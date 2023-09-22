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Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти

Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти - 22.09.2023 Украина.ру

Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этиом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев

2023-09-22T13:36

2023-09-22T13:36

2023-09-22T13:43

севастополь

губернатор

новости

удар

киев

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"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Развожаев.Он призвал жителей сохранять спокойствие, а также не выкладывать фото и видеозаписи с места происшествия.Местные паблики написали, что в штабе флота образовалась "дырка". По их данным, взрывная волна была "сумасшедшая". Над штабом виден столб дыма.

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севастополь, губернатор, новости, удар, киев