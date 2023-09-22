https://ukraina.ru/20230922/1049623490.html

"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву

"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву - 22.09.2023 Украина.ру

"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву

Западным союзникам Киева давно стало понятно, что конфликт на Украине будет затяжным. Это значит, что пора готовиться к новому боевому сезону. Об этом 22 сентября написал американский журнал The Economist, уточнив, что в вопросе помощи Украине есть как минимум два препятствия

2023-09-22T13:43

2023-09-22T13:43

2023-09-22T13:50

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"Мы должны подготовиться к длительной войне на Украине", - привело издание недавние слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Об этом же, уточнили авторы статьи, несколько раз говорил и американский президент Джо Байден, утверждавший, что США будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".В первом вопросе, уточняют американские журналисты, Западу предстоит столкнуться сразу с двумя проблемами: высокой стоимостью необходимых Киеву вооружений и сроками их поставки, так как "Россия достигла гоночного темпа" военного производства.По подсчетам западных экспертов, американские и европейские инвестиции в новые мощности не принесут значительного прироста производства как минимум до второй половины 2024-го или начала 2025 года. Это значит, что Россия вырвется вперед."По оценкам Великобритании, в следующем году Россия произведет 1-2 миллиона снарядов. И это помимо запаса около 5 миллионов снарядов, новых и отремонтированных. Это должно позволить ей производить не менее 15 000 выстрелов в день в течение года. По словам людей, знакомых с данными, это примерно соответствует росту потребления на Украине во время ее контрнаступления. Но Украина, вероятно, сможет выдержать такой темп всего пару месяцев", - отмечается в публикации The economist.Заимствование из других источников, добавили журналисты, тоже не сильно повлияет на глобальный расклад на фонте. Тем более, что большая часть уже имевшихся в распоряжении Запада советских боеприпасов уже давно была передана Киеву.Усложняет задачу помощи Украине и то, что называется политической волей, подчеркивается в статье. Два самых ярких примера - США и Польша. И если в Вашингтоне пока только спорят о том, что военные дотации Киеву пора урезать, то в Варшаве уже все решили.В среду, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет оружие своему соседу Киеву и сосредоточится на перевооружении современным снаряжением собственные войска.Авторы The economist отметили, что такое решение польские власти могли принять как минимум по двум основаниям. Первое - уже помогли, чем могли, отправив Украине большую часть своего запаса вооружения советских времен, включая танки и самолеты. Второе - "неприемлемое" поведение Киева.Во втором пункте имеется в виду зерновой конфликт Киева и Варшавы. Долгое время Польша пускала через свою территорию украинское зерно, фактически обрекая собственный аграрный сектор на банкротство.Однако когда Варшава решила вспомнить о своих интересах, представители киевского режима начали угрожать ей. Польские власти оценили такое поведение неприемлемым и отметили, что не обираются заботиться об интересах украинских олигархов во вред своим фермерам, а ведь именно этого требуют на Банковой.Отдельные эксперты уверены, что на этом дружба заклятых друзей закончилась, другие считают, что примирение произойдет в октябре, когда в Польше пройдут выборы и местным властям больше не нужно будет показывать заботу о своих аграриях.

https://ukraina.ru/20230922/1049619788.html

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новости, украина, помощь, киев