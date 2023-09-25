Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГладков
© © Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Дрон-камикадзе 25 сентября атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале
"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков.
По его словам, оперативные службы выехали на место.
Село Муром находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.
Ранее в понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские военные нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. В результате было частично повреждено производственное помещение, убиты несколько коров.