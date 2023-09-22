https://ukraina.ru/20230922/1049613311.html
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине - 22.09.2023 Украина.ру
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине
Президент США Джо Байден 21 сентября заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине
2023-09-22T07:55
2023-09-22T07:55
2023-09-22T07:55
помощь
украина
сша
зарубежье
джо байден
новости
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"Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения", - сказал Байден по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.По словам Байдена, в новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея ПВО Hawk, и "аналогичные системы будут поставляться ежемесячно в течение зимы".В новый транш также войдут пусковые установки и системы перехвата.Пентагон в свою очередь информировал, что новый пакет американской военной помощи Украине включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками.Суммарная стоимость имущества, передаваемого Украине с американских армейских складов, составляет 325 миллионов долларов.
https://ukraina.ru/20230919/1049548164.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
помощь, украина, сша, зарубежье, джо байден, новости
помощь, Украина, США, Зарубежье, Джо Байден, Новости
Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине
Президент США Джо Байден 21 сентября заявил, что утвердил новый пакет военной помощи Украине
"Сегодня я одобряю новый транш американской оборонной помощи Украине, он включает еще больше артиллерии, снарядов и противотанкового вооружения", - сказал Байден по итогам переговоров с Владимиром Зеленским в Белом доме.
По словам Байдена, в новый пакет военной помощи также войдет вторая батарея ПВО Hawk, и "аналогичные системы будут поставляться ежемесячно в течение зимы".
В новый транш также войдут пусковые установки и системы перехвата.
Пентагон в свою очередь информировал, что новый пакет американской военной помощи Украине включает кассетные артиллерийские снаряды, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, системы ПВО Avenger и пулеметы для борьбы с беспилотниками.
Суммарная стоимость имущества, передаваемого Украине с американских армейских складов, составляет 325 миллионов долларов.