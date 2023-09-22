"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО - 22.09.2023 Украина.ру
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"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО
"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО - 22.09.2023 Украина.ру
"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО
Украинская блогерша вышла на улицы Одессы, чтобы узнать, как жители города отреагируют, "если боевые действия заморозят прямо сейчас". Однако ответы "патриотке" не понравились. Ролик с опросом блогерши завирусился в сети 22 сентября
2023-09-22T10:17
2023-09-22T10:17
новости
украина
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Какими были ответы других жителей Одессы, история умалчивает. В сеть блогерша выложила только ту часть видео, которая больше всего ее возмутила: две пожилые женщины выступили за мир и дружбу с Россией."Я бы вздохнула с облегчением хоть на время", - ответила на вопрос одна из пенсионерок."Бабули там, к сожалению, ничего не решают", "А основная масса опрошенных топит и ждёт перемогу! Мозги им успели загадить!", "Квартиры сдают посуточно. Бизнес накрылся, вот про мир братьев и говорят", "Страшно за этих бабушек, что теперь с ними нацики сделают..." - отреагировали пользователи сети.История современной Украины уже знает примеры того, как местные "патриоты" поступают с пожилыми людьми, которые вспоминают Советский Союз добрым словом или выступают за мир и дружбу с Россией.Две недели назад десантник из 95-й бригады ВСУ жестоко избил 74-летнего односельчанина за портрет Ленина. Военный приехал в родное село в Житомирской области в отпуск, по пути домой встретил Александра Петровича, который обнял его и предложил зайти в гости, чтобы выпить "за здравие".Дома у пенсионера всушник увидел портрет Ленина и потребовал уничтожить его, а когда пожилой человек отказался это сделать, военный избил его и сжег изображение Ленина.Пенсионер попал в больницу с переломами ребер.
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новости, украина, одесса, сво, блогер
Новости, Украина, Одесса, СВО, блогер

"Будем снова дружить и любить друг друга": украинская блогерша пришла в бешенство от слов горожан об СВО

10:17 22.09.2023
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкГорода мира. Одесса
Города мира. Одесса - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Денис Петров
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Украинская блогерша вышла на улицы Одессы, чтобы узнать, как жители города отреагируют, "если боевые действия заморозят прямо сейчас". Однако ответы "патриотке" не понравились. Ролик с опросом блогерши завирусился в сети 22 сентября
Какими были ответы других жителей Одессы, история умалчивает. В сеть блогерша выложила только ту часть видео, которая больше всего ее возмутила: две пожилые женщины выступили за мир и дружбу с Россией.
"Я бы вздохнула с облегчением хоть на время", - ответила на вопрос одна из пенсионерок.

"Нет, я была бы очень рада. Потому что если заморозят [конфликт], значит будут переговоры и мы договоримся и будем жить, как раньше: дружить, любить друг друга, украинцы, русские. Мы же все братья и сестры, мы не можем быть врагами, это бог нам не позволит. Мы все погибнем, если мы не помиримся. Уйдут эти все власти, которые не понимают, что они творят, а люди останутся, настоящие люди - одесситы, украинцы, русские кто угодно. Любовь побеждает", - сказала вторая женщина.

© кадр из видео
© кадр из видео
"Бабули там, к сожалению, ничего не решают", "А основная масса опрошенных топит и ждёт перемогу! Мозги им успели загадить!", "Квартиры сдают посуточно. Бизнес накрылся, вот про мир братьев и говорят", "Страшно за этих бабушек, что теперь с ними нацики сделают..." - отреагировали пользователи сети.
История современной Украины уже знает примеры того, как местные "патриоты" поступают с пожилыми людьми, которые вспоминают Советский Союз добрым словом или выступают за мир и дружбу с Россией.
Две недели назад десантник из 95-й бригады ВСУ жестоко избил 74-летнего односельчанина за портрет Ленина. Военный приехал в родное село в Житомирской области в отпуск, по пути домой встретил Александра Петровича, который обнял его и предложил зайти в гости, чтобы выпить "за здравие".
Дома у пенсионера всушник увидел портрет Ленина и потребовал уничтожить его, а когда пожилой человек отказался это сделать, военный избил его и сжег изображение Ленина.
Пенсионер попал в больницу с переломами ребер.
Форум Какая Украина нам нужна? - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Пушилин описал обстановку на нескольких направлениях в зоне СВОСитуация на Авдеевском и Марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами. Об этом 22 сентября сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в своем телеграм-канале
 
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