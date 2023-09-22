https://ukraina.ru/20230922/1049618722.html

Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев

Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев - 22.09.2023 Украина.ру

Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев

Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске

2023-09-22T11:23

2023-09-22T11:23

2023-09-22T11:23

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00:25 - "Ланцеты" над Кривым Рогом: о последствиях успешной атаки;02:45 – Какие объекты могут атаковать "Ланцеты"?05:10 – Контрбатарейная война: чего не хватает России?09:55 – Какую помощь Иран и Северная Корея могут оказать России?15:50 – Чем лучше наносить удары по мостам противника?19:00 – Что происходит в зоне СВО?20:53 – На что ВС РФ следует обратить внимание?

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новости, видео, евсеев, россия, "ланцет", иран, кндр