Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти - 22.09.2023 Украина.ру
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Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти
Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти - 22.09.2023 Украина.ру
Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этиом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев
2023-09-22T13:36
2023-09-22T13:43
севастополь
губернатор
новости
удар
киев
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"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Развожаев.Он призвал жителей сохранять спокойствие, а также не выкладывать фото и видеозаписи с места происшествия.Местные паблики написали, что в штабе флота образовалась "дырка". По их данным, взрывная волна была "сумасшедшая". Над штабом виден столб дыма.
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севастополь, губернатор, новости, удар, киев
Севастополь, губернатор, Новости, удар, Киев

Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти

13:36 22.09.2023 (обновлено: 13:43 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие мемориального комплекса «Малахов курган» после реконструкции
Открытие мемориального комплекса «Малахов курган» после реконструкции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этиом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Развожаев.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, а также не выкладывать фото и видеозаписи с места происшествия.
Местные паблики написали, что в штабе флота образовалась "дырка". По их данным, взрывная волна была "сумасшедшая". Над штабом виден столб дыма.
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
20 сентября, 13:58
Возле Севастополя сбили БПЛА - губернаторВблизи Севастополя системой ПВО сбили беспилотники, сообщил 20 сентября губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале
 
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