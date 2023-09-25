https://ukraina.ru/20230925/1049659755.html

Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте

Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте - 25.09.2023 Украина.ру

Премьер Канады открестился от причастности к скандалу с чествованием эсэсовца в парламенте

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заверил, что не был в курсе приглашения в парламент страны и планов чествования украинского эсэсовца, которого нашел спикер палаты общин Энтони Рота

2023-09-25T07:52

2023-09-25T07:52

2023-09-25T07:52

новости

канада

зарубежье

дивизия сс "галичина"

премьер-министр

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Трюдо отказался брать на себя ответственность за произошедший в пятницу инцидент и не стал извиняться.На заседание парламента в честь визита президента Украины Владимира Зеленского был в числе прочих приглашен 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин под аплодисменты зала представил как "борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны".На поверку Хунка оказался бывшим участником добровольческой дивизии "Галичина" войск СС, которая комплектовалась из украинских националистов и не только воевала против Красной армии, но и отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.Позже Рота на своей странице в социальной сети X принес извинения за приглашение в парламент ветерана дивизии СС "Галичина", он признал, что это была полностью его инициатива и он глубоко сожалеет о своём решении.

https://ukraina.ru/20230924/1049650902.html

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новости, канада, зарубежье, дивизия сс "галичина", премьер-министр