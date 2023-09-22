Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев - 22.09.2023 Украина.ру
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Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев - 22.09.2023 Украина.ру
Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
2023-09-22T11:23
2023-09-22T11:23
новости
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евсеев
россия
"ланцет"
иран
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00:25 - "Ланцеты" над Кривым Рогом: о последствиях успешной атаки;02:45 – Какие объекты могут атаковать "Ланцеты"?05:10 – Контрбатарейная война: чего не хватает России?09:55 – Какую помощь Иран и Северная Корея могут оказать России?15:50 – Чем лучше наносить удары по мостам противника?19:00 – Что происходит в зоне СВО?20:53 – На что ВС РФ следует обратить внимание?
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, видео, евсеев, россия, "ланцет", иран, кндр
Новости, Видео, Евсеев, Россия, "Ланцет", Иран, КНДР

Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев

11:23 22.09.2023
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
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Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
00:25 - "Ланцеты" над Кривым Рогом: о последствиях успешной атаки;
02:45 – Какие объекты могут атаковать "Ланцеты"?
05:10 – Контрбатарейная война: чего не хватает России?
09:55 – Какую помощь Иран и Северная Корея могут оказать России?
15:50 – Чем лучше наносить удары по мостам противника?
19:00 – Что происходит в зоне СВО?
20:53 – На что ВС РФ следует обратить внимание?
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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