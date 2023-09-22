В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака - 22.09.2023 Украина.ру
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В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака
В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака - 22.09.2023 Украина.ру
В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака
Средствами ПВО у западного побережья Крыма сбита украинская управляемая ракета и два беспилотника, сообщили 22 сентября в Минобороны РФ
2023-09-22T12:35
2023-09-22T12:35
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Попытка атаки киевского режима авиационными средствами была пресечена около 10:30 утра 22 сентября.Ранее утром в Минобороны также собощили об уничтожении двух БПЛА самолётного типа вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.Накануне оборонное ведомство информировало о массированной беспилотной атаке ВСУ на Крымский полуостров. Тогда силы ПВО уничтожили 19 дронов.
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новости, россия, крым, беспилотники, беспилотник, бпла, всу, киевский режим, минобороны рф
Новости, Россия, Крым, беспилотники, беспилотник, БПЛА, ВСУ, киевский режим, Минобороны РФ

В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака

12:35 22.09.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Средствами ПВО у западного побережья Крыма сбита украинская управляемая ракета и два беспилотника, сообщили 22 сентября в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа", - уточнили в ведомстве.
Попытка атаки киевского режима авиационными средствами была пресечена около 10:30 утра 22 сентября.
Ранее утром в Минобороны также собощили об уничтожении двух БПЛА самолётного типа вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.
Накануне оборонное ведомство информировало о массированной беспилотной атаке ВСУ на Крымский полуостров. Тогда силы ПВО уничтожили 19 дронов.
украинский БПЛА Vampire - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
06:30
Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"Еще до начала украинского "контрнаступа" стало известно, что ВСУ массово готовят своих операторов БПЛА. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
НовостиРоссияКрымбеспилотникибеспилотникБПЛАВСУкиевский режимМинобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
12:35В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака
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