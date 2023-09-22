Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае
07:11 22.09.2023 (обновлено: 07:16 22.09.2023)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Краснодарском крае. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в материале.
Накануне оборонное ведомство информировало о массированной беспилотной атаке ВСУ на Крымский полуостров. Тогда силы ПВО уничтожили 19 дронов.