https://ukraina.ru/20230922/1049628437.html

Сбита крылатая ракета: в Бахчисарае сообщили о последствиях

Сбита крылатая ракета: в Бахчисарае сообщили о последствиях - 22.09.2023 Украина.ру

Сбита крылатая ракета: в Бахчисарае сообщили о последствиях

В Крыму в районе Бахчисарая от обломков сбитой ракеты загорелась трава. Об этом сообщил 22 сентября советник главы полуострова Олег Крючков в своем телеграм-канале

2023-09-22T14:45

2023-09-22T14:45

2023-09-22T14:45

ракеты

крым

обломки

бахчисарай

новости

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"Бахчисарай. <...> Горит трава за городом от обломков сбитой ракеты", - написал Крючков.Слухи о попаданиях ракет по инфраструктуре он назвал "вбросом и фейком".Ранее в пятницу очевидцы сообщили в соцсетях о дыме в районе поселка Почтовое в Бахчисарайской районе Крыма.

https://ukraina.ru/20230922/1049620537.html

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ракеты, крым, обломки, бахчисарай, новости