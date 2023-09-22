Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне" - 22.09.2023 Украина.ру
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Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне"
Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне" - 22.09.2023 Украина.ру
Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне"
В Минобороны РФ сообщили об одном пропавшем без вести в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Также СМИ пишут как минимум о шести пострадавших
2023-09-22T14:57
2023-09-22T16:01
новости
севастополь
атака
минобороны
погибшие
пострадавшие
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что гражданская инфраструктура вокруг штаба и находившиеся на улицах люди, предварительно, не пострадали. Однако он призвал жителей города быть максимально внимательными и не покидать здания, так как существует риск повторного удара.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.Предыдущий раз ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота крылатыми ракетами 13 сентября.
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новости, севастополь, атака, минобороны, погибшие, пострадавшие
Новости, Севастополь, атака, Минобороны, погибшие, пострадавшие

Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне"

14:57 22.09.2023 (обновлено: 16:01 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон "Фарнборо-2014". День второй
Международный авиационно-космический салон Фарнборо-2014. День второй - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Алексей Куденко
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В Минобороны РФ сообщили об одном пропавшем без вести в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Также СМИ пишут как минимум о шести пострадавших
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что гражданская инфраструктура вокруг штаба и находившиеся на улицах люди, предварительно, не пострадали. Однако он призвал жителей города быть максимально внимательными и не покидать здания, так как существует риск повторного удара.
По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.
По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.
В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.
Предыдущий раз ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота крылатыми ракетами 13 сентября.
Пожары в Амурской области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
14:45
Сбита крылатая ракета: в Бахчисарае сообщили о последствиях В Крыму в районе Бахчисарая от обломков сбитой ракеты загорелась трава. Об этом сообщил 22 сентября советник главы полуострова Олег Крючков в своем телеграм-канале
 
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