https://ukraina.ru/20230923/1049643932.html

Почему Зеленского холодно встретили в США? Анализ экспертов

Почему Зеленского холодно встретили в США? Анализ экспертов - 23.09.2023 Украина.ру

Почему Зеленского холодно встретили в США? Анализ экспертов

Завершился визит Владимира Зеленского в США. Он был не таким триумфальным, как в прошлом году. А также был омрачен разоблачительными статьями в американской прессе. С чем в итоге вернется домой украинский президент – анализировали эксперты в своих соцсетях.

2023-09-23T10:45

2023-09-23T10:45

2023-09-23T10:45

эксклюзив

владимир зеленский

зарубежье

сша

украина

бюджет

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Директор Международного института экономических и политических стратегий РУССТРАТ Елена Панина"Грошей не дали!": Визит Зеленского в США закончился хуже некуда. Как с грустью сообщают в соцсетях украинские нардепы, из США Зеленский денег не привёз и теперь вынужден пытать счастья в Канаде. Но шансов немного, потому что финансирование Украины со стороны США, Канады, Японии и Всемирного банка привязано к выполнению Киевом условий МВФ. Всего их 18, и выполнена в лучшем случае половина. В ближайшие недели Верховная рада должна превратиться в генератор изменений в законах, потому что остался в лучшем случае месяц. Дело в том, что деньги от США, МВФ и Всемирного банка уже заложены в бюджет Украины, и если где-то случится срыв, то альтернативных способов получения грошей в Киеве не видят. Надо было Зеленскому не раздражать республиканцев, а, скажем, сыграть на рояле для услаждения спикера Палаты представителей США Маккарти. Авось и подкинул бы пару баксов. Наличие или отсутствие денег будет самым чётким маркером отношения США к украинскому проекту. Дадут долларов — Украина ещё побарахтается в 2024 году. Не дадут — значит, США переключаются на проблему Китая, а Украину пусть кормит Олаф Одноглазый.Народный депутат Макс БужанскийС удивлением читаю о "разочаровании" тех, кому показалось, что Америка приняла Президента с меньшей теплотой, чем они ожидали, исходя из своей экзальтированности. Понимаете, если всё-таки немного почитать о Черчилле не в сборнике цитат для деревенского лектора, а чуть подробней, можно завыть от ужаса. От того, через что пришлось проходить сэру Уинстону в течение тех первых двух лет, которые у него ушли на то, чтобы вытрясти из Америки хоть что-то. 50 старых эсминцев, если быть точным. Не мешало бы почитать, ЧТО пришлось за это отдать Англии, мы же все время переживаем за высокие проценты кредитов, поинтересуйтесь, что отдали британцы для начала диалога. Как Черчилль просил, врал, умолял, шантажировал, крутился юлой, развлекал, уговаривал, заглядывал в глаза, спаивал и закармливал. Уж не говоря, что представитель Рузвельта в Англии делал с Черчиллевской невесткой прямо у него под носом. Так устроена демократия, американцам нельзя велеть прийти на помощь, их нельзя купить, нельзя вынудить и заставить, никто не может им приказать, ни один их Президент, даже если очень захочет. С ними нужно разговаривать, на всех уровнях, на все темы, принимать справедливые и несправедливые упрёки, быть готовыми к резкости и непониманию, ко всему. И это не гарантия ничего. Но Черчилль в конце этой истории заехал сфотографироваться на руинах бункера Гитлера, посидел, дымя сигарой на его стуле, пнул ногой обломки нацистского орла и поехал дальше, а фюрер уже никуда не поехал. В этом вся суть. Пристёгивайтесь, зима будет долгой, и приятного впереди нет ничего. Но и у Англии не было, выиграли войну и перешли на талоны на продукты. Это война за жизнь, не за позитивные эмоции по дороге.Бывший посол Украины в США Валерий ЧалыйНа этот раз огонь в камине Овального кабинета не горел... И той же теплоты, как во время прошлого визита не было. Скажете – не сезон. Возможно...Политолог Малек ДудаковВ Белом доме приняли Зеленского - но наотрез отказались отвечать на вопросы журналистов. Байден же анонсировал новый пакет военной помощи - на 325 миллионов долларов. В него войдут кассетные боеприпасы - но не дальнобойные ракеты ATACMS. Дух времени - если в прошлый визит Зеленского в декабре 2022 Украине выделил сразу 1,8 миллиарда, то сейчас - в 5 раз меньше. Пентагон опасается перебоев с поставками оружия при шатдауне. На руках же у военного ведомства остались считанные миллиарды на транши Украине. Встреча Зеленского с конгрессменами завершилась плачевно. Лучше всего её итоги подвел влиятельный сенатор от Висконсина Рон Джонсон, ответственный за повестку Европы в комитете по международным отношениям: “Победы Украины и поражения России не случится. Всё, что случится, это больше смертей украинцев и русских, и больше разрушений на Украине”. Чтобы не подчёркивать очевидный провал приезда Зеленского, к нему присовокупили объявление об отправке танков Abrams M1 на Украину. Правда, западные военные эксперты признают - 30 танков не изменят ситуацию на поле боя. И даже добавят проблем из-за сложностей в обслуживании. К тому же Abrams обычно использовались в сухом климате - и с наступлением распутицы просто завязнут в Запорожье. Что и станет лучшей метафорой нынешнего положения Киева.Народный депутат Алексей ГончаренкоНе впадайте в истерику по США. Так работает демократия, так работает западный мир. Хотелось бы лучше. Хотелось бы, чтобы вся сила американского оружия была направлена на россию. Но, имеем что имеем. И давайте немного взрослеть. Никого, кроме США, у нас нет. В момент, когда США решат прекратить поддерживать нас, мы проигрываем. У нас нет ни оружия, ни экономической глубины. Поэтому отношения с США – основа всех основ. По визиту Зеленского, совсем не так, как было в прошлом году. И это очень важный сигнал нашей власти. Они заигрались. Надо менять подходы. Ну и усваиваем уроки. В мире ценится только сила. Армия. Армия. Армия. Да и решимость уничтожить врага в любой точке мира.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаА теперь о финансах... Нам вчера дали аж... ... новая военная помощь США оценивается в 128 миллионов долларов, Украина также получит оружие на 197 миллионов из выделенных ранее пакетов... Чуть ранее Рамштайн во вторник нам показал длинное логистическое плечо и указывал на звезды будущего... Поляки послали нас в плане оружия ибо они все старье уже сбагрили за ДЕНЬГИ... Вышел Кирби (США) и сказал: Это суверенное право Польши... Когда восточная Европа (кинула) нас по продовольствию... вышел тот же Кирби (США) и сказал, что это их суверенное право... Про 24 ярда... Те самые мифические. Нет.. нам их не дали... и дадут но меньше... но потом... Запрос включает 13,1 миллиарда долларов для Пентагона, в том числе 9,5 миллиарда на военную технику для Украины и пополнение запасов американской военной техники, уже отправленной в Киев. Кроме того, в бюджет включены 3,6 миллиарда на продолжение военной, разведывательной и другой оборонной поддержки Украины. Т.е. особо (ничего). Еще 11 ярдов - на то чтоб не сдох наш бюджет. Нам нужно 50 ярдов МИНИМУМ... дефицит. ЕС обещает 20 на 5 лет... Это 4... И еще перспективных 11 из того пакета США... ИТОГО 15... Включите калькулятор... Путешествие в Лиссабон заканчивается не тогда когда Вы заявляете... а когда в баке заканчивается БЕНЗИН. ВИШЕНКА: Байден заверил в непокобелимой поддержке США.

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эксклюзив, владимир зеленский, зарубежье, сша, украина, бюджет