Что Россия будет уничтожать "ланцетами" и чем нам могут помочь Иран и КНДР - Евсеев
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Военный эксперт, заведующий отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ Владимир Евсеев в эфире Украина.ру проанализировал, как Россия в зоне СВО может применять БПЛА "Ланцет", а также прокомментировал уничтожение войсками РФ моста через реку Оскол в Купянске
00:25 - "Ланцеты" над Кривым Рогом: о последствиях успешной атаки;
02:45 – Какие объекты могут атаковать "Ланцеты"?
05:10 – Контрбатарейная война: чего не хватает России?
09:55 – Какую помощь Иран и Северная Корея могут оказать России?
15:50 – Чем лучше наносить удары по мостам противника?
19:00 – Что происходит в зоне СВО?
20:53 – На что ВС РФ следует обратить внимание?
10:17"Будем снова дружить и любить друг друга": одесская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВОУкраинская блогерша вышла на улицы Одессы, чтобы узнать, как жители города отреагируют, "если боевые действия заморозят прямо сейчас". Однако ответы "патриотке" не понравились. Ролик с опросом блогерши завирусился в сети 22 сентября