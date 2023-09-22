"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву - 22.09.2023 Украина.ру
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"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву
"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву - 22.09.2023 Украина.ру
"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву
Западным союзникам Киева давно стало понятно, что конфликт на Украине будет затяжным. Это значит, что пора готовиться к новому боевому сезону. Об этом 22 сентября написал американский журнал The Economist, уточнив, что в вопросе помощи Украине есть как минимум два препятствия
2023-09-22T13:43
2023-09-22T13:50
новости
украина
помощь
киев
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"Мы должны подготовиться к длительной войне на Украине", - привело издание недавние слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.Об этом же, уточнили авторы статьи, несколько раз говорил и американский президент Джо Байден, утверждавший, что США будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".В первом вопросе, уточняют американские журналисты, Западу предстоит столкнуться сразу с двумя проблемами: высокой стоимостью необходимых Киеву вооружений и сроками их поставки, так как "Россия достигла гоночного темпа" военного производства.По подсчетам западных экспертов, американские и европейские инвестиции в новые мощности не принесут значительного прироста производства как минимум до второй половины 2024-го или начала 2025 года. Это значит, что Россия вырвется вперед."По оценкам Великобритании, в следующем году Россия произведет 1-2 миллиона снарядов. И это помимо запаса около 5 миллионов снарядов, новых и отремонтированных. Это должно позволить ей производить не менее 15 000 выстрелов в день в течение года. По словам людей, знакомых с данными, это примерно соответствует росту потребления на Украине во время ее контрнаступления. Но Украина, вероятно, сможет выдержать такой темп всего пару месяцев", - отмечается в публикации The economist.Заимствование из других источников, добавили журналисты, тоже не сильно повлияет на глобальный расклад на фонте. Тем более, что большая часть уже имевшихся в распоряжении Запада советских боеприпасов уже давно была передана Киеву.Усложняет задачу помощи Украине и то, что называется политической волей, подчеркивается в статье. Два самых ярких примера - США и Польша. И если в Вашингтоне пока только спорят о том, что военные дотации Киеву пора урезать, то в Варшаве уже все решили.В среду, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет оружие своему соседу Киеву и сосредоточится на перевооружении современным снаряжением собственные войска.Авторы The economist отметили, что такое решение польские власти могли принять как минимум по двум основаниям. Первое - уже помогли, чем могли, отправив Украине большую часть своего запаса вооружения советских времен, включая танки и самолеты. Второе - "неприемлемое" поведение Киева.Во втором пункте имеется в виду зерновой конфликт Киева и Варшавы. Долгое время Польша пускала через свою территорию украинское зерно, фактически обрекая собственный аграрный сектор на банкротство.Однако когда Варшава решила вспомнить о своих интересах, представители киевского режима начали угрожать ей. Польские власти оценили такое поведение неприемлемым и отметили, что не обираются заботиться об интересах украинских олигархов во вред своим фермерам, а ведь именно этого требуют на Банковой.Отдельные эксперты уверены, что на этом дружба заклятых друзей закончилась, другие считают, что примирение произойдет в октябре, когда в Польше пройдут выборы и местным властям больше не нужно будет показывать заботу о своих аграриях.
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Новости, Украина, помощь, Киев

"Россия достигла гоночного темпа": The Economist заглянул в карманы Запада ради помощи Киеву

13:43 22.09.2023 (обновлено: 13:50 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Михаил Куравлев / Перейти в фотобанкПроизводство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге
Производство боекомплекта для танков на заводе им. Карла Либкнехта в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Михаил Куравлев
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Западным союзникам Киева давно стало понятно, что конфликт на Украине будет затяжным. Это значит, что пора готовиться к новому боевому сезону. Об этом 22 сентября написал американский журнал The Economist, уточнив, что в вопросе помощи Украине есть как минимум два препятствия
"Мы должны подготовиться к длительной войне на Украине", - привело издание недавние слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Об этом же, уточнили авторы статьи, несколько раз говорил и американский президент Джо Байден, утверждавший, что США будет поддерживать Киев "столько, сколько потребуется".

"Какими бы железными ни звучали эти обещания, они зависят от двух неопределенных переменных. Одной из них является способность Запада снабдить украинскую армию достаточным количеством оружия и боеприпасов. Во-вторых, это политическая воля продолжать их передачу", - отметил The economist.

В первом вопросе, уточняют американские журналисты, Западу предстоит столкнуться сразу с двумя проблемами: высокой стоимостью необходимых Киеву вооружений и сроками их поставки, так как "Россия достигла гоночного темпа" военного производства.
По подсчетам западных экспертов, американские и европейские инвестиции в новые мощности не принесут значительного прироста производства как минимум до второй половины 2024-го или начала 2025 года. Это значит, что Россия вырвется вперед.
"По оценкам Великобритании, в следующем году Россия произведет 1-2 миллиона снарядов. И это помимо запаса около 5 миллионов снарядов, новых и отремонтированных. Это должно позволить ей производить не менее 15 000 выстрелов в день в течение года. По словам людей, знакомых с данными, это примерно соответствует росту потребления на Украине во время ее контрнаступления. Но Украина, вероятно, сможет выдержать такой темп всего пару месяцев", - отмечается в публикации The economist.
Заимствование из других источников, добавили журналисты, тоже не сильно повлияет на глобальный расклад на фонте. Тем более, что большая часть уже имевшихся в распоряжении Запада советских боеприпасов уже давно была передана Киеву.
Усложняет задачу помощи Украине и то, что называется политической волей, подчеркивается в статье. Два самых ярких примера - США и Польша. И если в Вашингтоне пока только спорят о том, что военные дотации Киеву пора урезать, то в Варшаве уже все решили.
В среду, 20 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава больше не поставляет оружие своему соседу Киеву и сосредоточится на перевооружении современным снаряжением собственные войска.
Авторы The economist отметили, что такое решение польские власти могли принять как минимум по двум основаниям. Первое - уже помогли, чем могли, отправив Украине большую часть своего запаса вооружения советских времен, включая танки и самолеты. Второе - "неприемлемое" поведение Киева.
Во втором пункте имеется в виду зерновой конфликт Киева и Варшавы. Долгое время Польша пускала через свою территорию украинское зерно, фактически обрекая собственный аграрный сектор на банкротство.
Однако когда Варшава решила вспомнить о своих интересах, представители киевского режима начали угрожать ей. Польские власти оценили такое поведение неприемлемым и отметили, что не обираются заботиться об интересах украинских олигархов во вред своим фермерам, а ведь именно этого требуют на Банковой.
Отдельные эксперты уверены, что на этом дружба заклятых друзей закончилась, другие считают, что примирение произойдет в октябре, когда в Польше пройдут выборы и местным властям больше не нужно будет показывать заботу о своих аграриях.
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