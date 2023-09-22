https://ukraina.ru/20230922/1049627582.html

"Успех" Зеленского и его последствия

"Успех" Зеленского и его последствия - 22.09.2023 Украина.ру

"Успех" Зеленского и его последствия

В ходе полёта за океан Зеленский частично решил свои проблемы. Ему согласились помогать дальше, хоть уже не в таких размерах как раньше и совсем без энтузиазма.

2023-09-22T14:31

2023-09-22T14:31

2023-09-22T15:39

эксклюзив

украина

владимир зеленский

спецоперация

ростислав ищенко

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Тем не менее агонию своего режима он продлил. Продлил, если на Украине не найдётся группа политиков, которые поймут, что переворот и отстранение Зеленского от власти, а затем срочное (на любых условиях) заключение мира с Россией — их последний шанс сохранить для себя хотя бы часть Украины, с тем чтобы продолжать доить «эту корову» дальше. В противном случае «животное» полностью пойдёт на мясо и субпродукты.Правда, для успеха мероприятия политикам ещё надо будет убедить военных. А это сложнее, так как подавляющее большинство тех, кто может отдавать приказы более-менее крупным соединениям, — уже военные преступники. Они на свободе ровно до тех пор, пока Украина воюет. Тем не менее аргумент для военных есть. Поражение ведь всё равно неизбежно. Но мир на определённых условиях и капитуляция — принципиально разные вещи.Если вовремя заключить мир, можно попытаться вывести часть командующих из-под юридической ответственности, мотивируя тем, что преступные приказы напрямую исходили от Зеленского, а также преступную инициативу проявляли некоторые командиры на местах. Капитуляция же будет означать, что в плен отправляется вся армия, со всеми своими генералами, а там уже победитель решает, кого и за что судить, а кого миловать.Так что переворот и мир, на условиях удовлетворения российских требований для непосредственно задействованных в антизеленский путч генералов, могут оказаться выгоднее, чем война до конца. И всё же крайне сомнительно, что военные пойдут на путч.Во-первых, за ними бдит СБУ.Во-вторых, они находятся под контролем западных советников, а Запад пока формально Зеленского не сдал.В-третьих, они смертельно боятся Запада, который может осерчать, если его планы будут нарушены и сделать из живого генерала мёртвого героя.В-четвёртых, они прекрасно знают состояние своей армии и боятся любой дестабилизации. Если войска выйдут из-под контроля — генералы останутся ни с чем. Более того, их собственные солдаты будут представлять для них серьёзную опасность, поскольку прекрасно знают, кто «зарабатывал» миллионы, посылая их на смерть.В-пятых, они боятся, что ни Россия, ни народ Украины уже не простят им содеянного и за всё, случившееся с 2014 года (включая саботаж подавления майдана и нападение на Донбасс) придётся ответить по полной.Поэтому хоть Зеленского они и ненавидят, но связаны с ним общим интересом длить агонию режима как можно дольше, надеясь, что со временем у них появится шанс спрыгнуть с тонущего корабля, забрав с собой хотя бы часть имущества.Команда Байдена, Еврокомиссия, польские политики, Зеленский, украинские генералы, украинские нацисты, украинские политики, активно участвовавшие в путче февраля 2014 года, а также в организации вооружённого нападения на Донбасс, сидят в одной лодке. Они готовы в любой момент начать жрать друг друга, но пока у них есть иной продукт.На данный момент за все их подлости, гнусности, за их всепобеждающую коррупцию, за их непроходимую глупость, за их веру в собственную непогрешимость и непобедимость расплачивается народ Украины. Платит сотнями тысяч жизней, не меньшим количеством искалеченных. Платит разрушением своей среды обитания: уничтожением государственности, ликвидацией экономики, а вместе с ней и рабочих мест, и возможности кормить семью. Платит необходимостью бросать родные города и сёла, дома и квартиры и бежать куда глаза глядят от перспективы быть схваченным, отправленным на фронт и там в 24 часа убитым, и от альтернативы, заключающейся в жизни в вечном страхе, без работы и без перспективы когда-нибудь её получить.Разумеется, народ платит и за собственную инертность, за желание торговать геополитическим положением, чтобы не работать, но получать достойное содержание в виде «платы за улыбки» от заинтересованных соседей, за глупую веру, что соседи будут вечно терпеть идиотские амбиции украинских наглецов и радостно платить, ибо украинцам «так надо». За всё это народ тоже платит своей кровью и потерей перспектив для себя и для своих детей.Но всё же в первую очередь он оплачивает счета политиков. Это отлично видно по итогам поездки Зеленского.Народный вождь, каковым он себя воображает, понимая что дело его проиграно (каким бы оно благородным ни было, а его дело явно не благородно) должен был бы искать малейшую возможность выйти на мирную траекторию, прекратить бойню, спасти тех, кто ещё жив, сохранить остатки инфраструктуры, добиться для своего народа мира любой ценой, даже ценой собственной жизни. Хоть и в этом случае мирные переговоры дают больше шансов сохранить жизнь и относительно быстро (лет через 10–15) оказаться на свободе, чем продолжение бессмысленной бойни.Но Зеленский действует с точностью до наоборот. Он летит в США и говорит там, что Украина (то есть он лично) готова мобилизовать новые сотни тысяч (до миллиона) человек и продолжать войну, несмотря на то, что для поддержания численности фронтовых соединений скоро придётся массово отправлять на войну женщин и подростков. Ему не нужен мир, ему нужны только деньги и оружие. Деньги и оружие нужны ему несмотря на то, что он ещё до отлёта в США признал, что войну Украине не выиграть, речь идёт только о продолжительности и цене сопротивления.Чем дольше Киев будет воевать, тем меньше граждан Украины останется живыми, не искалеченными и на родине. Но чем больше граждан Украины погибнет, тем дольше продержится режим Зеленского, тем больше он и его банда награбят и тем больше у них надежда на то, что какая-нибудь случайность поможет им спастись самим и спасти награбленное.Объективно интересы украинских граждан и украинской власти диаметрально противоположны. Поэтому то, что сам Зеленский и его окружение оценивают как победу, граждане Украины должны расценивать как крупнейшее поражение.Зеленский в Вашингтоне правду сказал: как только прекратится помощь Запада, Киев сразу же потерпит поражение. У него ведь нет ничего своего: ни денег, ни техники, ни топлива. Разве что продовольствия пока на всех хватает, и то непонятно как долго будет хватать – ведь агрохолдинги стремятся всё вывезти и продать за рубежом, где за украинское продовольствие заплатят дороже, чем могут себе позволить граждане Украины. Отсюда простой вывод: чем раньше Запад перестанет помогать, тем лучше гражданам Украины, тем больше у них шанс уцелеть, но тем хуже Зеленскому, тем раньше он предстанет перед судом.Таким образом, «победа» Зеленского, выбившего продолжение поддержки, есть катастрофическое поражение граждан Украины. И тем не менее именно эти граждане, удобряя собой донецкие, запорожские и херсонские степи, а также леса под Харьковом, создают условия для дипломатических «побед» Зеленского, оборачивающихся поражениями украинского государства и народа.Что ж, не каждый народ может взять свою судьбу в свои руки. Некоторые так и исчезают в ожидании чуда. Как в анекдоте: «Ждала принца на белом коне, а прискакал катафалк».

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20230922/1049613945.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, спецоперация, ростислав ищенко