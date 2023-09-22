Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае - 22.09.2023 Украина.ру
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Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае
Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае - 22.09.2023 Украина.ру
Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Краснодарском крае. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны России
2023-09-22T07:11
2023-09-22T07:16
пво
атака
беспилотники
новости
крым
краснодарский край
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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в материале.Накануне оборонное ведомство информировало о массированной беспилотной атаке ВСУ на Крымский полуостров. Тогда силы ПВО уничтожили 19 дронов.
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пво, атака, беспилотники, новости, крым, краснодарский край
ПВО, атака, беспилотники, Новости, Крым, краснодарский край

Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае

07:11 22.09.2023 (обновлено: 07:16 22.09.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Краснодарском крае. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в материале.
Накануне оборонное ведомство информировало о массированной беспилотной атаке ВСУ на Крымский полуостров. Тогда силы ПВО уничтожили 19 дронов.
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ПВОатакабеспилотникиНовостиКрымкраснодарский край
 
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Заголовок открываемого материала
07:11Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае
06:30Военный эксперт рассказал, когда Украина оправит в атаку тысячи боевых дронов с новой "начинкой"
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