https://ukraina.ru/20230925/1049670178.html

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор - 25.09.2023 Украина.ру

Дрон-камикадзе атаковал объект связи в Белгородской области - губернатор

Дрон-камикадзе 25 сентября атаковал инфраструктурный объект связи в селе Муром Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале

2023-09-25T13:23

2023-09-25T13:23

2023-09-25T13:23

дроны

вячеслав гладков

белгородская область

новости

атака

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"В селе Муром Шебекинского городского округа атаке дрона-камикадзе подвергся инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет", - написал Гладков.По его словам, оперативные службы выехали на место.Село Муром находится примерно в километре от украинской границы и на расстоянии 13 километров от города Шебекино. Шебекинский городской округ граничит с Харьковской областью Украины.Ранее в понедельник губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что украинские военные нанесли удар из РЗСО "Град" по территории Стародубского муниципального округа. Один снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. В результате было частично повреждено производственное помещение, убиты несколько коров.

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дроны, вячеслав гладков, белгородская область, новости, атака