В Крыму прозвучали взрывы. В Минобороны объяснили: отражена атака
Средствами ПВО у западного побережья Крыма сбита украинская управляемая ракета и два беспилотника, сообщили 22 сентября в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа", - уточнили в ведомстве.
Попытка атаки киевского режима авиационными средствами была пресечена около 10:30 утра 22 сентября.
Ранее утром в Минобороны также собощили об уничтожении двух БПЛА самолётного типа вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края.
Накануне оборонное ведомство информировало о массированной беспилотной атаке ВСУ на Крымский полуостров. Тогда силы ПВО уничтожили 19 дронов.
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