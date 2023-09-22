https://ukraina.ru/20230922/1049612944.html

Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае

Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае - 22.09.2023 Украина.ру

Российская система ПВО уничтожила украинские беспилотники в Крыму и Краснодарском крае

Система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила два украинских беспилотника вблизи побережья Крыма и в Краснодарском крае. Об этом 22 сентября сообщили в Минобороны России

2023-09-22T07:11

2023-09-22T07:11

2023-09-22T07:16

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"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края", - говорится в материале.Накануне оборонное ведомство информировало о массированной беспилотной атаке ВСУ на Крымский полуостров. Тогда силы ПВО уничтожили 19 дронов.

https://ukraina.ru/20230921/1049579881.html

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пво, атака, беспилотники, новости, крым, краснодарский край