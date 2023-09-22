Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов - 22.09.2023 Украина.ру
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Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов
Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов - 22.09.2023 Украина.ру
Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Об этом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов
2023-09-22T14:44
2023-09-22T14:44
аксенов
крым
новости
ракеты
пво
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"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - призвал он.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.
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аксенов, крым, новости, ракеты, пво
Аксенов, Крым, Новости, ракеты, ПВО

Над Крымом сбиты крылатые ракеты - Аксёнов

14:44 22.09.2023
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили крылатые ракеты над территорией Крыма. Об этом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале глава полуострова Сергей Аксенов
"Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - призвал он.
Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
8 сентября, 11:18
В Крыму предотвратили теракт на железной дороге — Аксенов В Крыму предотвратили теракт на железной дороге, который готовился по заданию украинских спецслужб. Об этом 8 сентября сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале
 
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