Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве - 22.09.2023 Украина.ру
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Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве
Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве - 22.09.2023 Украина.ру
Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве
На Украине задержали военнослужащего, сбежавшего из воинской части. Об этом 22 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР)
2023-09-22T15:26
2023-09-22T15:26
новости
полтава
дезертир
задержание
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По данным ведомства, задержанный ранее был мобилизован и некоторое время он служил в Полтаве. Потом он "решил, что этого достаточно, и самовольно покинул воинскую часть", отмечается в сообщении.Сбежавшему военнослужащему теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Как сообщало издание Украина.ру, в Полтавской области в августе суд оправдал жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным. Суд отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.Позже глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко предположил, что это решение будет обжаловано. По его словам, решения судов, оправдывающие уклонистов, на данный момент на Украине не являются тенденцией.
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новости, полтава, дезертир, задержание
Новости, Полтава, дезертир, задержание

Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве

15:26 22.09.2023
 
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
© Служба безопасности Украины телеграм-канал
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На Украине задержали военнослужащего, сбежавшего из воинской части. Об этом 22 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР)
По данным ведомства, задержанный ранее был мобилизован и некоторое время он служил в Полтаве. Потом он "решил, что этого достаточно, и самовольно покинул воинскую часть", отмечается в сообщении.

"Мужчина Харькове и пытался всячески дискредитировать правоохранителей, которые его разыскивали. Для этого в соцсетях мужчина публиковал видео с провокационными заявлениями. В частности, на своем канале в одной из популярных соцсетей он предлагал ГБУ его поймать и даже рассказывал, что он скрывается в Харькове", - сообщает украинская силовая структура.

Сбежавшему военнослужащему теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
Как сообщало издание Украина.ру, в Полтавской области в августе суд оправдал жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным. Суд отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.
Позже глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко предположил, что это решение будет обжаловано. По его словам, решения судов, оправдывающие уклонистов, на данный момент на Украине не являются тенденцией.
- РИА Новости, 1920, 14.09.2023
14 сентября, 05:26
Отлов уклонистов и наплыв мусора в ЕС. Что происходит в Закарпатье На дальнем западе Украины, в Закарпатье, ежедневно продолжают отлавливать украинских уклонистов и дезертиров, не желающих бегать по минным полям в Работино. Наплыв беглецов увеличивается по мере ужесточения мобилизации на Украине и в преддверии наступления осенних холодов и распутицы, когда вплавь реки будет сложно переплыть
 
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