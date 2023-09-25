Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте - 25.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230925/1049659755.html
Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте - 25.09.2023 Украина.ру
Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота
2023-09-25T07:52
2023-09-25T07:52
новости
канада
зарубежье
дивизия сс "галичина"
премьер-министр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/31/1022003146_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_1e11e4d6bece48177e5e50a6718609af.jpg
Трюдо отказался брать на себя ответственность за произошедший в пятницу инцидент и не стал извиняться.На заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.
https://ukraina.ru/20230924/1049650902.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102200/31/1022003146_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_4b169e7a85f5fac4dc1023c1f2e6da21.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, канада, зарубежье, дивизия сс "галичина", премьер-министр
Новости, Канада, Зарубежье, Дивизия СС "Галичина", премьер-министр

Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте

07:52 25.09.2023
 
© CC0, PixabayКанада флаг
Канада флаг
© CC0, Pixabay
Читать в
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота
Трюдо отказался брать на себя ответственность за произошедший в пятницу инцидент и не стал извиняться.

"Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании", - оправдался он.

На заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.
Вчера, 10:06
Зеленский в Канаде поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" - APПрезидент Украины Владимир Зеленский поприветствовал бывшего бойца дивизии СС "Галиция" ("Галичина") Ярослава Хунку во время выступления в парламенте Канады. Об этом сообщило Американское агентство Associated Press 23 сентября
 
НовостиКанадаЗарубежьеДивизия СС "Галичина"премьер-министр
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:16Промышленное предприятие в Кривом Роге загорелось после взрывов
08:57Медведчук: Украина неинтересна Евросоюзу даже в качестве сырьевого придатка
08:44Спикер парламента Канады извинился за приглашение украинского эсэсовца
08:25В Кривом Роге и Одессе прозвучали взрывы — СМИ
08:09Посол РФ назвал чествование эсэсовца в парламенте Канады следствием безнаказанности нацистов
08:00Судьба Бондарчука
07:52Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
07:39ПВО сбила украинский дрон над Курской областью - МО РФ
07:23Российские военные сбили украинский дрон над Брянской областью — Минобороны РФ
07:11Силы ПВО отразили атаку беспилотника над Тульской областью
04:20Кучма, Пинчук и Коломойский. Как Украина осталась без производства металлического циркония
03:43Война войной, а шоу — по расписанию. Почему на российском ТВ нет артистов, которые поддерживают Россию
03:25Спасти похищенного СБУ сына. Ольге Галаниной из Бердянска грозит пожизненное за "попытку госизмены"
03:16Алексей Зубец: Весной ВСУ во главе с Залужным зачистят Зеленского и политическую верхушку Украины
03:13Ростислав Ищенко о том, как Россия, США, Польша и Украина идут к большой мировой войне
18:26Великобритания хочет подготовить еще 30 тысяч бойцов ВСУ - министр обороны Шэппс
18:16Британцы и Крым, удар по Токмаку. Итоги 24 сентября на Украине
18:00Сентябрь 1941-го: Крещатик в огне
17:51По ком прозвенел колокол: о патриотизме, идеологии и музыке на фронте - Киселёв
17:25Минобороны: ПВО уничтожили два украинских дрона над Белгородской и Курской областями
Лента новостейМолния