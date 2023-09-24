https://ukraina.ru/20230924/1049650420.html

Чудо с иконой, понтифик и оружие, нацист в Канаде. Главное на Украине на утро 24 сентября

Чудо с иконой, понтифик и оружие, нацист в Канаде. Главное на Украине на утро 24 сентября - 24.09.2023 Украина.ру

Чудо с иконой, понтифик и оружие, нацист в Канаде. Главное на Украине на утро 24 сентября

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал о чуде в штабе Черноморского флота. Папа Римский Франциск упрекнул поставщиков оружия на Украину. В сети распространилось видео овации, которую устроили карателю из СС в парламенте Канады во время визита президента Украины Владимира Зеленского

2023-09-24T09:27

2023-09-24T09:27

2023-09-24T09:47

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/18/1049650298_0:0:960:540_1920x0_80_0_0_495a101e921b55e2d4708364f41b41c8.jpg.webp

В штабе Черноморского флота в Севастополе, по которому ВСУ нанесли ракетный удар, чудом уцелела деревянная икона причисленного к лику святых русского флотоводца Фёдора Ушакова, сообщил губернатор города Михаил Развожаев у себя в телеграм-канале."Как известно, Федор Ушаков не проиграл ни одного сражения. Спустя столетия непобедимый адмирал продолжает защищать Севастополь и дарит уверенность в новой Победе. Эта икона с фигурой святого — из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние у иконы. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда! На иконе Ушакова на свитке надпись: "Не отчаивайтесь! Сии грозныя бури обратятся к Славе России", - написал Развожаев.Он опубликовал фотографии от февраля 2020 года, когда в день 275-летия святого праведного воина Феодора Ушакова перед его иконой в штабе Черноморского флота совершали молебен.Также Развожаев предложил провести крестный ход с чудотворной иконой."Предложу благочинному Севастопольского округа протоиерею Сергию Халюте и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября, в день памяти святого праведного воина Федора Ушакова, совершить крестный ход с нашей чудотворной иконой по всем населённым пунктам Севастополя. Мы едины — потому непобедимы! Пресла́вный защи́тниче земли́ ру́сския и ве́ры Правосла́вныя усе́рдный побо́рниче, непобеди́ме во́ине Фео́доре, моли Бога о нас!" - завершил он свою запись.Украина нанесла удар по штабу Черноморского флота 22 сентября."Сегодня днём киевским режимом нанесен ракетный удар по городу Севастополь В ходе отражения ракетной атаки средствами противовоздушной обороны сбито пять ракет. В результате нападения повреждено историческое здание штаба Черноморского флота", - отмечалось в сообщении Минобороны РФ.Как указывало оборонное ведомство, в результате атаки без вести пропал один военнослужащий.Официально разновидность ракет, которыми нанесли удар по штабу Черноморского флота, не называется. Однако СМИ сообщают о том, что это были британские ракеты Storm Shadow. При этом удар контролировался американским самолётом-разведчиком. Кроме того, в сети появились снимки, свидетельствующие о том, что за ударом наблюдали и украинские агенты или сочувствующие Украине люди. Так, на одном из снимков человек держит на фоне горящего штаба ладонь с бумажкой с надписью "Крым - это Украина"."Ряд снимков из сети свидетельствуют, что в момент удара с ближайших мест за ним наблюдала агентура СБУ. Парни, поднимайте все записи с камер, и никому никакой пощады", - прокомментировал эти снимки волонтёр Алексей Живов.Военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что удар был ожидаем."Что можно по этому поводу сказать? Собственно говоря, вопрос стоял не в том, нанесут или не нанесут этот удар, а когда нанесут? Потому, что с того момента, как ВСУ получили оружие, способное доставать до Севастополя, они тут же начали его использовать. Напомню, самый первый удар дрона по Крыму - это был дрон-камикадзе, который упал на крышу штаба флота. И вот теперь они ударили ракетой. Очевидно, что они будут бить ещё и ещё. Стратегия ВСУ, после провала наступления - это создание видимости максимальной активности ВСУ и удержания ими инициативы. И для этого принято решение максимально "закошмарить" Крым, который, по замыслу американцев, должен превратиться в war zone, что является одним из основных пунктов новой стратегии американцев в войне на истощение России. Поэтому, везде, где они смогут дотянуться до наших объектов, они будут дотягиваться", - отметил Шурыгин.Эксперт указал на то, что удар также свидетельствует "о серьёзных проблемах ПВО Крыма"."Ракеты пролетели, минимум, 150 км над морем, и не были своевременно обнаружены российским ПВО и не были уничтожены на подлете. Это говорит о том, что надежного радиолокационного барьера не выстроено. Мы почти полтора года говорим о том, что нужно разворачивать аэростаты дальнего радиолокационного обнаружения, которые бы постоянно находились в небе и создавали бы радиолокационные рубежи, но это никого не волнует. И никто об этом слышать не хочет. Теперь мы как бы получаем то, что заслуживаем - нас бьют там, где нас могут бить", - подчеркнул эксперт.На следующий день: утром 23 сентября, Украина снова попыталась нанести ракетный по Севастополю. Ракета была уничтожена системой ПВО.Папа и оружиеПапа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине связан не только с российско-украинской проблемой, но и вопросом поставок и продажи оружия. Об этом понтифик заявил, выступая перед журналистами на борту самолёта по возвращении из Марселя. По его словам, конфликт "немного затрагивает не только российско-украинскую проблему, но и продажу оружия, торговлю оружием"."Несколько месяцев назад один экономист сказал, что сегодня инвестиции, приносящие наибольший доход, - это оружейные фабрики, точно фабрики смерти. Украинский народ - народ-мученик, у него мученическая история, которая заставляет людей страдать, это не первый раз", - заявил папа Римский.По его словам, мир не должен "играть мученичеством этих людей"."Сейчас я увидел, что некоторые страны дают шаг назад, не давая оружие, и начинается процесс, где мучеником точно станет украинский народ. И это плохо", – подчеркнул понтифик.Позже представитель Ватикана Маттео Бруни предоставил разъяснение слов понтифика. По словам Бруни, папа Римский не занимает позицию относительно того, должны ли страны продолжать отправлять оружие на Украину или прекратить его отправку."Это было размышление о последствиях вооруженной промышленности. Папа сказал, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их платить людям, например украинцам, которые погибают мученической смертью", - указал Бруни.Скорее всего, это заявление понтифика снова вызовет осуждение на Украине, в том числе и среди руководства Украинской греко-католической церкви.Нацист в парламентеНа видео с овацией в канадском парламенте обратил внимание бывший народный депутат Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв."Думаете, канадский парламент аплодирует Зеленскому? Не только ему. Все они рукоплещут Ярославу Гуньке, который воевал на фронтах Второй Мировой. В рядах 14-й добровольческой пехотной дивизии СС "Галиция", - написал Царёв в своём телеграм-канале, распространив видео из парламента Канады.Царёв напомнил и историю подразделения СС, в котором служил Гунька."Дивизия СС "Галичина"или "Галиция"— тактическое соединение войск СС нацистской Германии, набранное из украинских добровольцев-коллаборационистов и принимавшее участие во Второй мировой войне в 1943—1945 годах. В сентябре 1944 дивизия насчитывала 12.900 человек. Как раз в 1944 году дивизия войск СС "Галиция" была разгромлена под Бродами у Львова войсками 1-го Украинского фронта. Затем использовалась для карательных операций на Украине, Польше, Франции и т.д. Например, её направили подавлять Варшавское восстание в 1944. В апреле 1945 14-ую добровольческую пехотную дивизию войск СС "Галиция" переименовали в 1-ую Украинскую дивизию", - указал Царёв.Гунька иммигрировал в Канаду после войны. Сейчас ему, по словам Царёва, 97 лет. Другие источники утверждают, что Гуньке — 98 лет. Также Царёв распространил фото времён службы Гуньки в дивизии СС."Смотрел видео и ждал, когда старичок под влиянием нахлынувших чувств зигу бросит и каблуками щёлкнет. Удержался. А то неудобно получилось бы", - подытожил Царёв.Канада, равно как и другие государства Британского Содружества, после войны послужила убежищем для украинских нацистов. При этом основные силы дивизии, если верить мемуарам командира батальона этой дивизии, полковника Евгения Побегущего-Рена, были перевезены в Великобританию."Вся основная сила нашей дивизии находилась в плену в Италии аж до 1947 года, а позже была перевезена в Великобританию. Совместное пребывание нашего воинства в плену в Римини, где была широко развернута культурно-образовательная и воспитательная деятельность и где наше воинство углубляло свои знания, готовясь к гражданской жизни, было, безусловно, доброй жизненной школой для него <…> Лагерь в Римини воспитал тип украинского воина-общественника, который, выйдя из плена, принялся немедленно за политическую, общественную, культурно-образовательную и воспитательную работу. Наилучшим примером такого воина-общественника являются наши побратимы-воины в Великобритании, благодаря которым появилась и развилась хорошо организованная жизнь украинской общины в той стране", - писал Побегущий-Рен.При этом сам СС-овский командир служил и в британской армии."В 1954 году я снова надел военную форму, поступив на воинскую службу в так называемые МCO (охранные сотни) (MSO — Ред.) при британской оккупационной армии в Западной Германии. Довелось мне тогда снова проходить жесткую рекрутскую муштру, и то, очень суровую <…> Прослужил я в охранных сотнях четыре года от 1954 до 1958 года", - писал Побегущий-Рен.В своих мемуарах он также рассказывал о других СС-овцах на британской службе.

https://ukraina.ru/20230923/1049648115.html

https://ukraina.ru/20230923/1049645784.html

https://ukraina.ru/20230923/1049643602.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив