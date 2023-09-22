https://ukraina.ru/20230922/1049623071.html

Олигархов пощадили, сожжение Москвы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 сентября

Олигархов пощадили, сожжение Москвы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 сентября - 22.09.2023 Украина.ру

Олигархов пощадили, сожжение Москвы, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 22 сентября

Кабмин отложил создание реестра олигархов. Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил о том, что предки украинцев сожгли Москву. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-22T13:00

2023-09-22T13:00

2023-09-22T14:30

хроники

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/16/1049623807_0:42:640:402_1920x0_80_0_0_03c58dcc0e0c5ad12f2c52299a928029.jpg.webp

Кабинет министров Украины внес изменения в план «мероприятий по предотвращению злоупотребления чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархами)». Соответствующее распоряжение от 19 сентября было обнародовано на правительственном портале.В соответствии с приложением к распоряжению, функционирование и наполнение реестра олигархов планируется через три месяца со дня прекращения/отмены военного положения.До этого распоряжения Кабмина предполагалось, что реестр олигархов создадут через три месяца со дня опубликования заключения Венецианской комиссии в закон об олигархах.При этом ранее ряд украинских СМИ сообщал, что борьба с олигархами всё больше интересует украинцев.«По социологическим замерам, которые уже проводят, оказалось, что украинцам больше интересна тема арестов олигархов, зажравшейся элиты и борьбы за справедливость внутри страны, чем военный кейс (люди устали от войны и начинают от неё абстрагироваться)», — отмечал 4 сентября популярный на Украине телеграм-канал «Легитимный».Позже, 18 сентября, другой популярный в стране канал — «Резидент» — сообщил, что в Кабмине подумывают над национализацией имущества некоторых олигархов.«Наш источник в ОП рассказал, что Офис Президента недоволен сокращением военной и финансовой помощи от США в три раза, которые еще нужно выбить в Конгрессе. Кабмин уже сверстал бюджет тотальной экономии, чтобы продолжить войну в 2024 году при минимальной поддержке от Запада, но если США продолжит сокращать поддержку, то на 2025 год нам придётся отменять всю социалку и национализировать собственность олигархов», — указывалось в публикации.Однако 22 сентября этот же канал со ссылкой на источники в делегации Украины сообщил о том, что США готовы предоставить Украине всю необходимую финансовую помощь."Наши источники в украинской делегации в США рассказали, что после встречи с конгрессменами и сенаторами Офис президента уверен в продолжении финансовой и военной помощи от США. Зеленский был доволен переговорами и хочет получить новые виды вооружения от Запада", - отмечалось в публикации.Таким образом, расправу над олигархами, очевидно, решили отложить на более позднее время.Кто сжёг МосквуНачальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью журналисту Дмитрию Комарову заявил, что Россия якобы занимается подменой истории.«Они начинают искусственно придумывать историю для регионов. Рассказывают, что их истории не существует, она неправильная, что все это исторически российские земли, что нет там таких народов», — пояснил начальник ГУР.Буданов настоял на важности «возвращения своей истории» для Украины.«Это мы Киевская Русь. Отсюда всё пошло. Это наши предки и Москву жгли в свое время. Русь в те времена в Константинополь заходила. Нам надо вернуть свою историю, а она —славная», — подчеркнул Буданов.Между тем, два больших пожара Москвы никак не связаны с украинцами. Возможно, Буданов имел в виду Московское осадное сидение — 1618 года — осаду Москвы армией Речи Посполитой во главе с Владиславом Вазой и великим гетманом литовским Яном Каролем Ходкевичем в союзе с запорожскими казаками под командованием гетмана Петра Сагайдачного. Этот эпизод часто упоминается в украинских учебниках по истории и используется политиками несмотря на то, что сама осада для поляков, литовцев и запорожцев была безуспешной. При этом Москву сжечь им не удалось.До этого город был сожжён во время похода Девлет-Гирея на Русь в 1571 году. Также известен Большой пожар 1812 года, когда в Москве находилась оккупационная армия Наполеона.Примечательно, что когда «Русь заходила в Константинополь» (X век) на месте Москвы находились поселения финно-угорских племён и вятичей. При этом тогда Москву никакие русские князья не жгли - её просто не было...Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что Буданов либо руководствуется украинскими историческими мифами, либо считает украинцев потомками крымских татар или французов.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли 43 удара по территории этого региона России.«На Донецком направлении противник совершил 36 обстрелов из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, на Горловском — 4 обстрела из артиллерии 152 мм, на Ясиноватском — 3 обстрела из артиллерии 155 мм, в т. ч. с кассетной боевой частью, выпущена 161 единица различных боеприпасов», — отмечалось в сообщении.Под огнём ВСУ оказались районы пяти населённых пунктов республики: Горловка (Центрально-Городской, Никитовский районы), Ясиноватский район, столица Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский, Кировский районы), Еленовка.«Поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Червоногвардейском районе Макеевки», — сообщало представительство.Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения в Куйбышевском районе Донецка, Никитовском районе Горловки и Червоногвардейском районе Макеевки, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому, Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка в общей сложности 15 снарядов калибром 155 мм, в т. ч. и кассетных, по Ясиноватскому району — 22 снаряда калибром 155 мм.По данным агентства «Таврия. Новости Херсонской области» минувшим днём ВСУ выпустили по этому региону РФ 72 снаряда.«ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 72 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Песчановка — 12; Корсунка — 9; Алёшки — 17; Днепряны — 10; Солонцы — 8; Крынки — 7; Голая Пристань — 9», — информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии.«Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Днепряны, Корсунка, Крынки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — сообщало агентство.Утром 22 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов по этому региону России со стороны ВСУ.«В Белгородском районе по селу Наумовка выпущено 20 артиллерийских снарядов, по селу Щетиновка — три. ...В Борисовском районе под миномётный обстрел попала окраина села Богун-Городок — установлено 5 прилётов. ...В Валуйском городском округе из миномёта обстреляли село Долгое — зафиксировано три прилёта», — указывалось в сводке.Пострадавших не было. В Долгом был повреждён один грузовик.Кроме того, по селу Вериговка было выпущено два миномётных снаряда, по окраине села Новопетровка — 6 миномётных снарядов. Пострадавших не было. В результате обстрела в Новопетровке был повреждён комбайн.«В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено три миномётных снаряда, по окраинам сел Сподарюшино и Безымено — один и пять миномётных снарядов соответственно. ...В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попала окраина села Вязовое — установлено 24 прилёта», — писал Гладков.Пострадавших не было. В Вязовом в одном частном домовладении повреждения получили фасад, крыша, ограждения, выбиты окна. Также были повреждены один легковой автомобиль, линии газо- и электроснабжения. Сейчас ЛЭП и газопроводная линия восстановлены.Также на окраинах сел Староселье и Прилесье с БПЛА было сброшено по одному осколочному боеприпасу. По окраине села Репяховка выпущено два миномётных снаряда, по окраине поселка Прилесье — 3 миномётных и 8 артиллерийских снарядов. Во всех случаях обошлось без последствий.«В Шебекинском городском округе из миномёта обстреляли село Новая Таволжанка — зафиксировано 5 прилётов. Никто не пострадал. В результате обстрела повреждения получил один автомобиль, на одном из предприятий повреждены ворота и остекление. По селу Середа выпущено 10 миномётных снарядов, по хутора Балки — три артиллерийских снаряда, по поселку Первомайский — три миномётных снаряда, по селу Терезовка — 4 артиллерийских снаряда, по МАПП "Шебекино" — один минометный снаряд. В данных населённых пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. Под артиллерийский обстрел попало село Максимовка — установлено 12 прилётов. Пострадавших нет. Повреждения получили два частных домовладения и линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена», — сообщил Гладков.Позже у себя в телеграм-канале он рассказал об обстреле хутора Валковский Белгородского района. Пострадавших в результате обстрела не было.Министерство обороны России утром сообщило о попытке Украины атаковать Крым.«Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа», — уточнили в ведомстве.Кроме того, расчёты ПВО сегодня сбили два беспилотника такого же типа над акваторией Чёрного моря. Один из них — вблизи юго-восточного побережья Крыма, другой — в Туапсинском районе Краснодарского края.

https://ukraina.ru/20230922/1049616006.html

https://ukraina.ru/20230921/1049610015.html

https://ukraina.ru/20230921/1049593601.html

https://ukraina.ru/20230921/1049583111.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив