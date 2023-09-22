"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России - 22.09.2023 Украина.ру
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"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России - 22.09.2023 Украина.ру
"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
США планируют открыть два новых фронта против России, на которых могут появиться ядерные виды вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T05:30
2023-09-22T05:30
новости
сша
россия
ядерное оружие
вооружение
президент сша
фронт
война
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США открывают новый Закавказский фронт против России, на подходе еще один – среднеазиатский. На этих фронтах будут применяться конвенциональные средства вооружения, но дело дойдет до того, что могут появиться и ядерные, рассказал Леонков.Соединенные Штаты – единственное государство, которое оставляло за собой право первым применить ядерное оружие. Но в какой момент они посчитают, что его можно применить – вопрос риторический, добавил эксперт.Потери во вьетнамской войне привели к тому, что в США начались антиправительственные волнения. Это привело к смене президента и заключению позорного мира. Но тогда население США могло призвать к ответу своих политиков. Сейчас это, к сожалению, не наблюдается, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049590044.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, сша, россия, ядерное оружие, вооружение, президент сша, фронт, война
Новости, США, Россия, Ядерное оружие, вооружение, президент США, фронт, война

"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России

05:30 22.09.2023
 
© РИА Новости . Игорь Михалев / Перейти в фотобанкКапитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США.
Капитолий, здание в Вашингтоне, где заседает конгресс США. - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости . Игорь Михалев
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США планируют открыть два новых фронта против России, на которых могут появиться ядерные виды вооружения. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
США открывают новый Закавказский фронт против России, на подходе еще один – среднеазиатский. На этих фронтах будут применяться конвенциональные средства вооружения, но дело дойдет до того, что могут появиться и ядерные, рассказал Леонков.
Соединенные Штаты – единственное государство, которое оставляло за собой право первым применить ядерное оружие. Но в какой момент они посчитают, что его можно применить – вопрос риторический, добавил эксперт.
"К власти пришел полоумный дед с администрацией, которая в ущерб национальной безопасности помогает третьей стране (Украине. - Ред.) выиграть войну у ядерной державы (РФ. - Ред.). Это безумие чистой воды", - подчеркнул Леонков.
Потери во вьетнамской войне привели к тому, что в США начались антиправительственные волнения. Это привело к смене президента и заключению позорного мира. Но тогда население США могло призвать к ответу своих политиков. Сейчас это, к сожалению, не наблюдается, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Йохан Бекман интервью
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НовостиСШАРоссияЯдерное оружиевооружениепрезидент СШАфронтвойна
 
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05:45Алексей Леонков рассказал, как США и Британия готовят России новый фронт в Закавказье
05:30"К власти пришел полоумный дед": эксперт рассказал, где США откроют два новых фронта против России
05:15"Враг силён": военный эксперт раскрыл, в каком вооружении ВС РФ действительно уступают ВСУ
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