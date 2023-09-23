https://ukraina.ru/20230923/1049643602.html

Оружие из Канады, использование "Абрамсов", атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 23 сентября

Оружие из Канады, использование "Абрамсов", атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 23 сентября - 23.09.2023 Украина.ру

Оружие из Канады, использование "Абрамсов", атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 23 сентября

Канада поставит Украине оружие. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, как будут использовать американские танки. Украина снова атаковала Севастополь

2023-09-23T10:20

2023-09-23T10:20

2023-09-23T10:20

эксклюзив

хроники

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О предоставлении нового пакета военной помощи для Украины сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в палате представителей во время визита в парламент этой страны президента Украины Владимира Зеленского."Я чётко сказал, что наше правительство будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо... Сегодня мы заявляем о более долгосрочном, многолетнем обязательстве, обеспечивающем предсказуемую и стабильную поддержку Украины. Это включает C$650 млн в течение трех лет на 50 бронемашин, включая Медеваки, которые построят канадские специалисты в Лондоне, что в провинции Онтарио", - рассказал Трюдо.Он также заявил, что Канада присоединится к обучению украинских военных лётчиков."Также мы посылаем инструкторов по истребителям F-16, для обучения пилотов и техников, чтобы украинцы могли максимально эффективно использовать подаренные самолёты", - добавил премьер Канады.Трюдо напомнил, что с начала спецоперации Канада предоставила Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь общей стоимостью около C$9 млрд."Мы продолжим работать с партнёрами, в том числе НАТО, чтобы оказывать непоколебимую поддержку, и мы продолжим экономическую поддержку Украины в течение следующего года", – отметил Трюдо.Ранее Зеленский прибыл в Канаду с необъявленным визитом из США, где встречался с президентом страны Джо Байденом, а также принимал участие в работе ООН.В ходе переговоров Зеленский и Трюдо обсудили оборонные потребности Украины, дальнейшую финансовую и гуманитарную поддержку Киева, а также экономическое и инвестиционное сотрудничество.Кроме того, премьер-министр Канады и президент Украины обговорил вопрос конфискации российских активов."Сегодня во время переговоров с премьер-министром Джастином (Трюдо. – Ред.) мы обсудили канадскую инициативу в рамках G7 создать усилия по конфискации российских активов", - отметил он.Зеленский также призвал канадских предпринимателей помочь деньгами Украине."Сейчас мы больше всего заинтересованы в восстановлении Украины: энергетики, водоснабжения, дамб, инфраструктуры и, конечно, военной техники. Вторая часть - это начало работы по трансформации Украины, которая будет происходить после войны. Скажу, что это дешевле сделать сейчас, чем после победы. Поэтому, пожалуйста, разворачивайтесь в Украине, мы очень заинтересованы в рабочих местах, новых предприятиях и технологиях, к тому же мы очень цифровизированы, пожалуй, мы лидеры в Европе в этом", - заявил Зеленский.В свою очередь находившийся на встрече с предпринимателями Трюдо заявил, что правительство Канады работает над предоставлением военной и гуманитарной помощи. Что же до экономики, то здесь Украине могут помочь предприниматели.Использование танков США на УкраинеНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина будет использовать американские танки Abrams, первые из которых уже на следующей неделе должны быть в Украине для "хорошо спланированных, прорывных операций".Как рассказал Буданов в интервью The War Zone, сейчас на поле боя использование бронетехники практически во всех основных направлениях сведено к минимуму из-за минных полей и FPV-дронов, которые поражают бронетехнику.По словам главы военной разведки Украины, сегоднябронетехнику используют только для эвакуации или быстрой транспортировки пехотных команд в определённоеместо. В боевых действиях, по словам Буданова, бронетехника не участвует.При этом американские танки Abrams на Украине, отметил Буданов, очень ждут."Их нужно использовать специально для очень конкретных, хорошо продуманных операций, потому что если их бросить на передовую, они не проживут на поле боя слишком долго. Их нужно использовать в прорывных операциях, но очень хорошо подготовленных", - подчеркнул начальник ГУР МОУ.Также Буданов отрицал массовое уничтожение западной военной техники под Малой Токмачкой в июне."На самом деле было уничтожено не так много техники. Было много поврежденной техники. И сейчас она отремонтирована. Количество уничтоженной было не таким большим. Но это именно тот пример, о котором мы только что говорили. Так что если мы просто развернём какую-нибудь батальонную танковую группу где-то на поле боя, пока она будет попадать под радиус обстрела артиллерии, она будет поражена", - заявил Буданов.Ранее, в июне, появилось видео с большим количеством уничтоженной западной техникой под Малой Токмачкой. Позже стали появляться фото и и видео с такими поражёнными образцами западной техники, как немецкие танки Leopard 2 и британские Challenger 2.В четверг, 21 июня, президент США Байден заявил, что первые американские танки прибудут на Украину на следующей неделе."Сегодня я одобрил следующий транш американской помощи Украине, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового вооружения. На следующей неделе первые американские танки Abramsбудут доставлены на Украину", - отметил он.До этого, 25 января, Байден говорил о намерении передать Украине 31 танк Abrams.Атака на СевастопольГубернатор Севастополя Михаил Развожаев утром, в 09:01, сообщил о работе в городе ПВО."По предварительной информации, в Севастополе отработало ПВО. Ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. Все спецслужбы выехали на место. Прошу сохранять спокойствие", - заявил он.Спустя 36 минут Развожаев объявил о ракетной опасности в городе. Он выложил список рекомендаций тем, кто находится дома, в автомобиле и общественном транспорте и на улице.Днём ранее Украина нанесла ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Официально сообщалось о пропаже одного человека. При этом помощь в ударе Украине осуществляла американская авиация."Про атаки на Севастополь и в целом. Пока разведывательная авиация НАТО не начнёт нести боевые потери в зоне конфликта - чудеса высокой точности и скоординированности атак противника на южном фронте будут продолжаться. В пору корейской войны и 10 лет после нее, а у нас сейчас по уровню бардака и общего невменоза в отношениях Москвы и Вашингтона в целом именно этот, докарибский период, большие самолёты, забредшие не туда, валили только в путь", - прокомментировал удар военный эксперт Илья Крамник.Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук в интервью "Политнавигатору" заявил, что Украина и её западные союзники добиваются ухода Черноморского флота из Крыма."С учётом их проблем с продвижением по запорожскому направлению, им нужна определенная проблема в Крыму. Однако ни высадка десанта, ни уничтожение каких-то объектов не даст им возможность вести полноценные сухопутные действия на полуострове. Крым имеет слишком большой военный потенциал. Они это прекрасно знают. Поэтому их главная цель состоят в том, чтобы наращивать удары и создать для Черноморского флота неприемлемую ситуацию, чтобы он был перебазирован в новороссийском направлении. Плюс нанесение ударов "Нептунами" в Новороссийске, чтобы понизить возможности топливного обеспечения", - отметил он.При этом, по словам Пинчука, у России есть возможности ответить Украине.

https://ukraina.ru/20230922/1049637873.html

https://ukraina.ru/20230922/1049623071.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

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