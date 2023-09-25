https://ukraina.ru/20230925/1049659755.html
Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте - 25.09.2023 Украина.ру
Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота
2023-09-25T07:52
2023-09-25T07:52
2023-09-25T07:52
новости
канада
зарубежье
дивизия сс "галичина"
премьер-министр
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Трюдо отказался брать на себя ответственность за произошедший в пятницу инцидент и не стал извиняться.На заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.
https://ukraina.ru/20230924/1049650902.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, канада, зарубежье, дивизия сс "галичина", премьер-министр
Новости, Канада, Зарубежье, Дивизия СС "Галичина", премьер-министр
Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота
Трюдо отказался брать на себя ответственность за произошедший в пятницу инцидент и не стал извиняться.
"Ни офис премьер-министра, ни украинская делегация не были заранее оповещены о приглашении или чествовании", - оправдался он.
На заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".
На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.
Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.