результате было частично повреждено производственное помещение, убиты несколько коров.
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дроны, вячеслав гладков, белгородская область, новости, атака
дроны, Вячеслав Гладков, Белгородская область, Новости, атака

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор

13:23 25.09.2023
 
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
Гладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Читать в
Дрон-камикадзе 25 сентября атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков.
По его словам, оперативные службы выехали на место.
Село Муром находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
Ранее в понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские военные нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. В результате было частично повреждено производственное помещение, убиты несколько коров.
Президент РФ В. Путин встретился с губернатором Белгородской области В. Гладковым - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
10 августа, 13:43
Гладков сообщил об уничтожении в Белгородской области БПЛА самолетного типаЛетательный аппарат уничтожен системой ПВО
 
дроныВячеслав ГладковБелгородская областьНовостиатака
 
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