https://ukraina.ru/20230922/1049631044.html

Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве

Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве - 22.09.2023 Украина.ру

Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве

На Украине задержали военнослужащего, сбежавшего из воинской части. Об этом 22 сентября сообщило Государственное бюро расследований Украины (ГБР)

2023-09-22T15:26

2023-09-22T15:26

2023-09-22T15:26

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По данным ведомства, задержанный ранее был мобилизован и некоторое время он служил в Полтаве. Потом он "решил, что этого достаточно, и самовольно покинул воинскую часть", отмечается в сообщении.Сбежавшему военнослужащему теперь грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.Как сообщало издание Украина.ру, в Полтавской области в августе суд оправдал жителя поселка Киров Донецкой области, который дважды проигнорировал повестку уже после прохождения медицинской комиссии, признавшей его годным. Суд отпустил обвиняемого уклониста в связи с недоказанностью наличия в его действиях состава преступления.Позже глава Верховного суда Украины Станислав Кравченко предположил, что это решение будет обжаловано. По его словам, решения судов, оправдывающие уклонистов, на данный момент на Украине не являются тенденцией.

https://ukraina.ru/20230914/1049377359.html

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новости, полтава, дезертир, задержание