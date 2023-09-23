Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском - 23.09.2023 Украина.ру
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Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском
Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском - 23.09.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском
Киевское командование планирует создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T09:10
2023-09-23T09:10
новости
украина
всу
купянское направление
окружение
потери всу
сво
вс рф
харьковская область
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Купянское направление отличается лесистой местностью, но российская авиация там действует активно и успешно. Поэтому противник имеет определённые планы в отношении того, чтобы остановить продвижение войск, рассказал КнутовДля этого туда были переброшены части ВСУ с южного направления. Также туда отправили и тыловые подразделения, которые слабо подготовлены и плохо мотивированы, добавил он.Главная задача, которая поставлена Западом перед киевским режимом - изматывать Россию. Поэтому боевые действия продолжатся, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует мобилизовать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, всу, купянское направление, окружение, потери всу, сво, вс рф, харьковская область
Новости, Украина, ВСУ, Купянское направление, окружение, потери ВСУ, СВО, ВС РФ, Харьковская область

Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском

09:10 23.09.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
- РИА Новости, 1920, 23.09.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Киевское командование планирует создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Купянское направление отличается лесистой местностью, но российская авиация там действует активно и успешно. Поэтому противник имеет определённые планы в отношении того, чтобы остановить продвижение войск, рассказал Кнутов
Для этого туда были переброшены части ВСУ с южного направления. Также туда отправили и тыловые подразделения, которые слабо подготовлены и плохо мотивированы, добавил он.

"Но мы все это понимаем и примем меры, чтобы купировать эти действия киевского режима. Стабильное ежедневное продвижение наших войск будет происходить и дальше", - подчеркнул Кнутов.

Главная задача, которая поставлена Западом перед киевским режимом - изматывать Россию. Поэтому боевые действия продолжатся, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует мобилизовать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Владимир Евсеев интервью
21 сентября, 04:14
Владимир Евсеев: Если Россия под Купянском до ноября не загонит ВСУ в угол, СВО продлится еще пару лет
 
НовостиУкраинаВСУКупянское направлениеокружениепотери ВСУСВОВС РФХарьковская область
 
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