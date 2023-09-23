https://ukraina.ru/20230923/1049641609.html
Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском
Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском - 23.09.2023 Украина.ру
Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском
Киевское командование планирует создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-09-23T09:10
2023-09-23T09:10
2023-09-23T09:10
новости
украина
всу
купянское направление
окружение
потери всу
сво
вс рф
харьковская область
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Купянское направление отличается лесистой местностью, но российская авиация там действует активно и успешно. Поэтому противник имеет определённые планы в отношении того, чтобы остановить продвижение войск, рассказал КнутовДля этого туда были переброшены части ВСУ с южного направления. Также туда отправили и тыловые подразделения, которые слабо подготовлены и плохо мотивированы, добавил он.Главная задача, которая поставлена Западом перед киевским режимом - изматывать Россию. Поэтому боевые действия продолжатся, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует мобилизовать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049574320.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, всу, купянское направление, окружение, потери всу, сво, вс рф, харьковская область
Новости, Украина, ВСУ, Купянское направление, окружение, потери ВСУ, СВО, ВС РФ, Харьковская область
Эксперт о том, как ударные группы ВСУ готовятся взять в "полукольцо" российские силы под Купянском
Киевское командование планирует создать две ударные группы в районе Петропавловки на купянском направлении, чтобы попытаться взять в полукольцо российские силы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Купянское направление отличается лесистой местностью, но российская авиация там действует активно и успешно. Поэтому противник имеет определённые планы в отношении того, чтобы остановить продвижение войск, рассказал Кнутов
Для этого туда были переброшены части ВСУ с южного направления. Также туда отправили и тыловые подразделения, которые слабо подготовлены и плохо мотивированы, добавил он.
"Но мы все это понимаем и примем меры, чтобы купировать эти действия киевского режима. Стабильное ежедневное продвижение наших войск будет происходить и дальше", - подчеркнул Кнутов.
Главная задача, которая поставлена Западом перед киевским режимом - изматывать Россию. Поэтому боевые действия продолжатся, невзирая на тяжелые потери ВСУ. Тем более что Украина планирует мобилизовать 200 тысяч человек осенью-в начале зимы, и 300 тысяч – зимой-в начале весны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь