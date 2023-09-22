https://ukraina.ru/20230922/1049594919.html

Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS

Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS - 22.09.2023 Украина.ру

Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS

Поставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2023-09-22T04:45

2023-09-22T04:45

2023-09-22T04:45

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изоляция

нагорный карабах

красные линии

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Запад и все те, кто сделали ставку на проект "Украина", сейчас идут ва-банк. Они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла. С этим связаны и события в Нагорном Карабахе, рассказал Леонков.Спонсорам Украины нужно отчитаться за то, что на этот проект были потрачены огромные средства. При этом результат - изоляция, расчленение России и завладение ее богатствами не был достигнут, добавил эксперт.Россия пока не показала, где находится ее красная линия и обладает стратегическим преимуществом. В своем стремлении заставить любым способом РФ проиграть, Запад может перейти эту невидимую черту, после которой не будет возврата, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20230921/1049590898.html

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новости, россия, запад, украина, сша, изоляция, нагорный карабах, красные линии