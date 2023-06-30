https://ukraina.ru/20230630/1047685072.html

Гражданские — в плену. Главное из нового доклада ООН

Гражданские — в плену. Главное из нового доклада ООН - 30.06.2023 Украина.ру

Гражданские — в плену. Главное из нового доклада ООН

В период с 24 февраля 2022 по 23 мая 2023 года Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине зафиксировала 864 случая произвольных задержаний, совершенных РФ, и 75 — совершенных Украиной. Об этом говорится в опубликованном 27 июня 2023 года докладе ООН "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения РФ на Украину".

2023-06-30T04:51

2023-06-30T04:51

2023-06-30T04:51

россия (рф)

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Почему несколько тысяч задержанных на Украине в связи с конфликтом не вошли в перечень произвольных задержаний и на что важно обратить внимание в отчете.Произвольные арестыВ свежем докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) рассматривается не только вопрос о задержании гражданских лиц, но и другие нарушения международного права в контексте текущего российско-украинского конфликта.СМИ обеих сторон преимущественно осветили части отчета, касающиеся действий противника, оставив за скобками задержания гражданских лиц на своей стороне.Так СМИ-иноагент Русская служба BBC упомянула только нарушения международного гуманитарного права (МГП) со стороны России, упомянув, что "в докладе также говорится, что и Украина нарушала международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, — но в значительно меньших масштабах".Что такое произвольные задержания, что это за задержанные, действительно ли со стороны РФ таких задержаний на порядок больше, и можно ли опираться на данные ООН для понимания картины происходящего?Разобраться важно, тем более потому, что речь идет о гражданских, то есть мирных гражданах с обеих сторон конфликта. В военных конфликтах мирные жители страдают не только непосредственно от боевых действий, но и от последствий конфликта — экономического коллапса, потери средств к существованию, разрушения инфраструктуры, роста межличностного насилия, а также политически мотивированных арестов.Произвольный арест или задержание — это тюремное заключение или задержание лица государством без соблюдения надлежащей правовой процедуры, проще говоря, когда нет вероятности или доказательств того, что оно совершило преступление против закона. В том числе это может происходить в форме насильственных исчезновений, то есть похищений.Нужно понимать, что деятельность УВКПЧ направлена на обеспечение соблюдения международно признанных норм в области прав человека. Соответственно УВКПЧ будет смотреть на различные кейсы в зоне конфликта с точки зрения международных норм права либо национальных, но международно признанных.Например, человека задержали на несколько дней до выяснения обстоятельств/взглядов на фильтрации при проезде на территорию РФ в рамках процедур по противодействию проникновению диверсантов из-за татуировки в виде, предположим, тризубца. В данном случае, УВКПЧ, вероятно, на такое задержание посмотрит, как на произвольный арест, так как законов, запрещающих иметь такие татуировки, нет, как нет и правовых оснований считать, что, если у человека есть такая татуировка, то он собирается совершить диверсию.С другой стороны, Украина в начале СВО приняла закон о сотрудничестве с “государством-агрессором” и ряд других законов и изменений в законодательстве, которые позволили арестовать за прошедшее время тысячи людей. УВКПЧ аккуратно указывает на возможность злоупотреблений из-за слишком широких трактовок таких законов. Но, пока они существуют в нынешних формах, большая часть таких арестов не будет отнесена УВКПЧ к произвольным, если были соблюдены процедуры задержания.То есть данные по произвольным арестам — это не все политически мотивированные аресты, а только та их часть, которая выглядит необоснованной с точки зрения законодательства.Кого по данным ООН задерживала Россия?УВКПЧ ООН отмечает, что в некоторых случаях аресты гражданских Россией выглядели как содержание под стражей по соображениям безопасности, но без соблюдения процедур, требуемых МГП. "Хотя такое задержание в принципе предусмотрено международным правом, без таких гарантий оно представляет собой произвольное задержание", — пишет ООН. Арест по соображениям безопасности — это исключительная мера, принимаемая во время вооруженного конфликта, когда задержание может быть использовано вне контекста уголовного процесса, например, при противодействии терроризму, для охраны общественной или государственной безопасности.Часть лиц из задокументированных УВКПЧ 864 случаев (763 мужчины, 94 женщины и 7 мальчиков) произвольных задержаний со стороны РФ были задержаны во время "фильтрации" — процесса, используемого для выявления возможной принадлежности к украинским вооруженным силам или властям или поддерживающим их лицам.260 гражданских (209 мужчин и 51 женщины) были задержаны на основании их предполагаемых политических взглядов. Такие случаи, согласно докладу, касались местных государственных чиновников, активистов, волонтеров и неформальных общественных лидеров, включая учителей и священников.УВКПЧ также задокументировало задержание 88 гражданских лиц (все мужчины), которые служили в ВСУ до 24 февраля 2022 года.Также УВКПЧ отмечает, что 354 таких задержанных Россией были освобождены из-под стражи или оставлены после отступления российских вооруженных сил.При этом, ООН имеет доступ к задержанным на Украине, кроме случая с 87 гражданскими российскими моряками, задержанными на их судне в Измаиле, но не имеет доступа к задержанным со стороны РФ. В принципе данные по нарушению прав человека могли бы быть полнее, если бы мониторинговая миссия могла работать по обе стороны конфликта.Аресты на УкраинеНа Украине поправки к уголовному кодексу после введения военного положения предоставили "украинским властям более широкие полномочия по задержанию лиц, которые, как считается, представляют угрозу безопасности или подозреваются в совершении уголовных преступлений против национальной безопасности", пишет УВКПЧ.В докладе говорится, что эти поправки в сочетании с практикой, применяемой украинскими силами безопасности, также привели к созданию условий, способствующих произвольным задержаниям.Среди общей массы таких случаев УВКПЧ задокументировало 75 (57 мужчин, 17 женщин и 1 мальчик) произвольных задержаний украинскими силами безопасности, в основном лиц, подозреваемых в уголовных преступлениях, связанных с конфликтом. Из них — 65 случаев, когда украинские силы безопасности задерживали гражданских лиц в неофициальных местах содержания под стражей на периоды продолжительностью от нескольких часов до 4,5 месяцев, в течение которых они часто содержались без связи с внешним миром. Сообщается, что эта практика использовалась для принуждения задержанных к признанию или другим компрометирующим заявлениям.Значительное число случаев произвольного задержания приравнивалось к насильственному исчезновению. В таких случаях сотрудники правоохранительных органов, главным образом Службы безопасности Украины, задерживали гражданских лиц без санкции суда; держали их без связи с внешним миром в течение нескольких дней, иногда переводя их в одно или несколько неофициальных мест содержания под стражей; отказывали им в доступе к адвокату; отказывались раскрывать информацию их близким.ООН также отмечает некачественную юридическую помощь и предвзятость в отношении задержанных в связи с конфликтом со стороны адвокатов. Например, в Николаевской области адвокат сказала задержанному, который был допрошен в ее отсутствие: По данным, имеющимся в распоряжении редакции, адвокатам, защищающих людей, обвиняемых по статьям, связанным с конфликтом, поступают угрозы.Закон о сотрудничестве с “государством-агрессором”, принятый 3 марта 2022 года, по словам УВКПЧ, "криминализирует широкий спектр поведения, потенциально включая поведение, к которому оккупирующее государство может законно принудить в соответствии с МГП". Как сообщается, Генеральная прокуратура возбудила более 5400 уголовных производств в соответствии с этим законом, а суды уже вынесли более 500 обвинительных приговоров. "Расплывчатость и чрезмерно широкая терминология в правовых положениях вызывают обеспокоенность в отношении принципа законности и в ряде случаев привели к произвольным задержаниям", — отмечают сотрудники ООН.Среди людей, привлеченных по закону о коллаборационизме, гражданские, участвовавшие в распределении гуманитарной помощи на территориях, контролировавшихся РФ в 2022 году. По данным ООН, в одном случае мужчина, который распределял гуманитарную помощь в своем селе в Харьковской области, был осужден за сотрудничество за то, что занимал должность в незаконных органах. Однако жители деревни выбрали этого человека для того, чтобы он заботился о повседневной жизни деревни и, в частности, о распределении гуманитарной помощи. Таким образом, подчеркивает УКВПЧ, он не занимал должности в оккупационных органах власти и оказывал жизненно важную услугу местному населению. В другом случае мать двоих детей согласилась занять должность волонтера в российской администрации с обязанностями, связанными только с распределением гуманитарной помощи местному населению в Купянске, что было установлено судом. В январе 2023 года она была приговорена к трем годам тюремного заключения.Кроме закона о коллаборационизме, вносящего изменения в статью 111 УК Украины "Государственная измена", политически мотивированные дела, связанные с конфликтом на Украине, традиционно заводят по статьям 109-114-2, 258-258-6, 260, 261, 437-442 УК Украины. То есть 5400 человек – это только по статье 111-1.Почему по данным ООН со стороны РФ произвольных задержаний на порядок больше? С точки зрения международного законодательства, большинство арестов и задержаний произведенных РФ будут считаться таковыми с точки зрения мониторинговой миссии. Но ООН отмечает тысячи арестов, произведенных Украиной, которые нельзя назвать произвольными, но они связаны с конфликтом.Важно понимать принципы работы международных наблюдателей в зонах конфликта. Представители ООН не дают оценку этим уголовным производствам, их полномочия — обращать внимания на явные нарушения прав человека, в том числе соблюдения процессуальных норм и права на защиту подозреваемых и обвиняемых. Вопрос виновности или невиновности решает только суд. В любом случае, отчеты ООН максимально непредвзятый голос из зоны конфликта и очень важный источник информации.Почему эта информация важна? По словам УВКПЧ: "Всеобъемлющая подотчетность за нарушения МГП и МППППЧ, совершенные в контексте конфликта, имеет первостепенное значение для обеспечения справедливости в отношении жертв, укрепления верховенства закона и содействия будущему миру и примирению".Почему в России важно обратить внимание на этих людей? Редакция Украина.ру знает достоверно, в том числе по данным источников из Украины, что масса политически мотивированных дел на Украине не выдерживают никакой критики, даже с точки зрения нынешнего украинского законодательства, многие из них заведены в рамках так называемых "профилактических мер" после начала СВО (аресты потенциальных сторонников России, бывших на карандаше у СБУ) или "стабилизационных мероприятий" (аресты после отхода войск РФ). То есть эти люди — сторонники РФ, либо лица, которых правоохранительные органы Украины по разным причинам посчитали таковыми. В условиях крайнего давления на всех участников процесса со стороны государства и общества шансы на справедливое разбирательство стремятся к нулю. Многих обвиняемых склоняют к самооговору, и ООН, кстати, об этом тоже пишет.Украина.ру собирает информацию о гражданских пленных с обеих сторон конфликта с целью содействия организации мониторинга условий содержания в пенитенциарных учреждениях и диалогу по вопросам возможности симметричного освобождения.Данные будут использованы в статистическом виде, с целью согласования взаимного мониторинга, а также в рамках содействия программе взаимного параллельного освобождения (для тех, кто на это будет согласен и когда такой обмен будет согласован обеими сторонами).Конфиденциальность гарантируем. В то же время, мы считаем важным привлечь внимание общественности к данной проблеме, поэтому, если Вы согласны на огласку либо, если процесс уже является публичным, мы можем на писать о Вашей истории либо истории Вашего родственника.Обращения принимаем в бот в Телеграме https://t.me/HelpCivilians_bot либо по адресу: editors@ukraina.ru. Мы ждем от Вас ФИО, дату рождения, место содержания гражданского пленного, а также какой-то документ, из которого будет понятна суть обвинения (сообщение о подозрении, если идет досудебная стадия; обвинительный акт, если судебная; приговор, если процесс завершен).

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Валерия Емельянова

Валерия Емельянова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Валерия Емельянова

россия (рф), украина, репрессии на украине, гражданские свободы, аресты, эксклюзив