https://ukraina.ru/20230922/1049616784.html

"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО

"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО - 22.09.2023 Украина.ру

"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО

Украинская блогерша вышла на улицы Одессы, чтобы узнать, как жители города отреагируют, "если боевые действия заморозят прямо сейчас". Однако ответы "патриотке" не понравились. Ролик с опросом блогерши завирусился в сети 22 сентября

2023-09-22T10:17

2023-09-22T10:17

2023-09-22T10:17

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Какими были ответы других жителей Одессы, история умалчивает. В сеть блогерша выложила только ту часть видео, которая больше всего ее возмутила: две пожилые женщины выступили за мир и дружбу с Россией."Я бы вздохнула с облегчением хоть на время", - ответила на вопрос одна из пенсионерок."Бабули там, к сожалению, ничего не решают", "А основная масса опрошенных топит и ждёт перемогу! Мозги им успели загадить!", "Квартиры сдают посуточно. Бизнес накрылся, вот про мир братьев и говорят", "Страшно за этих бабушек, что теперь с ними нацики сделают..." - отреагировали пользователи сети.История современной Украины уже знает примеры того, как местные "патриоты" поступают с пожилыми людьми, которые вспоминают Советский Союз добрым словом или выступают за мир и дружбу с Россией.Две недели назад десантник из 95-й бригады ВСУ жестоко избил 74-летнего односельчанина за портрет Ленина. Военный приехал в родное село в Житомирской области в отпуск, по пути домой встретил Александра Петровича, который обнял его и предложил зайти в гости, чтобы выпить "за здравие".Дома у пенсионера всушник увидел портрет Ленина и потребовал уничтожить его, а когда пожилой человек отказался это сделать, военный избил его и сжег изображение Ленина.Пенсионер попал в больницу с переломами ребер.

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новости, украина, одесса, сво, блогер