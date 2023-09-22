Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist - 22.09.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230922/1049630291.html
Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist
Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist - 22.09.2023 Украина.ру
Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist
Военные расходы Украины "подскочили с 5% ВВП до начала войны до 26% в текущем году" и не сократятся даже при прекращении боевых действий. Об этом пишет журнал The Economist.
2023-09-22T15:07
2023-09-22T15:07
новости
впк
оружие
ракеты
бпла
беспилотники
ракетный удар
ракетные войска
артиллерия
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102351/61/1023516133_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_68e825a06a0ebc988ba355c0a3d37190.jpg
В наследство от СССР постсоветской Украине достался большой ВПК: около 1,5 млн. украинцев трудились на 700 военных предприятиях, включая 205 заводов и 130 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, сказано в публикации The Economist. В Днепропетровске был крупнейший в мире ракетный завод, а завод в Харькове выпускал ежегодно 900 танков. Эти предприятия погубила коррупция, констатировал автор The Economist, и "теперь Украина восстанавливает свою оружейную промышленность практически с нуля".Новый министр обороны Рустем Умеров желает стимулировать частных производителей оружия, которые составляют лишь 20-30% местной промышленности. Руководящий реформированием украинских госпредприятий Александр Камышин прогнозирует, что в течение пяти лет частные фирмы будут производить 80% отечественной продукции. Ответственный за цифровые преобразования в украинском правительстве министр Михаил Федоров заявил: "Мы будем производить в 120-150 раз больше беспилотников, чем в прошлом году".Автор публикации напомнил, что британская оружейная компания BAE Systems создала украинский филиал, рассчитывая наладить производство гаубиц L119 и M777. Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже ремонтирует танки Leopard на Украине и планирует вскоре открыть завод по производству бронетехники. Гендиректор компании Армин Паппергер заявил CNN, что украинцы "должны помочь себе сами", а не продолжать уповать на помощь США и ЕС.Федоров сообщил, что наращивание Украиной производства БПЛА "позволило ей сравняться с российскими войсками. Растет и производство более дальнобойных аппаратов, способных поражать цели в Крыму и в глубине России"."Развивающаяся на Украине индустрия беспилотников также позволяет вооруженным силам страны применять новую тактику, перенося войну на территорию России. Одной из целей является нанесение ударов по военным заводам, чтобы нарушить целые цепочки поставок. Среди недавних примеров - атака на завод по производству декалина - топливной добавки, необходимой для ракет, а также на завод по производству схем для ракет "Кинжал" и "Искандер", - отмечается в публикации.Также автор издания отметил "понимание украинскими чиновниками того, что экономика страны также нуждается в кардинальной перестройке, чтобы справиться с длительной войной. В прошлом году Украина получила 31 млрд. долл. финансовой помощи, а в этом году планирует получить еще больше. Однако Сергей Марченко, министр финансов, предполагает, что такая помощь не будет предоставляться бесконечно".Украинский главком Валерий Залужный уверен, что рост военных расходов Украины даже после окончания СВО сокращать не следует."Я хочу, чтобы украинская армия была настолько сильной, чтобы Россия даже не смела смотреть в нашу сторону", - сказал он.
https://ukraina.ru/20230922/1049628553.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102351/61/1023516133_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_a954cf1f09166262f0f96335da9e617b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, впк, оружие, ракеты, бпла, беспилотники, ракетный удар, ракетные войска, артиллерия, сша, ес, танки, ссср, бывший ссср, украина, валерий залужный, рустем умеров, минобороны украины
Новости, ВПК, оружие, ракеты, БПЛА, беспилотники, ракетный удар, ракетные войска, артиллерия, США, ЕС, танки, СССР, бывший СССР, Украина, Валерий Залужный, Рустем Умеров, Минобороны Украины

Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist

15:07 22.09.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПредприятия ВПК Украины во Львове
Предприятия ВПК Украины во Львове - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Военные расходы Украины "подскочили с 5% ВВП до начала войны до 26% в текущем году" и не сократятся даже при прекращении боевых действий. Об этом пишет журнал The Economist.
В наследство от СССР постсоветской Украине достался большой ВПК: около 1,5 млн. украинцев трудились на 700 военных предприятиях, включая 205 заводов и 130 научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров, сказано в публикации The Economist. В Днепропетровске был крупнейший в мире ракетный завод, а завод в Харькове выпускал ежегодно 900 танков.
Эти предприятия погубила коррупция, констатировал автор The Economist, и "теперь Украина восстанавливает свою оружейную промышленность практически с нуля".
Новый министр обороны Рустем Умеров желает стимулировать частных производителей оружия, которые составляют лишь 20-30% местной промышленности. Руководящий реформированием украинских госпредприятий Александр Камышин прогнозирует, что в течение пяти лет частные фирмы будут производить 80% отечественной продукции. Ответственный за цифровые преобразования в украинском правительстве министр Михаил Федоров заявил: "Мы будем производить в 120-150 раз больше беспилотников, чем в прошлом году".
Автор публикации напомнил, что британская оружейная компания BAE Systems создала украинский филиал, рассчитывая наладить производство гаубиц L119 и M777. Немецкий оружейный гигант Rheinmetall уже ремонтирует танки Leopard на Украине и планирует вскоре открыть завод по производству бронетехники. Гендиректор компании Армин Паппергер заявил CNN, что украинцы "должны помочь себе сами", а не продолжать уповать на помощь США и ЕС.
Федоров сообщил, что наращивание Украиной производства БПЛА "позволило ей сравняться с российскими войсками. Растет и производство более дальнобойных аппаратов, способных поражать цели в Крыму и в глубине России".
"Развивающаяся на Украине индустрия беспилотников также позволяет вооруженным силам страны применять новую тактику, перенося войну на территорию России. Одной из целей является нанесение ударов по военным заводам, чтобы нарушить целые цепочки поставок.
Среди недавних примеров - атака на завод по производству декалина - топливной добавки, необходимой для ракет, а также на завод по производству схем для ракет "Кинжал" и "Искандер", - отмечается в публикации.
Также автор издания отметил "понимание украинскими чиновниками того, что экономика страны также нуждается в кардинальной перестройке, чтобы справиться с длительной войной. В прошлом году Украина получила 31 млрд. долл. финансовой помощи, а в этом году планирует получить еще больше. Однако Сергей Марченко, министр финансов, предполагает, что такая помощь не будет предоставляться бесконечно".
Украинский главком Валерий Залужный уверен, что рост военных расходов Украины даже после окончания СВО сокращать не следует.
"Я хочу, чтобы украинская армия была настолько сильной, чтобы Россия даже не смела смотреть в нашу сторону", - сказал он.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
14:44
Над Крымом сбиты крылатые ракеты - АксёновСилы противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Об этом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов
 
НовостиВПКоружиеракетыБПЛАбеспилотникиракетный ударракетные войскаартиллерияСШАЕСтанкиСССРбывший СССРУкраинаВалерий ЗалужныйРустем УмеровМинобороны Украины
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:02В ДНР для военнопленных ВСУ устроили встречу с родными
15:37Пора перестать ждать "подачек" от государства: министр посоветовала украинцам не надеяться на пособия
15:33Лукашенко на совещании по животноводству рассказал, как США "сливают" Зеленского
15:26Один военнослужащий пропал без вести при ракетной атаке по Севастополю - Минобороны
15:26Задержание в режиме онлайн: ГБР задержало военнослужащего, сбежавшего из военной части в Полтаве
15:08Условия для российского наступления на фронте. О чём говорили эксперты 22 сентября
15:07Военные расходы Украины не уменьшатся даже после СВО - The Economist
15:05В Севастополе продолжается ликвидация последствий ракетной атаки - Развожаев
15:01Танки, вызывающие рак, и три вида техники, создающие кошмар. Что говорили об Украине в мире 22 сентября
14:57Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне"
14:49Зеленский продолжит воевать несмотря на демографические проблемы - The Economist
14:46"Россия начеку": Песков прокомментировал вооружение Польши
14:45Сбита крылатая ракета: в Бахчисарае сообщили о последствиях
14:44Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов
14:31"Успех" Зеленского и его последствия
14:14"Наши предки жгли Москву". Буданов обвинил Россию в попытках исказить украинскую историю
13:51"Возможна еще одна атака". Губернатор Севастополя призвал жителей не выходить из зданий
13:43"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву
13:41Понравилась Джонсону: Минобороны Украины похвасталось новым вооружением "ШаБля"
13:41Брать или не брать? Кедми о российском наступлении и о том, какую проблему нужно решить немедленно
Лента новостейМолния