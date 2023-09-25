https://ukraina.ru/20230925/1049660448.html
Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца
Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца - 25.09.2023 Украина.ру
Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца
Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование украинского националиста из войск СС
2023-09-25T08:44
2023-09-25T08:44
2023-09-25T08:44
канада
парламент
зарубежье
сс
новости
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"Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок", - сказано в заявлении Роты.Он настаивает, что лично принимал решение пригласить Хунку в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать.Некий Ярослав Хунка, представленный спикером как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны, удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.Хунка, как выяснилось, состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
https://ukraina.ru/20230925/1049659755.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
канада, парламент, зарубежье, сс, новости
Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца
Спикер канадской палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение в парламент и чествование украинского националиста из войск СС
"Позже мне стала известна дополнительная информация, которая заставила меня пожалеть о принятом решении… Я хотел бы в первую очередь принести глубочайшие извинения еврейским общинам Канады и всего мира. Я принимаю всю ответственность за свой поступок", - сказано в заявлении Роты.
Он настаивает, что лично принимал решение пригласить Хунку в парламент, и никто, в том числе члены украинской делегации, не знали, кого они будут чествовать.
Некий Ярослав Хунка, представленный спикером как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны, удостоился в пятницу овации во время торжественного заседания парламента по случаю визита Владимира Зеленского.
Хунка, как выяснилось, состоял в 14-й добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.