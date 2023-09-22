https://ukraina.ru/20230922/1049616006.html

Первые "Абрамсы", Зеленский и Артёмовск. Главное на Украине на утро 22 сентября

Первые "Абрамсы", Зеленский и Артёмовск. Главное на Украине на утро 22 сентября - 22.09.2023 Украина.ру

Первые "Абрамсы", Зеленский и Артёмовск. Главное на Украине на утро 22 сентября

Президент США Джо Байден объявил о скором прибытии первых танков "Абрамс" на Украину. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал захватить Артёмовск

2023-09-22T10:00

2023-09-22T10:00

2023-09-22T10:59

эксклюзив

хроники

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На расширенной двусторонней встрече с украинской делегацией Байден объявил о новом транше помощи Киеву.«Сегодня я одобрил следующий транш американской помощи Украине, включая больше артиллерии, больше боеприпасов, больше противотанкового вооружения. На следующей неделе первые американские танки "Абрамс" будут доставлены на Украину. Мы также сосредоточены на укреплении потенциала противовоздушной обороны Украины, чтобы защитить критически важную инфраструктуру, которая обеспечивает тепло и свет в самые холодные и темные дни года. Это включает предоставление второй батареи ПВО Hawk с постоянными поставками дополнительных батарей и других систем ежемесячно в течение зимы. А также установок-перехватчиков», — заявил Байден.Примечательно, что Байден также вмешался в разговор журналиста и президента Украины Владимира Зеленского, которого журналист спрашивал, получил ли украинский президент заверения от Конгресса относительно финансирования дополнительной помощи.«Я рассчитываю на благоразумие Конгресса Соединённых Штатов, потому что альтернативы нет», — заявил он.При этом Байден отметил, что США и дальше намерены поддерживать украинскую власть.«Мы стремимся построить силы, способные обеспечить долгосрочную безопасность Украины. ...Америка никогда не отступится от этого. Вот почему 575 дней мы стоим с Украиной и будем продолжать стоять с вами, господин президент», — подчеркнул Байден.В свою очередь Зеленский заявил о том, что США и Украина договорились о совместном производстве оружия.«Очень важный визит в Вашингтон был, очень весомые результаты. Встреча с президентом Байденом, с его командой. Есть новый оборонный пакет: ПВО, артиллерия, снаряды, инженерные средства. И долгосрочная договорённость — будем вместе работать, чтобы совместно с Америкой Украина производила необходимое оружие. Это новый уровень нашего единства! Копродукция в "оборонке" с Соединёнными Штатами — это историческая вещь. Новая промышленная база, новые рабочие места для обоих наших народов. Украина сможет производить, в частности, ПВО», — заявил Зеленский.По словам Зеленского, Украина готовится создать новую оборонную экосистему вместе с Соединёнными Штатами, чтобы производить оружие.Зеленский заявил, что «это будет иметь глобальные положительные результаты».Он также рассказал, что глава украинского Минстратегпрома Александр Камышин подписал соглашения о сотрудничестве с тремя ключевыми американскими ассоциациями. К работе на Украине привлекают более 2 тысяч американских оборонных компаний.Основатель батальона «Восток», замначальника Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский отметил, что визит Зеленского свидетельствует о том, что расчёты Украины и США не оправдались.«Зеленский в Америке выпрашивает помощь, без которой Украине придется совсем туго. На что Зеленский надеется? Ещё год назад считалось, что затягивание войны неизбежно приведёт Россию к падению. Санкции ударят по экономике, война истощит запасы, непонятные сроки её окончания снизят уровень мотивированности общества, проблемы в армии, тиражируемые всеми способами, вызовут недовольство, — всё это должно было спровоцировать такие последствия, которые Россия не смогла бы переварить. Что Зеленский? Это марионетка, которая заботится только о своём сохранении во власти — прежде всего, его идейные вдохновители рассчитывали на эти последствия. Но не случилось», — указал Ходаковский.Практически одновременно стало известно, что украинские лётчики приступили к переобучению на американские истребители F-16 в Дании и вскоре начнут прибывать на подготовку в США. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.«Насколько я знаю, тренировки в Дании уже начались. Что касается подготовки здесь, в США, мы ожидаем, что украинские пилоты и техники вскоре приедут на первичные курсы английского языка, после чего начнется лётная подготовка», — заявил он на брифинге для СМИ.Днём ранее стало известно о том, что Украина получила 10 шведских танков Stridsvagn 122 (Strv122). При этом Швеция обучила и украинские экипажи для этих танков.«Мы предоставили им то, что смогли дать из качественной техники и хороших знаний», — заявил начальник оперативного отдела штаба армии королевства Матс Людвиг.Танк Strv122 — плод совместной шведско-немецкой доработки немецкого танка Leopard 2.На сегодняшний день шведская армия располагала 120 такими машинами. Решение о передаче 10% танков Украине было принято 24 февраля этого года. Тогда командующий шведской армии Йонни Линдфорс, заявил, что танки должны быть восполнены как можно скорее, в противном случае армия не сможет достичь требований, предъявляемых членством в НАТО.Заявление Зеленского по АртёмовскуВо время дискуссии с американскими редакторами в Вашингтоне Зеленский заявил, что украинские формирования готовятся захватить Артёмовск и ещё два российских города."Мы деоккупируем Бахмут (украинское название Артёмовска — Ред.). Я думаю, что мы деоккупируем ещё два города", - отметил Зеленский.Что же до двух остальных городов, то их названия Зеленский отказался говорить."Я не скажу, какие именно города, извините. И поэтому у нас есть план. Очень, очень комплексный план", - отметил Зеленский.Ранее, 20 сентября, глаава врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что российские подразделения закрепились на высотах на севере Клещеевки, что у Артёмовска. За Клещеевку идут бои."За населённый пункт идут бои, не останавливаются, ещё до освобождения Артемовска, если посмотреть правде в глаза… От населённого пункта практически ничего не осталось, на юго-западе сейчас находится противник, на окраинах попытался закрепиться. С северной части, где часть высот, там закрепились Вооружённые силы РФ", – сказал Пушилин в эфире "Соловьев Live".Уже утром 22 сентября Пушилин во время видеообращения отметил, что ситуация на артёмовском направлении остаётся горячей."Ситуация в Артёмовске остается горячей, сам Артёмовск под хаотичными обстрелами", - заявил Пушилин.Он также заявил о позиционном противостоянии на авдеевском и марьинском направлении.

https://ukraina.ru/20230921/1049610015.html

https://ukraina.ru/20230921/1049593601.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники