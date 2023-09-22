https://ukraina.ru/20230922/1049628553.html

Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов

Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов - 22.09.2023 Украина.ру

Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Об этом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов

2023-09-22T14:44

2023-09-22T14:44

2023-09-22T14:44

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пво

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"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - призвал он.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.

https://ukraina.ru/20230908/1049257080.html

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аксенов, крым, новости, ракеты, пво