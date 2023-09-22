Киев нанес ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе - власти
13:36 22.09.2023 (обновлено: 13:43 22.09.2023)
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОткрытие мемориального комплекса «Малахов курган» после реконструкции
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этиом сообщил 22 сентября в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба при обнаружении подобных элементов - не подходить и звонить в 112. На место выехали все оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется", - написал Развожаев.
Он призвал жителей сохранять спокойствие, а также не выкладывать фото и видеозаписи с места происшествия.
Местные паблики написали, что в штабе флота образовалась "дырка". По их данным, взрывная волна была "сумасшедшая". Над штабом виден столб дыма.