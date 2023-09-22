Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Поставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Запад и все те, кто сделали ставку на проект "Украина", сейчас идут ва-банк. Они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла. С этим связаны и события в Нагорном Карабахе, рассказал Леонков.
Спонсорам Украины нужно отчитаться за то, что на этот проект были потрачены огромные средства. При этом результат - изоляция, расчленение России и завладение ее богатствами не был достигнут, добавил эксперт.
"Запад идет во все тяжкие настолько, что [американский обозреватель] Такер Карлсон, знакомый с политической кухней США, заявляет, что в следующем году может дойти до масштабного столкновения", - подчеркнул Леонков.
Россия пока не показала, где находится ее красная линия и обладает стратегическим преимуществом. В своем стремлении заставить любым способом РФ проиграть, Запад может перейти эту невидимую черту, после которой не будет возврата, заключил собеседник издания.
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