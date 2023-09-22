https://ukraina.ru/20230922/1049597991.html
"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России - 22.09.2023 Украина.ру
"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
США планируют открыть два новых фронта против России, на которых могут появиться ядерные виды вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T05:30
2023-09-22T05:30
2023-09-22T05:30
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сша
россия
ядерное оружие
вооружение
президент сша
фронт
война
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США открывают новый Закавказский фронт против России, на подходе еще один – среднеазиатский. На этих фронтах будут применяться конвенциональные средства вооружения, но дело дойдет до того, что могут появиться и ядерные, рассказал Леонков.Соединенные Штаты – единственное государство, которое оставляло за собой право первым применить ядерное оружие. Но в какой момент они посчитают, что его можно применить – вопрос риторический, добавил эксперт.Потери во вьетнамской войне привели к тому, что в США начались антиправительственные волнения. Это привело к смене президента и заключению позорного мира. Но тогда население США могло призвать к ответу своих политиков. Сейчас это, к сожалению, не наблюдается, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049590044.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, ядерное оружие, вооружение, президент сша, фронт, война
Новости, США, Россия, Ядерное оружие, вооружение, президент США, фронт, война
"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
США планируют открыть два новых фронта против России, на которых могут появиться ядерные виды вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
США открывают новый Закавказский фронт против России, на подходе еще один – среднеазиатский. На этих фронтах будут применяться конвенциональные средства вооружения, но дело дойдет до того, что могут появиться и ядерные, рассказал Леонков.
Соединенные Штаты – единственное государство, которое оставляло за собой право первым применить ядерное оружие. Но в какой момент они посчитают, что его можно применить – вопрос риторический, добавил эксперт.
"К власти пришел полоумный дед с администрацией, которая в ущерб национальной безопасности помогает третьей стране (Украине. - Ред.) выиграть войну у ядерной державы (РФ. - Ред.). Это безумие чистой воды", - подчеркнул Леонков.
Потери во вьетнамской войне привели к тому, что в США начались антиправительственные волнения. Это привело к смене президента и заключению позорного мира. Но тогда население США могло призвать к ответу своих политиков. Сейчас это, к сожалению, не наблюдается, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь