Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS - 22.09.2023 Украина.ру
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Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS
Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS - 22.09.2023 Украина.ру
Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS
Поставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2023-09-22T04:45
2023-09-22T04:45
новости
россия
запад
украина
сша
изоляция
нагорный карабах
красные линии
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Запад и все те, кто сделали ставку на проект "Украина", сейчас идут ва-банк. Они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла. С этим связаны и события в Нагорном Карабахе, рассказал Леонков.Спонсорам Украины нужно отчитаться за то, что на этот проект были потрачены огромные средства. При этом результат - изоляция, расчленение России и завладение ее богатствами не был достигнут, добавил эксперт.Россия пока не показала, где находится ее красная линия и обладает стратегическим преимуществом. В своем стремлении заставить любым способом РФ проиграть, Запад может перейти эту невидимую черту, после которой не будет возврата, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20230921/1049590898.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, украина, сша, изоляция, нагорный карабах, красные линии
Новости, Россия, Запад, Украина, США, изоляция, Нагорный Карабах, красные линии

Эксперт рассказал, как Запад пустился "во все тяжкие" и чем ответит Россия на поставки Taurus и ATACMS

04:45 22.09.2023
 
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
© Mariusz Burcz/mil.in.ua
Читать в
Поставки Украине ракет Taurus и ATACMS ведет к сползанию регионального конфликта на континентальный или даже межконтинентальный уровень. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Запад и все те, кто сделали ставку на проект "Украина", сейчас идут ва-банк. Они задействуют все рычаги, чтобы Россия проиграла. С этим связаны и события в Нагорном Карабахе, рассказал Леонков.
Спонсорам Украины нужно отчитаться за то, что на этот проект были потрачены огромные средства. При этом результат - изоляция, расчленение России и завладение ее богатствами не был достигнут, добавил эксперт.
"Запад идет во все тяжкие настолько, что [американский обозреватель] Такер Карлсон, знакомый с политической кухней США, заявляет, что в следующем году может дойти до масштабного столкновения", - подчеркнул Леонков.
Россия пока не показала, где находится ее красная линия и обладает стратегическим преимуществом. В своем стремлении заставить любым способом РФ проиграть, Запад может перейти эту невидимую черту, после которой не будет возврата, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сапер Рамзес интервью
Вчера, 13:15
Сапер "Рамзес": Ребята после СВО разъедутся по домам, а мы еще лет десять будем собирать "подарки"С началом украинского наступления общество по-новому взглянуло на саперов, чьи минные заграждения остановили не один импортный танк. О специфике саперной работы, западной технике, коллегах из конкурирующей фирмы и многом другом изданию Украина.ру рассказал командир роты 21-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, сапер с позывным "Рамзес"
 
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