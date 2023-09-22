https://ukraina.ru/20230922/1049597991.html

"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России

"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России - 22.09.2023 Украина.ру

"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России

США планируют открыть два новых фронта против России, на которых могут появиться ядерные виды вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T05:30

2023-09-22T05:30

2023-09-22T05:30

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сша

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ядерное оружие

вооружение

президент сша

фронт

война

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США открывают новый Закавказский фронт против России, на подходе еще один – среднеазиатский. На этих фронтах будут применяться конвенциональные средства вооружения, но дело дойдет до того, что могут появиться и ядерные, рассказал Леонков.Соединенные Штаты – единственное государство, которое оставляло за собой право первым применить ядерное оружие. Но в какой момент они посчитают, что его можно применить – вопрос риторический, добавил эксперт.Потери во вьетнамской войне привели к тому, что в США начались антиправительственные волнения. Это привело к смене президента и заключению позорного мира. Но тогда население США могло призвать к ответу своих политиков. Сейчас это, к сожалению, не наблюдается, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049590044.html

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, россия, ядерное оружие, вооружение, президент сша, фронт, война