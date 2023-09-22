Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине - 22.09.2023 Украина.ру
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Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине - 22.09.2023 Украина.ру
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине
Президент США Джо Байден 21 сентября заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине
2023-09-22T07:55
2023-09-22T07:55
помощь
украина
сша
зарубежье
джо байден
новости
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"Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения", - сказал Байден по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.По словам Байдена, в новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея ПВО Hawk, и "аналогичные системы будут поставляться ежемесячно в течение зимы".В новый транш также войдут пусковые установки и системы перехвата.Пентагон в свою очередь информировал, что новый пакет американской военной помощи Украине включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками.Суммарная стоимость имущества, передаваемого Украине с американских армейских складов, составляет 325 миллионов долларов.
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помощь, украина, сша, зарубежье, джо байден, новости
помощь, Украина, США, Зарубежье, Джо Байден, Новости

Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине

07:55 22.09.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент США Джо Байден 21 сентября заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине
"Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения", - сказал Байден по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам Байдена, в новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея ПВО Hawk, и "аналогичные системы будут поставляться ежемесячно в течение зимы".
В новый транш также войдут пусковые установки и системы перехвата.
Пентагон в свою очередь информировал, что новый пакет американской военной помощи Украине включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками.
Суммарная стоимость имущества, передаваемого Украине с американских армейских складов, составляет 325 миллионов долларов.
Зеленский Дуда
19 сентября, 21:46
"Украине было бы хорошо помнить, что она получает от нас помощь" – ДудаБольше всего президента Польши беспокоит перспектива победы России в СВО. Об этом Анджей Дуда заявил 19 сентября Нью-Йорке.
 
помощьУкраинаСШАЗарубежьеДжо БайденНовости
 
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