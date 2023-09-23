https://ukraina.ru/20230923/1049641609.html

Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском

Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском - 23.09.2023 Украина.ру

Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском

Киевское командование планирует создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-09-23T09:10

2023-09-23T09:10

2023-09-23T09:10

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украина

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Купянское направление отличается лесистой местностью, но российская авиация там действует активно и успешно. Поэтому противник имеет определённые планы в отношении того, чтобы остановить продвижение войск, рассказал КнутовДля этого туда были переброшены части ВСУ с южного направления. Также туда отправили и тыловые подразделения, которые слабо подготовлены и плохо мотивированы, добавил он.Главная задача, которая поставлена Западом перед киевским режимом - изматывать Россию. Поэтому боевые действия продолжатся, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует мобилизовать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, всу, купянское направление, окружение, потери всу, сво, вс рф, харьковская область