https://ukraina.ru/20230925/1049660448.html

Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца

Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца - 25.09.2023 Украина.ру

Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца

Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование украинского националиста из войск СС

2023-09-25T08:44

2023-09-25T08:44

2023-09-25T08:44

канада

парламент

зарубежье

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новости

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"Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок", - сказано в заявлении Роты.Он настаивает, что лично принимал решение пригласить Хунку в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать.Некий Ярослав Хунка, представленный спикером как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны, удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.Хунка, как выяснилось, состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

https://ukraina.ru/20230925/1049659755.html

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канада, парламент, зарубежье, сс, новости