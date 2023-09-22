https://ukraina.ru/20230922/1049629352.html

Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне"

Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне" - 22.09.2023 Украина.ру

Минобороны РФ сообщает о пропавшем без вести в Севастополе, СМИ пишут об американском "Посейдоне"

В Минобороны РФ сообщили об одном пропавшем без вести в результате ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе. Также СМИ пишут как минимум о шести пострадавших

2023-09-22T14:57

2023-09-22T14:57

2023-09-22T16:01

новости

севастополь

атака

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что гражданская инфраструктура вокруг штаба и находившиеся на улицах люди, предварительно, не пострадали. Однако он призвал жителей города быть максимально внимательными и не покидать здания, так как существует риск повторного удара.По предварительным данным, удар был нанесен британской ракетой Storm Shadow. Также в прессе появилась информация о том, что атака на Севастополь сопровождалась американским самолет-разведчик ВМС США P-8A "Посейдон.По оценкам экспертов, самолет, вероятнее всего фиксировал результаты нападения на российскую территорию также, как это было во время предыдущей атаки ВСУ на Крымский мост, когда сразу после повреждения переправы американские СМИ опубликовали кадры взрывов.В пятницу, 22 сентября, по штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. На месте работают сотрудники МЧС России, в готовность приведена аэромобильная группировка, введена резервная техника.Предыдущий раз ВСУ атаковали Севастополь и корабли Черноморского флота крылатыми ракетами 13 сентября.

https://ukraina.ru/20230922/1049628437.html

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новости, севастополь, атака, минобороны, погибшие, пострадавшие