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Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist

Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist - 22.09.2023 Украина.ру

Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist

Военные расходы Украины "подскочили с 5% ВВП до начала войны до 26% в текущем году" и не сократятся даже при прекращении боевых действий. Об этом пишет журнал The Economist.

2023-09-22T15:07

2023-09-22T15:07

2023-09-22T15:07

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В наследство от СССР постсоветской Украине достался большой ВПК: около 1,5 млн. украинцев трудились на 700 военных предприятиях, включая 205 заводов и 130 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, сказано в публикации The Economist. В Днепропетровске был крупнейший в мире ракетный завод, а завод в Харькове выпускал ежегодно 900 танков. Эти предприятия погубила коррупция, констатировал автор The Economist, и "теперь Украина восстанавливает свою оружейную промышленность практически с нуля".Новый министр обороны Рустем Умеров желает стимулировать частных производителей оружия, которые составляют лишь 20-30% местной промышленности. Руководящий реформированием украинских госпредприятий Александр Камышин прогнозирует, что в течение пяти лет частные фирмы будут производить 80% отечественной продукции. Ответственный за цифровые преобразования в украинском правительстве министр Михаил Федоров заявил: "Мы будем производить в 120-150 раз больше беспилотников, чем в прошлом году".Автор публикации напомнил, что британская оружейная компания BAE Systems создала украинский филиал, рассчитывая наладить производство гаубиц L119 и M777. Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже ремонтирует танки Leopard на Украине и планирует вскоре открыть завод по производству бронетехники. Гендиректор компании Армин Паппергер заявил CNN, что украинцы "должны помочь себе сами", а не продолжать уповать на помощь США и ЕС.Федоров сообщил, что наращивание Украиной производства БПЛА "позволило ей сравняться с российскими войсками. Растет и производство более дальнобойных аппаратов, способных поражать цели в Крыму и в глубине России"."Развивающаяся на Украине индустрия беспилотников также позволяет вооруженным силам страны применять новую тактику, перенося войну на территорию России. Одной из целей является нанесение ударов по военным заводам, чтобы нарушить целые цепочки поставок. Среди недавних примеров - атака на завод по производству декалина - топливной добавки, необходимой для ракет, а также на завод по производству схем для ракет "Кинжал" и "Искандер", - отмечается в публикации.Также автор издания отметил "понимание украинскими чиновниками того, что экономика страны также нуждается в кардинальной перестройке, чтобы справиться с длительной войной. В прошлом году Украина получила 31 млрд. долл. финансовой помощи, а в этом году планирует получить еще больше. Однако Сергей Марченко, министр финансов, предполагает, что такая помощь не будет предоставляться бесконечно".Украинский главком Валерий Залужный уверен, что рост военных расходов Украины даже после окончания СВО сокращать не следует."Я хочу, чтобы украинская армия была настолько сильной, чтобы Россия даже не смела смотреть в нашу сторону", - сказал он.

https://ukraina.ru/20230922/1049628553.html

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