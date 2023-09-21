https://ukraina.ru/20230921/1049593601.html

Зерновой спор, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 сентября

Зерновой спор, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 сентября - 21.09.2023 Украина.ру

Зерновой спор, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 21 сентября

Еврокомиссия решает, принимать ли ей сторону Венгрии, Польши и Словакии в зерновом споре с Украиной. Украинские военные продолжают наносить удары по территории России

2023-09-21T13:11

2023-09-21T13:11

2023-09-21T13:11

хроники

эксклюзив

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О том, что Еврокомиссия может занять сторону Польши, Венгрии и Словакии в рамках инициированного Украиной процесса во Всемирной торговой организации из-за запрета на импорт украинской сельхозпродукции, сообщило издание Financial Times. Оно ознакомилось с письменным запросом Еврокомиссии к этим трём государствам. Изначально Европейская комиссия потребовала от Польши, Венгрии и Словакии отменить свои запреты, но сейчас работает над тем, чтобы скоординировать их юридические возражения против жалобы Украины в ВТО.В своём письменном запросе Еврокомиссия заявила, что в соответствии с законодательством ЕС она "будет действовать в рамках этих процедур ВТО, инициированных против стран-членов"."Следующим немедленным шагом будет предоставление ответа Украине на эти запросы о консультациях от имени всех трех стран-членов", – цитировало издание сообщение ЕК.Как сообщил Financial Times в среду, 20 сентября, вечером в Еврокомиссии продолжались дискуссии относительно того, стоит ли защищать Польшу, Венгрию и Словакию. Об этом изданию сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.Комиссия заявила, что государства-члены "не имеют права принимать односторонние меры в сфере торговли", и что она "оценивает юридически сложную ситуацию"."Мы взаимодействуем с заинтересованными [странами-членами]и постараемся найти конструктивное решение, чтобы не было необходимости в дальнейшем рассмотрении этого дела",– писала ЕврокомиссияПри этом в Еврокомиссии добавили, что может начать собственное производство о привлечении к ответственности, чтобы убедиться, что страны-члены придерживаются своих обязательств по законодательству ЕС и своих обязательств в рамках ВТО.Тем временем Украина самостоятельно пытается урегулировать спорные вопросы с Польшей, Венгрией и Словакией. Так, 21 сентября пресс-служба Минагрополитики Украины сообщила о том, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский провёл переговоры со своим польским коллегой Робертом Телусом. Министры обсудили ситуацию, а также предложение Украины по её урегулированию и договорились найти решение, учитывающее интересы обеих стран.Детали переговоров не раскрывались.ОбстрелыКак сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, за минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 26 ударов."На донецком направлении противник совершил 10 обстрелов из AGM-88 HARM, артиллерии 155 мм, на горловском 16 обстрелов из РСЗО, артиллерии 152 и 155 мм, в т.ч. с кассетной боевой частью, выпущено 103 единицы различных боеприпасов", - отмечалось в сообщении.Под огнём украинской артиллерии оказались районы трёх населённых пунктов республики: Горловка (Калининский, Никитовский районы), столица г. Донецк (Буденновский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Червоногвардейский район)."Поступили сведения о гибели гражданского лица – женщины, в Кировском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Кировском, Буденновском и Киевском районах Донецка", - сообщило представительство.Огнём ВСУ были повреждены 8 жилых домостроений в Киевском, Кировском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Никитовском районе Горловки, а также 6 объектов гражданской инфраструктуры.На следующий день обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили в Петровскому, Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка в общей сложности 38 снарядов калибром 155 мм, по Никитовскому району горловки — 4 снаряда калибром 152 мм.По данным агентства "Таврия. Новости Херсонской области" за минувшие сутки ВСУ выпустили по этому региону России 65 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 65 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Днепряны — 8; Песчановка — 14; Алёшки — 17; Крынки — 9; Казачьи Лагеря — 11; Саги — 6", - информировало агентство.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 37 снарядов из ствольной артиллерии."Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Саги, Казачьи Лагеря, Алёшки. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - писало агентство.Позже администрация Горностаевского муниципального округа сообщила об обстрелах со стороны ВСУ."За сутки число "прилётов" со стороны противника достигло 70. Не снижается и активность работы дронов врага. К счастью, без пострадавших. Особенно осторожными нужно быть в северной части Горностаевки, Каир, Заводовки", - указывалось в сообщении администрации.Также в телеграм-канале администрации были опубликованы фотографии с места обстрелов.Позже агентство "Таврия. Новости Херсонской области" сообщило об ударе ВСУ по кладбищу в селе Обрывка Новокаховского муниципального округа. В результате обстрелов со стороны ВСУ разрушены могилы на поселковом кладбище: выкорчеваны ограды, треснуты и посечены памятники.Утром 21 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал сводку ударов ВСУ по этому региону России."В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено три артиллерийских снаряда. В селе Наумовка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. В селе Таврово сбит БПЛА. <...> В Борисовском районе под миномётный обстрел попал хутор Климовое – установлено 8 прилётов. <...> В Валуйском городском округе по селу Новопетровка выпущено 18 миномётных снарядов, по селу Долгое – 7. <...> В Волоконовском районе из гранатомёта и миномёта обстреляли хутор Старый – зафиксировано 19 гранатомётных выстрелов и 4 миномётных снаряда", - писал Гладков.Во всех случаях пострадавших и разрушений нет.В Грайворонском городском округе по селу Головчино было выпущено 12 снарядов из РСЗО. Пострадавших не біло. Повреждения различной степени выявлены в четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены заборы, крыша, фасад и хозпостройки. Повреждены один легковой автомобиль и один трактор, а также линия электропередачи. Сейчас ЛЭП восстановлена. По окраине села Безымено было выпущено 10 миномётных снарядов. Обошлось без пострадавших и разрушений."В Шебекинском городском округе из ствольной артиллерии обстреляли село Максимовка – установлено 7 прилётов. К сожалению, один человек погиб – в момент прилета снаряда мужчина проезжал по трассе на автомобиле, от полученных ран он скончался на месте. Ещё два человека пострадали. Мужчина, который также двигался по трассе в момент обстрела, получил осколочные ранения живота и руки. Доставлен в городскую больницу №2 города Белгорода, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь. Женщина с контузией головного мозга от госпитализации категорически отказалась. Повреждены два частных домовладения. В одном в результате прямого попадания снаряда сильно повреждены крыша, стены, окна, забор. В другом доме выбито окно, в стене находится осколок", - сообщил губернатор.Также по селу Середа было выпущено 12 миномётных снарядов, по селу Новая Таволжанка – три артиллерийских снаряда, по селам Белянка и Муром – 4 и 5 минометных снарядов соответственно. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений не было.Как сообщил РИА "Новости" глава администрации Погарского района Брянской области Сергей Цыганок, украинский танк обстрелял территорию Чаусовского сельского поселения на территории района."Есть распоряжение о введении режима ЧС на территории Чаусовского сельского поселения. Мы ввели режим чрезвычайной ситуации, потому что в результате танковой атаки пострадало имущество физических и юридических лиц", — сказал Цыганок.По его словам, это стандартная практика — после введения специального режима собственники поврежденного имущества обращаются с заявлениями, составляются сметы, проводятся экспертизы.Обстановка в приграничных с Украиной регионах остаётся крайне напряжённой.

https://ukraina.ru/20230921/1049583111.html

https://ukraina.ru/20230920/1049572802.html

https://ukraina.ru/20230919/1049527260.html

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив